300 মিটার গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, হিমাচলে মৃত 6 পর্যটক

পর্যটকরা ট্যাক্সি চেপে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটিতে 10 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তার মধ্যে চালক ছাড়া আরও 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 4:22 PM IST

চম্বা (হিমাচলপ্রদেশ), 11 মে: চম্বা-পাঠানকোট জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু ৷ তুনুহাটি এলাকার কাকিরা ঘরের কাছে রবিবার রাত তিনটে নাগাদ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, ধর্মশালা থেকে ডালহৌসির দিকে যাওয়া একটি ইনোভা ট্যাক্সি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা 300 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুজরাতের পাঁচ পর্যটকের পাশাপাশি চালকেরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর।

গুজরাতের পর্যটকরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটিতে 10 জন যাত্রী ছিলেন ৷ মাঝপথেই গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বিকট শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনকে খবর দেন। এরপর পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যেই উদ্ধার অভিযানও শুরু হয়। তবে প্রবল বৃষ্টির জেরে উদ্ধারকাজে বাধা আসে বলেও দাবি প্রশাসনের ৷ পরে প্রশাসনের কর্মীদের চেষ্টায় খাদ থেকে আহতদের উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হয় মৃতদেহগুলিও ৷

আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আহত চার পর্যটককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টান্ডা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ সুপার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি মান্ডি জেলার বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার সময় এলাকায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ বৃষ্টির কারণে রাস্তায় পিছলে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং রাস্তার অবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷ পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। চম্বার পুলিশ সুপার বিজয় কুমার সাকলানি বলেন, "পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে। প্রশাসন নিহত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।"

মনে করা হচ্ছে, চালক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ তার জেরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে রাস্তার পাশে কোনও রেলিংও ছিল না। ফলে, গাড়িটি সরাসরি 300 মিটার গভীর একটি খাতে পড়ে যায়। যদি রেলিং থাকতো, তাহলে হয়তো জীবন বাঁচানো যেত বলে দাবি স্থানীয়দের। অন্যদিকে, স্থানীয়দের দাবি, অ্যাম্বুলেন্সের বদলে পুলিশ একটি পিকআপ ট্রাকে করে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তবে এ ব্যাপারে এখনও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

