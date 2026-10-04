পাক তরুণীকে গোপনীয় তথ্য় পাচার, গ্রেফতার বাঙালি নৌ-আধিকারিক

পাক তরুণীকে গোপনীয় তথ্য় পাচার, গ্রেফতার বাঙালি নৌ-আধিকারিক
Honey Trap in Navy: বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রদীপের উপর নজর রাখা হচ্ছিল । হাতে প্রমাণ পাওয়ার পরই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ।
Published : October 4, 2026 at 4:02 PM IST
কোয়েম্বাটোর, 4 অক্টোবর: ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গোপনীয় তথ্য পাকিস্তানে পাচার ! গ্রেফতার বাঙালি আধিকারিক । সূত্রের খবর, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় নামে ওই আধিকারিক হানিট্রাপের শিকার হয়েছিলেন । শনিবার কোয়েম্বাটোর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । রবিবার এ সংক্রান্ত তথ্য় প্রকাশ্য়ে আসে । 2014 সালে বাহিনীতে যোগ দেওয়া প্রদীপ এখন বিশাখাপত্তনমে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
সোশাল মিডিয়ায় কয়েক মাস আগে এক মহিলার আলাপ হয় । ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্য়ে সম্পর্ক গভীর হতে শুরু করে । এরপরই তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে জড়িত তথ্য পাচার করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে । তাঁর কয়েকটি আচরণ খতিয়ে দেখে বাহিনীর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আধিকারিকদের সন্দেহ হয় । তাঁর উপর নজর রাখা শুরু হয় । হাতে প্রমাণ আসার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ।