চারচাকা-দোতলা বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 6, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
ওভারটেক করতে গিয়ে বিপত্তি ! ডাবল-ডেকার বাসটি চারচাকাকে ধাক্কা মারে ৷ যার জেরে মৃত্যু হয় 6 জনের ৷ গুরুতর আহত আরও 6 ৷
Published : March 3, 2026 at 1:36 PM IST
হাথরস, 3 মার্চ: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্য়া একাধিক ৷ উত্তরপ্রদেশের হাথরসের সাদাবাদ কোতোয়ালি এলাকায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে মঙ্গলবার সকালে পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল 6 জনের ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় আরও ছয়জনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
দুর্ঘটনার বিষয়ে এসপি চিরঞ্জীব নাথ সিনহা জানিয়েছেন, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের মাইলস্টোন 141-এর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে । ডাবল ডেকার বাসটি এদিন একটি ইকো-ক্লাস চারচাকাকে ওভারটেক করছিল ৷ সেই সময় অপরদিক থেকে আসা চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ বাসচালক ও তার সহকর্মী এবং কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে । বাস মালিক এবং বাকিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রামানন্দ কুশওয়াহা জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে ধোলপুরগামী একটি ইকো-ক্লাস গাড়ির পিছন থেকে আসা একটি ডাবল-ডেকার বাস ওভারটেক করতে গিয়ে একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে । দুর্ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ আরও 6 জনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ মৃতদের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় পাওয়া গেলেও একজনের সন্ধান মেলেনি ৷ আহতদের উদ্ধার করতে স্থানীয়রা সাহায্য করেছে ৷ পুলিশও খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷
অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের তরফে আরও জানা গিয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে 13 জন যাত্রী নিয়ে রাজস্থানের ধোলপুর যাচ্ছিল একটি ইকো-ক্লাস গাড়ি । যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে 141 নম্বর মাইলফলকের কাছে পৌঁছতেই, একটি দ্রুতগামী স্লিপার বাসের সঙ্গে একটি চারচাকা ধাক্কা খায় । ইকো-ক্লাস গাড়িটি বাসের পিছনে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে 6 জনের দেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
মৃতদের মধ্যে তিন মহিলা এবং 3 জন পুরুষ রয়েছেন ৷ তিন শিশু এবং দু'জন পুরুষ এবং এক মহিলা গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ৷ আরও 3 জন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ আহত শিশুদের চিকিৎসার জন্য আগ্রার এসএন মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাদাবাদের সার্কেল অফিসার এবং সাদাবাদ থানার ইনচার্জ, অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক হাসপাতালেও পৌঁছন ৷
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন ৷ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী ৷ সেইসঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি নিয়ে নজর রাখতে বলেছেন ।