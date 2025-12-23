ETV Bharat / bharat

স্বামীকে রড-হামানদিস্তা দিয়ে খুন, গ্রাইন্ডারে দেহ টুকরো করল স্ত্রী ও প্রেমিক

মেরঠ-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ৷ স্বামীকে খুনের পর স্ত্রী ও তার প্রেমিক মিলে কাঠ গুঁড়োনোর গ্রাইন্ডারে দেহ টুকরো করে ড্রেনে ফেলে দিল ৷

sambhal Murder
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 2:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সম্ভল (উত্তরপ্রদশে), 23 ডিসেম্বর: মেরঠ কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি সম্ভলে ৷ যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে হাড়হিম করা ঘটনা ৷ স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিল স্ত্রী । একমাস পর এলাকার ড্রেন থেকে হাত-পা-মাথা ও দেহের টুকরো টুকরো অংশ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ তদন্তকারী আধিকারিকদের সন্দেহ হয় স্ত্রীর উপর ৷ বারংবার জিজ্ঞাসায় স্ত্রী রুবি স্বীকার করে হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের কথা ৷ রুবি ও গৌরবের পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পেরে যায় স্বামী রাহুল ৷ তারপরই রাহুলকে লোহার রড ও হামানদিস্তা দিয়ে খুন করে দেহ লোপাটের জন্য কাঠ গুঁড়োনোর গ্রাইন্ডারে ভরে দেয় ৷

স্ত্রীর অভিযোগের আড়ালে ভয়াবহ খুনের ঘটনায় রুবি ও গৌরবকে গ্রেফতার করে (20 ডিসেম্বর) সম্ভল পুলিশ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে। পুলিশ জানিয়েছে, ড্রেন থেকে উদ্ধার হওয়া কাটা একটিতে 'রাহুল' নামের ট্যাটু করা ছিল, যা নিখোঁজের ঘটনায় শনাক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ অভিযুক্ত রুবি, যিনি চান্দৌসি এলাকার মোহল্লা চুন্নির বাসিন্দা ও তার প্রেমিক গৌরবকে গতকাল (সোমবার) আদালতে পাঠানো হলে তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷

পুলিশ সুপারের বক্তব্য- পুলিশ সুপার কেকে বিষ্ণোইয়ের মতে, রুবি 18 নভেম্বর একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে ৷ তাতে লিখিত আকারে জানায় তার স্বামী রাহুল (38) নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি জুতোর ব্যবসা করেন ৷ তাদের দুই সন্তান (নাবালিকা) রয়েছে ৷ প্রায় এক মাস পর, (15 ডিসেম্বর) পুলিশ পাত্রোয়া রোডের ঈদগাহ এলাকার কাছে একটি ড্রেন থেকে পলিথিনের ব্যাগ থেকে খণ্ডবিখণ্ড দেহের অংশ উদ্ধার করে ৷"

HUSBAND BODY CHOPS IN GRINDER
মুখ ঢাকা অবস্থায় ধৃত স্ত্রী ও তার প্রেমিক (ইটিভি ভারত)

ফোনের শেষ লোকেশন ও জিপিএস ট্র্যাক- চান্দৌসি কোতোয়ালি থানার আধিকারিক অনুজ কুমার তোমর বলেন, "ব্যাগটিতে কাটা হাত, পা, মাথা ও দেহের নানা অংশের টুকরো ছিল । কাটা হাতে 'রাহুল' নামের ট্যাটু করা ছিল। তা দেখে আমরা দেহটি শনাক্ত করার চেষ্টা করি ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে কোনও সাফল্য আসছিল না ৷ তদন্তকারীরা নানাবিধ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ এরপর ফরেনসিক দল খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে ৷ আশপাশের থানাগুলিতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে ৷ তখনই রুবির স্বামীর নিখোঁজের অভিযোগের কথা জানতে পারে পুলিশ ৷ রাহুলের মোবাইল ফোনটি ওই ড্রেন এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করে ৷ ফোনের শেষ লোকেশন ও জিপিএস দেখে জানা যায় 18 নভেম্বর থেকে বন্ধ ছিল ।"

গ্রাইন্ডারে দেহ টুকরো টুকরো- পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এরপরই তদন্তে পুলিশ রুবির জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করে। পুলিশ সুপার আরও জানান, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রুবি স্বীকার করে যে রাহুল, তার সঙ্গে গৌরবের পরকীয়ার কথা জানতে পেরে যায় ৷ আর স্বামীকে খুনে প্রেমিক গৌরব তাকে সাহায্য করেছে ৷ অভিযুক্তরা পুলিশকে জানিয়েছে, রাহুলকে লোহার রড ও হামানদিস্তা দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে ৷ এরপর তারা একটি গ্রাইন্ডার (কাঠ গুঁড়ো করার যন্ত্র) এনে দেহটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর হাত-পা-মাথা ও কিছু দেহের টুকরো প্লাস্টিকে করে ড্রেনে ফেলে দেয় ৷ বাকি দেহাংশগুলো রাজঘাটে নিয়ে গিয়ে গঙ্গা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

HUSBAND BODY CHOPS IN GRINDER
তুমুল ঝগড়া হয় ঘটনার দিন (ইটিভি ভারত)

একাধিক ধারায় মামলা দায়ের- কোতোয়ালি থানার আধিকারিকের মতে, "জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, ঘটনার দিন রাহুল, গৌরবের কথা সঙ্গে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ৷ এরপর বাড়িতে তাদের তুমুল ঝগড়া হয়। রাহুল পরদিন সকালে বিষয়টি রুবির পরিবারকে জানিয়ে দেওয়ার কথা বলতেই খুনের পরিকল্পনা করে অভিযুক্তরা ৷ মৃতদেহটি টুকরো করতে ব্যবহৃত গ্রাইন্ডার, লোহার রড এবং হামানদিস্তা অন্যান্য সরঞ্জামগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে ।" পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুরো ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত এখনও চলছে ।

মৃতের নাবালিকা মেয়ের দাবি- এদিকে, রাহুলের নাবালিকা মেয়ে পুলিশের কাছে দাবি করে, এই ঘটনায় অভিষেক নামে তৃতীয় একজন ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল । সে বলে, "অভিষেক এবং গৌরব আমাদের বাড়িতে আসত । অভিষেক আমাকে বলত যে রাহুল (বাবা) না, সে-ই আমাদের দেখাশোনা করবে । আর আমার বাবা কর্মসূত্রে প্রায়ই বাইরে থাকতেন ৷ ঘটনার সময় আমি স্কুলে ছিলাম ৷"

মেরঠ হত্যাকাণ্ড- উল্লেখ্য, গত মার্চে মেরঠে মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর স্ত্রী মুসকান রাস্তোগী এবং প্রেমিক সাহিল শুক্লার বিরুদ্ধে। সৌরভের দেহ টুকরো করে ড্রামে ভরে সিমেন্ট দিয়ে মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনা তোলপাড় ফেলেছিল পুরো দেশে।

TAGGED:

MUSKAN INCIDENT IN MEERUT
HUSBAND SAMBHAL MURDER
সম্ভলে স্বামীকে খুন
খুনের পর গ্রাইন্ডারে দেহ টুকরো
HUSBAND BODY CHOPS IN GRINDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.