মার্কিন বাহিনীর আটক করা রুশ ট্যাঙ্কারে হিমাচলের যুবক ! সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি পরিবারের
সম্প্রতি মারিনেরা নামক রুশ তেলের ট্যাঙ্কারটি আটক করে মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ অভিযোগ, মার্কিনী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ট্য়াঙ্কারটি ভেনেজুয়েলা থেকে তেল নিয়ে ফিরছিল ৷
Published : January 12, 2026 at 7:36 PM IST
ধরমশালা, 12 জানুয়ারি: নিরাপদে ছেলেকে ফিরিয়ে আনুক দেশের সরকার ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে এমনই আবেদন জানালেন আমেরিকায় আটক হওয়া ভারতের মার্চেন্ট নেভি অফিসার রিক্ষিত চৌহানের পরিবার ৷ গত 7 জানুয়ারি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে 'মেরিনেরা' নামক রুশ তেলের ট্যাঙ্কারটি আটক করে মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ ট্যাঙ্কারে রিক্ষিত-সহ 3 ভারতীয় অফিসার ছিলেন ৷ বিগত কয়েকদিন ধরে ছেলের কোনও খবর না-পাওয়ায় উদ্বিগ্ন রিক্ষিতের পরিবার ৷
হিমাচল প্রদেশের পালামপুরের কাংড়া জেলার বাসিন্দা রিক্ষিত ৷ পরিবারের দাবি, গত বছরের 1 অগস্ট তৃতীয়বার রাশিয়ান তেল ট্যাঙ্কারের মার্চেন্ট নেভি অফিসার হিসাবে যোগদান করেন ৷ আগামী 15 ফেব্রুয়ারি তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল ৷ কিন্তু, তার আগেই উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ট্যাঙ্কারটিকে আটক করে মার্কিন বাহিনী ৷ আমেরিকার অভিযোগ, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ট্যাঙ্কারটি ভেনেজুয়েলা থেকে তেল নিয়ে আসছিল ৷
ট্যাঙ্কারে 28 জন ক্রু সদস্যের মধ্যে রিক্ষিত-সহ 3 জন সদস্য ছিলেন ভারতীয় ৷ বাকি 17 জন ইউক্রেনের নাগরিক, 6 জন জর্জিয়ান নাগরিক এবং 2 জন রাশিয়ার নাগরিক ছিলেন ৷ রিক্ষিত বাদে বাকি দু'জনের মধ্যে একজন কেরল এবং অপরজন গোয়ার বাসিন্দা ৷ রিক্ষিতের বাবা রঞ্জিত সিং জানান, গত 7 জানুয়ারি বিকেল 5টা নাগাদ ছেলের সঙ্গে শেষবার কথা হয় ৷ তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ পরে, ট্যাঙ্কারটি আটক হওয়ার খবর পান তাঁরা ৷
রঞ্জিত বলেন, "পরে, 10 জানুয়ারি আমরা জানতে পারি যে ট্যাঙ্কারটি মার্কিন নৌবাহিনী আটক করেছে । যে এজেন্সির মাধ্যমে তাকে মার্চেন্ট নেভিতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তারাও খবরটি নিশ্চিত করে ।"
তিনি আরও বলেন, "গত 3 বছর ধরে মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করছে আমার ছেলে ৷ আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন, রিক্ষিত-সহ বাকি ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হোক ।"
ছেলের আটক হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন রিক্ষিতের মা ৷ ছেলেকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান ৷ তিনি বলেন, "আমার ছেলে ঘরে ফিরে আসুক ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি রিক্ষিত-সহ বাকি ছেলেরাও যেন নিরাপদে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে পারে ৷ সরকারের কাছে একই আর্জি জানাচ্ছি ৷"