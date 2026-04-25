টানা 46 দিন ধরে চলবে 'হলি ডে কার্নিভাল', ঝলমলে আলোকসজ্জা মন কাড়বে আপনার
আপনিও কি এই গরমের ছুটিতে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন ৷ তবে গন্তব্য হোক রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ কারণ সেখানেই শুরু হয়েছে 'হলিডে কার্নিভাল' ৷
Published : April 25, 2026 at 9:58 AM IST
হায়দরাবাদ: গ্রীষ্মকাল এখন আর শুধু ঋতু নয়, যেন এক দহনজ্বালা ৷ শহরের কংক্রিট, যানজট আর তীব্র রোদে হাঁসফাঁস করা মানুষ একটু স্বস্তির খোঁজে তাকিয়ে থাকে প্রকৃতির দিকে। এই সময়টায় সঠিক জায়গা বেছে নিয়ে ভ্রমণে বের হলে গরমও হয়ে উঠতে পারে উপভোগ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু গন্তব্য আছে যেখানে প্রকৃতি নিজেই আপনাকে দেবে মন ভালো করা অনুভূতি ও একটা অ্যাডভেঞ্চারাস অনুভূতি ৷ আর সেই ঠিকানা হল জগৎবিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ আগামী দেড় মাস ধরে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে চলবে 'হলি ডে কার্নিভাল' ৷
নিজামের শহরে আস্ত 'এক শহর' বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রামোজি রাও। হায়দরাবাদে তৈরি করেছেন এক সিনে শহর। যা এখন বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ। গরমের এই ছুটির মরশুমে রামোজি ফিল্ম সিটিতে দুর্দান্ত ফেস্ট-এর আয়োজন করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে 'হলি ডে কার্নিভাল' ৷ গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই কার্নিভাল চলবে আগামী 7 জুন পর্যন্ত অর্থাৎ টানা 46 দিন ৷ কার্নিভালের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাত 9টা পর্যন্ত চলবে।
সন্ধ্যায় আয়োজিত বিনোদনমূলক কর্মসূচিগুলি ছোটদের মন বিশেষভাবে জয় করে নিচ্ছে ৷ সিনেমা জগতের সঙ্গে বিনোদন ও আনন্দের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রামোজি ফিল্ম সিটির এই হলিডে কার্নিভাল প্রথম দিন থেকেই পর্যটকদের মন মুগ্ধ করে চলেছে। বিশেষ কিছু আকর্ষণের তালিকায় রয়েছে 'মিউজিক্যাল গ্লো গার্ডেন', 'মায়ালোক' এবং 'কার্নিভাল প্যারেড'-এর মতো নানা আয়োজন, যা পর্যটকদের মন কাড়ছে বিস্তর ৷
মায়ালোক এক নতুন আকর্ষণ
'মায়ালোক' পর্যটকদের বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলোর সেটের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা জাদুর জগত ৷ যা সরাসরি দেখার সুযোগ রয়েছে ৷ চলচ্চিত্র কীভাবে নির্মিত হয়, সেট বা মঞ্চসজ্জার নকশায় যে দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় মেলে, তা পর্যটকদের জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।
এক রোমাঞ্চকর প্যারেড
রঙিন সাজসজ্জা, সুসজ্জিত রথ (floats) এবং বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত শিল্পীদের কোলাহল ও উচ্ছ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলে এই কার্নিভাল প্যারেড। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আগত পর্যটকরা এই কার্নিভাল প্যারেডের রোমাঞ্চকর সঙ্গীতের তালে নেচে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষী হচ্ছেন।
'মিউজিক্যাল গ্লো গার্ডেন'-এর সৌন্দর্য
চলচ্চিত্রের থিমের আদলে সাজিয়ে তোলা 'মিউজিক্যাল গ্লো গার্ডেন' সবাইকে মুগ্ধ করে তুলছে। আলোর ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গীতের মনোরম আবহ সেখানে তৈরি হয়েছে ৷
চোখের সামনেই এক স্বপ্নের জগত
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঝলমলে আলোকসজ্জার অপূর্ব মেলবন্ধনে রামোজি ফিল্ম সিটির চারপাশ যেন স্বপ্নের জগত বলে মনে হবে ৷ এখানকার বাগান ও রাস্তাঘাটগুলি রঙিন বৈদ্যুতিক আলোয় সাজানো হয়েছে ৷ যা পর্যটকদের মন কাড়বে আর মনে হবে তাঁরা যেন এক কল্পনার জগতে বিচরণ করছেন।
থাকা ও উপভোগ করার সুযোগ...
রামোজি ফিল্ম সিটির হলি ডে কার্নিভালে আগত পর্যটকদের জন্য ফিল্ম সিটির ভিতরেই বিলাসবহুল থেকে শুরু করে সাশ্রয়ী, নানা ধরনের হোটেল প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যাতে করে পর্যটকরা নিজেদের পছন্দমতো হোটেলে থাকার এবং পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এই হলি ডে কার্নিভাল পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।
এছাড়াও, যাঁরা সন্ধ্যায় ফিল্ম সিটিতে এসে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে নিজেদের ছুটি উপভোগ করতে চান, তাদের জন্য বিশেষ 'ইভিনিং প্যাকেজ'-এর ব্যবস্থাও রয়েছে। বিস্তারিত বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ওয়েবসাইট- www.ramojifilmcity.com। অথবা কল করুন এই নম্বরে- 76598 76598।