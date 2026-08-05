বাড়ির মালিক পুত্রবধূ হলেও শাশুড়িকে বের করে দেওয়া যায় না, রায় আদালতের

বাড়ির মালিক পুত্রবধূ হলেও শাশুড়িকে বের করে দেওয়া যায় না, রায় আদালতের
শাশুড়িকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন পুত্রবধূ ৷ কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে ৷ যৌথ বাড়ি কাকে বলে, বুঝিয়ে দিয়েছে ৷
Published : August 5, 2026 at 5:46 PM IST
সিমলা, 5 অগস্ট: বাড়ি পুত্রবধূর নামে থাকলে, সেই বাড়ি থেকে শাশুড়িকে উৎখাত করা যাবে না, রায় দিল হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট ৷ আদালতের ব্যাখ্যা, শাশুড়ি ও পুত্রবধূ একসঙ্গে এক বাড়িতে বাস করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে ঘরোয়া সম্পর্ক ছিল ৷ এই অবস্থায় একটি বাড়ির মালিকানা আইনত পুত্রবধূর নামে থাকলেই সেখান থেকে শাশুড়িকে বের করে দেওয়া যাবে না ৷
বিচারপতি রাকেশ কাইন্থলার একক বেঞ্চ এই মামলায় নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে এবং পুত্রবধূর শাশুড়িকে উৎখাতের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ এই আবেদন জানিয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশের মান্ডির বাসিন্দা সুরভি বেদি ৷
আদালত জানিয়েছে, যৌথ বাসস্থানের সংজ্ঞা শুধু সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় না, ঘরোয়া সম্পর্কের উপর এবং একসঙ্গে বসবাসের ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠে ৷ তাই শাশুড়িও যৌথ বাড়িতে বসবাসের অধিকারী ৷ তাঁকে জবরদস্তি বাড়ি থেকে উৎখাত করা যায় না ৷
এই ঘটনায় হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের দু'টি মামলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ৷ বিচারপতি রাকেশ কাইন্থলা উল্লেখ করেন, গার্হস্থ্য হিংসা আইনের উদ্দেশ্য মহিলার গার্হস্থ্য অধিকার সুরক্ষিত করা ৷ এই ক্ষেত্রে 'সতীশ চন্দ্র আহুজা বনাম স্নেহা আহুজা' এবং 'প্রভা ত্যাগী বনাম কমলেশ দেবী'- দু'টি মামলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন তিনি ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, যৌথ বাড়ি এমন একটি জায়গা, যেখানে যে কোনও সময় দু'জন একসঙ্গে বসবাস করেছেন ৷ সেখানে সম্পত্তি যার নামেই থাকুক না কেন ৷ এইরকম একটি বাড়িতে শাশুড়ি, পুত্রবধূ, স্ত্রী, মা, কন্যা অথবা যৌথ পরিবারের অন্য কোনও মহিলা সদস্যের থাকার অধিকার আছে ৷
আইনি প্রক্রিয়ায় এরকম একটা বাড়ি থেকে একজন মহিলাকে উৎখাত করাটা তাঁর অধিকার লঙ্ঘন করার সামিল ৷ আদালত আরও জানায়, পুত্রবধূ বাড়িতে কোনও ভাড়াটে ঢুকিয়ে শাশুড়িকে বের করে দিতে পারে না ৷ আদালত নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে এবং জোর দিয়ে জানায় বাড়িতে শাশুড়ির বাস করা সম্পূর্ণ বৈধ ৷
পুত্রবধূ আদালতে সওয়াল করেন, যে বাড়িটিতে বাস করা নিয়ে এত গোলমাল, সেই বাড়িটি তাঁর নিজের রোজগারে নির্মিত ৷ তাই এই বাড়িটিকে যৌথ বাড়ি হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না ৷ তিনি সওয়াল করেন, গার্হস্থ্য হিংসা আইনের অধীনে শাশুড়ির মামলা করার কোনও অধিকার নেই ৷ নিম্ন আদালত তাঁকে যে স্বস্তি দিয়েছে, তাতে আইনের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে ৷
অন্যদিকে শাশুড়ি আদালতে অভিযোগ করেন, ছেলের বিয়ের পর তাঁরা সবাই একটি বাড়িতে থাকতেন ৷ কিন্তু পরে 2025 সালের 7 নভেম্বর পুত্রবধূ জবরদস্তি তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন ৷ বদলে শাশুড়ির বসবাসের অংশটি ভাড়া দিয়ে দেয় পুত্রবধূ ৷ এই অবস্থায় শাশুড়ি আদালতের থেকে রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন করেছিলেন ৷ পাশাপাশি গার্হস্থ্য হিংসা আইনের অধীনে যৌথ বাড়িতে বসবাসের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন ৷ নিম্ন ও উচ্চ- দুই আদালত শাশুড়িকে সেই স্বস্তি দিয়েছে ৷