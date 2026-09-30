আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত 7
accident in Ahmedabad Expressway: আমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে আনন্দ জেলার বোরিয়াভির কাছে একটি বিলাসবহুল বাস ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷
Published : September 30, 2026 at 3:50 PM IST
আনন্দ (গুজরাত), 30 সেপ্টেম্বর: গুজরাত থেকে রাজস্থানগামী বিলাসবহুল বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে সাত যাত্রীর ৷ আরও বেশ কয়েকজন আহত বলে জানা গিয়েছে ৷ আহতদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এক ব্যক্তিও ৷
ভোর তিনটে নাগাদ আমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে আনন্দ জেলার বোরিয়াভির কাছে একটি বিলাসবহুল বাস ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে বলে খবর ৷ আহত হয়েছেন ছয়জন ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে নাদিয়াদ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বাসটির একদিক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ দুর্ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল, তা বাসের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকরা ৷
সুরাতের সাই দর্শন ট্রাভেলসের একটি বিলাসবহুল বাস রাজস্থান যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর তিনটে নাগাদ ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাটির খবর পেয়ে পুলিশের পাশাপাশি 108-এর অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এবং এক্সপ্রেসওয়ে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটের দলগুলি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন হিম্মতনগরের বিশাল ত্রিবেদী , রজনীকান্তভাই, রমেশ শর্মা, জিতেন্দ্র নটিঝালা , পশ্চিমবঙ্গের পীযূষসিংহ মণ্ডল এবং সুরাতের গণেশ যাদব । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে যাত্রী রজনীকান্তভাই এর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ৷ আরেক যাত্রী জিতেন্দ্রর হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে।
দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স দল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে এবং মৃত সাতজনের পরিচয়-সহ আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।