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আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত 7

accident in Ahmedabad Expressway: আমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে আনন্দ জেলার বোরিয়াভির কাছে একটি বিলাসবহুল বাস ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷

accident in Ahmedabad Expressway
আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 3:50 PM IST

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আনন্দ (গুজরাত), 30 সেপ্টেম্বর: গুজরাত থেকে রাজস্থানগামী বিলাসবহুল বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে সাত যাত্রীর ৷ আরও বেশ কয়েকজন আহত বলে জানা গিয়েছে ৷ আহতদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এক ব্যক্তিও ৷

ভোর তিনটে নাগাদ আমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে আনন্দ জেলার বোরিয়াভির কাছে একটি বিলাসবহুল বাস ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে বলে খবর ৷ আহত হয়েছেন ছয়জন ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে নাদিয়াদ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বাসটির একদিক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ দুর্ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল, তা বাসের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকরা ৷

accident in Ahmedabad Expressway
আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)

সুরাতের সাই দর্শন ট্রাভেলসের একটি বিলাসবহুল বাস রাজস্থান যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর তিনটে নাগাদ ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাটির খবর পেয়ে পুলিশের পাশাপাশি 108-এর অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এবং এক্সপ্রেসওয়ে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটের দলগুলি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন হিম্মতনগরের বিশাল ত্রিবেদী , রজনীকান্তভাই, রমেশ শর্মা, জিতেন্দ্র নটিঝালা , পশ্চিমবঙ্গের পীযূষসিংহ মণ্ডল এবং সুরাতের গণেশ যাদব । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে যাত্রী রজনীকান্তভাই এর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ৷ আরেক যাত্রী জিতেন্দ্রর হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স দল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে এবং মৃত সাতজনের পরিচয়-সহ আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।

TAGGED:

VADODARA EXPRESSWAY ACCIDENT
ACCIDENT AHMEDABAD
আহমেদাবাদ এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা
আহমেদাবাদে দুর্ঘটনায় মৃত 7
ACCIDENT IN AHMEDABAD EXPRESSWAY

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