মহিলার ছদ্মবেশে 'হানি ট্র্যাপ' ! দেশজুড়ে 220 মামলায় 85 লক্ষ টাকার প্রতারণা

মহিলার ছদ্মবেশে 'হানি ট্র্যাপ' ! দেশজুড়ে 220 মামলায় 85 লক্ষ টাকার প্রতারণা
'Honey Trap' Scam: ধৃতের নাম দীনেশ প্যাটেল ৷ তিনি রাজস্থানের উদয়পুরের দাগারা গ্রামের বাসিন্দা৷ তাঁকে রবিবার গুজরাত থেকে গ্রেফতার করে আদিলাবাদে নিয়ে আসা হয় ।
Published : October 27, 2026 at 12:50 PM IST
আদিলাবাদ (তেলেঙ্গানা), 27 অক্টোবর: মহিলার ছদ্মবেশে 'হানি ট্র্যাপ'৷ আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে একের পর এক ব্যক্তি প্রতারণার শিকার ৷ অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ পুলিশ ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে প্রায় 220টি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় 85 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে ৷
এই আন্তঃরাজ্য প্রতারণায় ধৃত ব্যক্তি মহিলার ছদ্মবেশ নিয়ে ভুক্তভোগীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে অর্থ আদায় করতেন বলে অভিযোগ ৷ ধৃতের নাম দীনেশ প্যাটেল ৷ তিনি রাজস্থানের উদয়পুর জেলার দাগারা গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁকে রবিবার গুজরাত থেকে গ্রেফতার করে আদিলাবাদে নিয়ে আসা হয় ।
সোমবার আদিলাবাদের পুলিশ সুপার অখিল মহাজন এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান । এসপি জানান, “অভিযুক্ত ব্যক্তি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের ‘RoyalEscort.com’ নামে একটি লিংকে যেতে বলত। সে সারা দেশে 220টি প্রতারণা মামলার সঙ্গে জড়িত ৷ এর মধ্যে 20টি মামলা তেলেঙ্গানায় দায়ের করা হয়েছে । সে সব মিলিয়ে প্রায় 85 লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ।”
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীদের তাঁর দেওয়া লিংকে ক্লিক করতে প্ররোচিত করতেন এবং সেখানে ‘কল গার্ল’ বা যৌনকর্মীদের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মিথ্যা দাবি করে তাঁদের অর্থ প্রদানে বাধ্য করতেন । আদিলাবাদ জেলার বেলা মণ্ডলের সাঙ্গিদি গ্রামের বাসিন্দা কুন্টা অনুরাগ রেড্ডি এই ফাঁদে পড়ে 16টি আলাদা কিস্তিতে মোট 4 লক্ষ 20 হাজার 210 টাকা প্রদান করেন ।
গত 28 অগস্ট তাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং এর সূত্র ধরেই দীনেশ প্যাটেলকে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশ অভিযুক্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে এবং আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ভুক্তভোগীকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে । পুলিশ আরও জানায়, “আমরা তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, একটি আইপ্যাড এবং তিনটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছি ।”