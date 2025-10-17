ETV Bharat / bharat

মাওবাদী অধ্যুষিত বস্তারে ইতিহাস, একসঙ্গে 210 জনের অস্ত্র সমর্পণ

কেন্দ্রীয় সরকারের বার্তায় সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করছে মাওবাদীরা ৷ গত দু'দিনে 200 জনেরও বেশি মাওবাদী মূলস্রোতে ফিরল ৷ এদিন ফের নজির গড়ল তারা ৷

Maoists Surrender Arms in Bastar
বস্তারে আত্মসমর্পণ করে মূলস্রোতে ফেরা মাওবাদীদের (ইটিভি ভারত)
বস্তার, 17 অক্টোবর: মাওবাদী আত্মসমর্পণের ইতিহাসে আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ শুক্রবার ছত্তিশগড়ের নকশাল অধ্যুষিত বস্তারে একসঙ্গে 210 জন মাওবাদী অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ তাদের মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ৷ এই অঞ্চলে এর আগে এত বিশাল সংখ্যক মাওবাদীর একসঙ্গে আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি ৷ গত দু'দিনে 200 জনেরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷

এদিন ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে পুলিশ লাইনে প্রশাসন এবং পুলিশের উচ্চাধিকারিকদের উপস্থিতিতে অস্ত্র সমর্পণ করে 210 জন মাওবাদী ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের ডিজিপি অরুণদেব গৌতম, এডিজি বিবেকানন্দ সিনহা, এডিজি বিএসএফ, এডিজি সিআরপিএফ, বস্তারের আইজি, বস্তারের ডিআইজি এবং বস্তার ডিভিশনের সব এসপিরা ৷ ছিলেন বস্তারের কালেক্টরও ৷

Maoists Surrender in Bastar
নিরাপত্তাবাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে অস্ত্র সমর্পণ মাওবাদীদের (ইটিভি ভারত)

আত্মসমর্পণ করার পর মাওবাদীদের স্বাগত জানান এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা ৷ তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয় ৷ পরে এই মাওবাদীদের সঙ্গে ছবি তোলেন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারাও ৷

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পট্টিলিঙ্গম বলেন, "বর্তমান ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মাওবাদী সংগঠন উল্লখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৷ দলের ভিতরে দ্বন্দ্বের ফলে এই আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটছে ৷ এই পরিস্থিতিতে মাওবাদী সংগঠনগুলি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ আমরা আমাদের অভিযান চালিয়ে যাব ৷ বস্তার ডিভিশনের অধিকাংশ এলাকায় মাওবাদী প্রায় নেই বললেই চলে ৷ কয়েকজন সদস্যের গতিবিধি নিয়ে খবর পেয়েছি ৷ আমরা এবার সেই জায়গাগুলিতে নজর রাখব ৷ আমাদের দল খুব শক্তিশালী ৷ আমরা বস্তার ডিভিশন-সহ অন্যান্য জায়গাগুলিকে মাওবাদী-মুক্ত করতে তৎপর ৷"

কারা আত্মসমর্পণ করলেন

মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাসুদেব রাও ওরফে সতীশ ওরফে রূপেশ ওরফে বিকল্প, দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য রনিতা ও সন্তু অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ তাদের সঙ্গে ডিভিশনাল কমিটির 20 জন সদস্য, এরিয়া কমিটির 30 জনেরও বেশি সদস্য রয়েছে ৷ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই ঘটনাকে সারা দেশের জন্য ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন ৷

মাওবাদীরা একে-47-সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র মিলিয়ে 153টি অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ এর মধ্যে 19টি একে-47 রাইফেলস, 17টি রাইফেল, 23টি ইনসাস রাইফেল, একটি ইনসাস এলএমজি (লাইট মেশিন গান), 36টি .303 রাইফেলস, চারটি কারবাইন এবং 11টি ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার (বিজিএল) ৷

গত 15 অক্টোবর মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে একটি অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করে প্রয়াত কিষেণজির ভাই মল্লজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে সোনু ৷ মাওবাদী সংগঠনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিল সে ৷ মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমানায় মাওবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করত বেণুগোপাল ৷ তার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে 60 জন মাওবাদী ৷ এরপর গতকাল ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করে 170 জন মাওবাদী ৷

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলেছেন, 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে দেশে একজনও মাওবাদী থাকবে না ৷ ইতিমধ্যে গতকাল তিনি অবুঝমাড় ও উত্তর বস্তারকে মাওবাদী-মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন ৷

