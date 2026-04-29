অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু 8 মহিলার

অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু 8 মহিলার
জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগতিতে আসা বাস একটি মারুতি ভ্যানকে পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারে ৷
Published : April 29, 2026 at 7:48 PM IST
সবরকান্থা, 29 এপ্রিল: বেসরকারি বাস ও মারুতি ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত্যু হল 8 জনের ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের সবরকান্থা জেলার হিমন্তনগরের জওয়ানগড় পাটিয়ার কাছে ৷ মারুতি ভ্যানটিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে বেসরকারি বাস ৷
পুলিশের ডিএসপি একে প্যাটেল জানান, ওই মারুতি ভ্যানে আরাবল্লি জেলার মোদাসা থেকে মহিলারা আসছিলেন ৷ হিম্মতনগরের শামলাজি সংযোগকারী 48 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগতিতে আসা বাস পিছন দিক থেকে ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ গামভোই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ৷ এক স্থানীয় জানান, এই এলাকায় প্রায়শ এধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে ক্যাটারিংয়ের দলের হয়ে কাজ করতে যাচ্ছিলেন ওই মহিলারা ৷ মোদাসা থেকে আরাবল্লী জেলার হিম্মতনগরের হুনজ গ্রামে যাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ সেখানে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের ৷ আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হিম্মতনগর সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
গতকালই মধ্যপ্রদেশের পিপারিয়া নর্মদাপুরম রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন সাত জন । জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে একটি টাভেরা গাড়ি ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের ৷ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই যে সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি ৷
গত 26 এপ্রিল বিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ছ'জনের ৷ শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চৌপরণ থানার অন্তর্গত দানুয়া উপত্যকা এলাকায় ৷ সকলের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে ৷ নিহতদের মধ্যে পাঁচ জন একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে । পুরো পরিবারটি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ধানবাদ থেকে বিহারের শেরঘাটি যাচ্ছিল । সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ বারহি এসডিপিও অজিত কুমার বিমল ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷