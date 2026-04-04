বিকেলে তরুণীকে ছুরিকাঘাত ! রাতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ গেল অভিযুক্ত যুবকের
একই থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনার মধ্যে মিল পেলেন তদন্তকারীরা ৷ দুটি ঘটনারই তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
Published : April 4, 2026 at 8:40 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 এপ্রিল: বিকেলে তরুণীকে ছুড়িকাঘাত, রাতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ গেল অভিযুক্ত যুবকের ৷ রাজধানীর সীমাপুরি থানা এলাকায় পরপর ঘটে যাওয়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনার মধ্যে এমনই মিল পেলেন তদন্তকারীরা ৷
প্রথম ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেলের দিকে ৷ সীমাপুরি থানার আধিকারিকরা খবর পান, স্থানীয় রবিদাস মন্দির লেনে এক তরুণীকে কেউ ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে ৷ তরুণীকে ওই অবস্থায় দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে এই খবর দেন ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে তরুণীকে গুরু তেজবাহাদুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট আশঙ্কাজনক ৷ এই ঘটনার নেপথ্যে কে তা জানার কাজ শুরু করেন তদন্তকারীরা ৷
এর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবারও সামীপুরি থানায় খবর আসে, একটি বাড়িতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক ৷ তাঁকেও গুরু তেজবাহাদুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে পুলিশ ৷ অল্প সময়ের মধ্যেই জানা যায়, ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে ৷
অন্যদিকে তরুণীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার তদন্তও চলছিল সমানতালে ৷ খানিকক্ষণ পর দুটি ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য হাতে আসার পর পুলিশ কর্তারা বুঝতে পারেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত যুবক যতীনই ওই তরুণীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছেন ৷ তবে ঠিক কীভাবে এই তথ্য প্রকাশ্য়ে এসেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এ ব্যাপারে পুলিশের তরফে কোনও তথ্য় প্রকাশ করা হয়নি ৷ দিল্লি পুলিশের ডিসিপি আরপি মীনা জানিয়েছেন, দুটি ঘটনাকেই সমস্ত দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এ সংক্রান্ত বেশকিছু তথ্য় তাঁদের হাতে এসে পৌঁছেছে ৷ তার মধ্য়ে কয়েকটিকে যাচাই করার কাজ চলছে ৷ বিশেষ করে এই দুজনের মধ্য়ে কোনও সম্পর্ক ছিল না সেটা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷
পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, তরুণীর শারীরিক পরিস্থিতি এখনও আশঙ্কাজনক ৷ তিনি এখনও কথা বলার অবস্থায় নেই ৷ তিনি সুস্থ হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবে পুলিশ ৷ আপাতত তরুণীর পাশাপাশি মৃত যতীনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ দুজন একে অন্যকে চিনতেন কি না তা জানার চেষ্টা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি তদন্তকারীরা জানতে চান, এই দুটি ঘটনাকি শুধুই সমাপতন নাকি এর মধ্যে কোনও জটিল রহস্য লুকিয়ে আছে ৷