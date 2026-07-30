শীর্ষ আদালতে জামিন খারিজ হতেই আত্মসমর্পণ স্বামী খুনে অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীর
বছর ঘুরলেও তদন্ত শেষ হয়নি মেঘালয়ের হানিমুন মার্ডার কেসের ৷ স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন সোনম ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 11:01 AM IST
শিলং, 30 জুলাই: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন সোনম রঘুবংশী ৷ মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছিল 2025 সালের জুন মাসে ৷
এহেন অপরাধের পর এক বছর ধরে মামলা চলছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট সোনমের জামিন বাতিল করে দেয় গত 23 জুলাই ৷ পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাঁকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের কড়া নির্দেশ দেয় ৷ জামিন বাতিলের এক সপ্তাহের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলেন স্বামী খুনে অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী ৷ বুধবার একটি ট্রায়াল কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন তিনি ।
এই বিষয়ে পূর্ব খাসি হিলস জেলার পুলিশ সুপার বিবেক সিয়াম জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা ওই অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । ব্যবসায়ী স্বামী রাজা রঘুবংশীকে হত্যার অভিযোগে গত বছরের জুন মাসে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ।
গত বছরের 23 মে মেঘালয়ের সোহরা এলাকায় ছুটি কাটানোর সময় এই দম্পতিটি নিখোঁজ হয়ে যান । পরবর্তীতে, 2025 সালের 2 জুন একটি গভীর খাদে স্বামী রাজার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ।
পুলিশের অভিযোগ, সোনম তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে হানিমুন চলাকালীন রাজাকে হত্যার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করেছিলেন । গত 29 জুন মেঘালয় হাইকোর্ট অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রেখেছিল ৷ হাইকোর্ট 27 এপ্রিল ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত জামিন বাতিলের জন্য রাজ্যের দায়ের করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ।
বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পি বি ভারালের সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে যে, এই পর্যায়ে জামিনে মুক্ত থাকলে চলমান বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে; তাই আদালত সোনমের জামিনের বিরুদ্ধে মেঘালয় সরকারের দায়ের করা আবেদনটি মঞ্জুর করে ।
শীর্ষ আদালত জানায় যে, যদি ছয় মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া অগ্রসর না হয় বা সম্পন্ন না হয়, তবে সোনম নতুন করে জামিনের আবেদন করতে পারবেন ।