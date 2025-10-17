মাওবাদী অধ্যুষিত বস্তারে ইতিহাস, একসঙ্গে 210 জনের অস্ত্র সমর্পণ
কেন্দ্রীয় সরকারের বার্তায় সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করছে মাওবাদীরা ৷ গত দু'দিনে 200 জনেরও বেশি মাওবাদী মূলস্রোতে ফিরল ৷ এদিন ফের নজির গড়ল তারা ৷
Published : October 17, 2025 at 6:29 PM IST
বস্তার, 17 অক্টোবর: মাওবাদী আত্মসমর্পণের ইতিহাসে আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ শুক্রবার ছত্তিশগড়ের নকশাল অধ্যুষিত বস্তারে একসঙ্গে 210 জন মাওবাদী অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ তাদের মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ৷ এই অঞ্চলে এর আগে এত বিশাল সংখ্যক মাওবাদীর একসঙ্গে আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি ৷ গত দু'দিনে 200 জনেরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷
এদিন ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে পুলিশ লাইনে প্রশাসন এবং পুলিশের উচ্চাধিকারিকদের উপস্থিতিতে অস্ত্র সমর্পণ করে 210 জন মাওবাদী ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের ডিজিপি অরুণদেব গৌতম, এডিজি বিবেকানন্দ সিনহা, এডিজি বিএসএফ, এডিজি সিআরপিএফ, বস্তারের আইজি, বস্তারের ডিআইজি এবং বস্তার ডিভিশনের সব এসপিরা ৷ ছিলেন বস্তারের কালেক্টরও ৷
আত্মসমর্পণ করার পর মাওবাদীদের স্বাগত জানান এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা ৷ তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয় ৷ পরে এই মাওবাদীদের সঙ্গে ছবি তোলেন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারাও ৷
आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 17, 2025
आज बस्तर में 210 नक्सली, जो कभी माओवाद के झूठ में उलझकर वर्षों तक अंधेरी राहों पर भटकते रहे, उन्होंने संविधान और हमारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। आज उन्होंने अपने… pic.twitter.com/oGhfcG63GB
এই ঘটনা প্রসঙ্গে বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পট্টিলিঙ্গম বলেন, "বর্তমান ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মাওবাদী সংগঠন উল্লখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৷ দলের ভিতরে দ্বন্দ্বের ফলে এই আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটছে ৷ এই পরিস্থিতিতে মাওবাদী সংগঠনগুলি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ আমরা আমাদের অভিযান চালিয়ে যাব ৷ বস্তার ডিভিশনের অধিকাংশ এলাকায় মাওবাদী প্রায় নেই বললেই চলে ৷ কয়েকজন সদস্যের গতিবিধি নিয়ে খবর পেয়েছি ৷ আমরা এবার সেই জায়গাগুলিতে নজর রাখব ৷ আমাদের দল খুব শক্তিশালী ৷ আমরা বস্তার ডিভিশন-সহ অন্যান্য জায়গাগুলিকে মাওবাদী-মুক্ত করতে তৎপর ৷"
কারা আত্মসমর্পণ করলেন
মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাসুদেব রাও ওরফে সতীশ ওরফে রূপেশ ওরফে বিকল্প, দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য রনিতা ও সন্তু অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ তাদের সঙ্গে ডিভিশনাল কমিটির 20 জন সদস্য, এরিয়া কমিটির 30 জনেরও বেশি সদস্য রয়েছে ৷ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই ঘটনাকে সারা দেশের জন্য ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন ৷
মাওবাদীরা একে-47-সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র মিলিয়ে 153টি অস্ত্র সমর্পণ করেছে ৷ এর মধ্যে 19টি একে-47 রাইফেলস, 17টি রাইফেল, 23টি ইনসাস রাইফেল, একটি ইনসাস এলএমজি (লাইট মেশিন গান), 36টি .303 রাইফেলস, চারটি কারবাইন এবং 11টি ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার (বিজিএল) ৷
#WATCH | Chhattisgarh: Sundarraj Pattilingam, Inspector General (IG) of Bastar, says, " the current developments indicate that the maoist organisation appears to be significantly weakened. there are significant internal conflicts and disputes. under these circumstances, the maoist… pic.twitter.com/2MWLMgfboR— ANI (@ANI) October 17, 2025
গত 15 অক্টোবর মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে একটি অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করে প্রয়াত কিষেণজির ভাই মল্লজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে সোনু ৷ মাওবাদী সংগঠনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিল সে ৷ মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমানায় মাওবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করত বেণুগোপাল ৷ তার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে 60 জন মাওবাদী ৷ এরপর গতকাল ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করে 170 জন মাওবাদী ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলেছেন, 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে দেশে একজনও মাওবাদী থাকবে না ৷ ইতিমধ্যে গতকাল তিনি অবুঝমাড় ও উত্তর বস্তারকে মাওবাদী-মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন ৷