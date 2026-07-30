শাহের ইস্তফার দাবি ! ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই দিয়েছিলেন: CJP প্রধান

শাহের ইস্তফার দাবি ! ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই দিয়েছিলেন: CJP প্রধান
20 জুলাই 'সংসদ চলো' আন্দোলনে পুলিশি অভিযানের জন্য কেন্দ্রকে নিশানা অভিজিৎ দীপকের। বিচারব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে দিল্লি পুলিশের ভূমিকা- একাধিক ইস্যুতে সরব CJP প্রতিষ্ঠাতা ।
Published : July 30, 2026 at 7:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: নিট প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে আলোড়ন তোলা 'সংসদ চলো' আন্দোলনের পর ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে । তাঁর অভিযোগ, গত 20 জুলাই দিল্লিতে ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বলপ্রয়োগ করেছিল, সেই নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না । এই ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে অমিত শাহর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত বলেও দাবি করেছেন তিনি ।
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপকে বলেন, "দেশে গণতন্ত্র আজ গভীর সংকটে । বিরোধী দল নয়, গণতন্ত্র বাঁচাতে এখন দেশের সাধারণ মানুষকেও রাস্তায় নামতে হবে ।"
'দেশে এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে'
দীপকের অভিযোগ, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে । তাঁর দাবি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (CBI)-এর মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভাঙা হয়েছে ।
তাঁর কথায়, "শিবসেনা, এনসিপির মতো দলগুলিকে কীভাবে ভাঙা হয়েছে, তা দেশ দেখেছে । বিচারব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । যে প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্র রক্ষা করার কথা ছিল, তারাই এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে দিয়েছে ।"
অমিত শাহের ইস্তফার দাবি
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন । সেই দাবিকেই সমর্থন করে দীপকে বলেন, "অমিত শাহের অবশ্যই পদত্যাগ করা উচিত ।" তিনি আরও দাবি করেন, "20 জুলাই ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের নির্দেশ অমিত শাহই দিয়েছিলেন । অন্য কারও পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় ।"
একই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, যদি কেন্দ্রের অভিযোগ সত্যি হয় যে CJP বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে বা বিদেশি অর্থ পাচ্ছে, তাহলে সেটিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতা । তাঁর প্রশ্ন, "যদি সত্যিই বাইরে থেকে একটি দল পরিচালিত হয়, তাহলে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহ কী করছিলেন ?"
দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ
দীপকের আরও অভিযোগ, আন্দোলনের আগের দিন এবং আন্দোলনের দিন সকালে দিল্লি পুলিশ ট্রাকে করে পাথর এনে যন্তর-মন্তরের কাছে রেখেছিল, যাতে পরে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার অভিযোগ তোলা যায় । তাঁর দাবি, তিনি নিজে এই ঘটনা দেখেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছিলেন । পরে পুলিশকে প্রশ্ন করা হলে জানানো হয়, ওই ট্রাকগুলিতে নির্মাণকাজের ধ্বংসাবশেষ ছিল । তবে দীপকের অভিযোগ, পুরো ঘটনাই ছিল আন্দোলনকে হিংসাত্মক প্রমাণ করার একটি পরিকল্পনা ।
পুলিশকে সংবিধান মানার বার্তা
দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে CJP প্রধান বলেন, পুলিশের কাজ কোনও রাজনৈতিক দলের নির্দেশ মানা নয়, সংবিধান মেনে চলা । কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "যদি পুলিশ সংবিধানের বদলে বিজেপির নির্দেশ মেনে চলে, তা হলে তাদের খাকি পোশাক ছেড়ে বিজেপি দফতরের সামনে দাঁড়ানো উচিত ।"
রামদেবকেও নিশানা
যোগগুরু রামদেব সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন, যন্তর-মন্তরের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া 'জেন-জি' প্রজন্ম ভারতের সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করেছে । সেই মন্তব্যেরও জবাব দিয়েছেন দীপকে । তাঁর বক্তব্য, "জেন-জি দেশ এবং দেশের সংস্কৃতি সামলাতে সক্ষম । বাবা রামদেবের উচিত তাঁর পতঞ্জলি সংস্থার দিকে নজর দেওয়া । অতীতে সেই সংস্থাকে নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট কড়া মন্তব্য করেছে ।"
কৃষক আন্দোলনের পাশেও থাকার বার্তা
দীপকে জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে কৃষকদের আন্দোলন হলে CJP তাদের পাশে দাঁড়াবে । তাঁর কথায়, "আমিও কৃষক পরিবারের ছেলে । নিট আন্দোলনের সময় কৃষকরা আমাদের পাশে ছিলেন । ভবিষ্যতে তাঁদের প্রয়োজন হলে আমরাও তাঁদের পাশে থাকব ।"
এখন দেখার অভিজিৎ দীপকের এই সমস্ত অভিযোগের ব্য়াপারে কেন্দ্রীয় সরকার বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয় কি না ৷ এ ব্যাপারে বিজেপির তরফেও এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷