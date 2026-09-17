ধর্মীয় পরিক্রমা চলাকালীন লাহুল-স্পিতিতে মৃত্যু 2 বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর, বাংলার এক

ধর্মীয় পরিক্রমা চলাকালীন লাহুল-স্পিতিতে মৃত্যু 2 বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর, বাংলার এক
প্রশাসনের দাবি, ড্রিলবুরি পরিক্রমার জন্য প্রায় 2500 তীর্থযাত্রী এসেছিলেন। পরিক্রমা চলাকালীন ভারী তুষারপাত শুরু হয়।
Published : September 17, 2026 at 8:53 PM IST
কুল্লু, 17 সেপ্টেম্বর: হিমাচল প্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা লাহুল-স্পিতির লাহুল উপত্যকায় ড্রিলবুরি পরিক্রমা চলাকালীন বড় দুর্ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার ৷ পরিক্রমা চলাকালীন পার্বত্য অঞ্চলে আচমকাই ভারী তুষারপাত শুরু হয় ৷ এর ফলে একাধিক তীর্থযাত্রী অতি উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তীর্থযাত্রায় থাকা দুই মহিলা তীর্থযাত্রীর আচমকাই স্বাস্থ্যের অবনতি হয় ৷ এরপরই দু'জনেরই মৃত্যু হয় বলে খবর ৷ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বরফের উপর পিছলে পড়ে বেশ কয়েকজন তীর্থযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের সকলকে চিকিৎসার জন্য কেলং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।
প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ড্রিলবুরি পরিক্রমার জন্য প্রায় 2500 তীর্থযাত্রী এসেছিলেন। সকালে পার্বত্য অঞ্চলে হঠাৎ ভারী তুষারপাত শুরু হয়। উচ্চতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক তীর্থযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বরফের উপর পিছলে পড়ে আরও অনেকে আহত হন। এই ঘটনার পর লাহুল-স্পিতি প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের ত্রাণ ও সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে ৷ কেলং হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার সুষমা বলেন, "ড্রিলবুরি পরিক্রমা থেকে ফেরা অনেক তীর্থযাত্রী আঘাত, প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতালে পৌঁছেছেন। বরফের উপর পিছলে পড়েও অনেক তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন। এই ধরনের আবহাওয়ায় হাইপোথার্মিয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।"
এই ঘটনায় মৃত দুই মহিলা তীর্থযাত্রীকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর বাসিন্দা দাওয়া ডোমা ভুটিয়া এবং অন্যজন লাহুল-স্পিতির কেলং-এর বাসিন্দা ইয়াংজিন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দু'টি মৃতদেহেরই ময়নাতদন্ত করছে। বর্তমানে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য বিভাগের দল ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে। আধিকারিকরা তীর্থযাত্রীদের বেশি উচ্চতায় ভ্রমণের আগে আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য বারবার সতর্কও করেছেন।
লাহুল উপত্যকার তান্ডি গ্রামে চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলের ঠিক উপরে ড্রিলবুরি পর্বত অবস্থিত। এটিকে বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক গুরু আচার্য মতিসারা গুরু ঘণ্টাপার পীঠস্থান বলে মনে করা হয়। কিংবদন্তি অনুসারে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মতিসারা সপ্তম শতাব্দীতে লাহুল উপত্যকায় এসেছিলেন এবং ড্রিলবুরি পর্বতের গুহায় ধ্যান করতেন। ড্রিলবুরি পর্বতকে কারগ্যুদপা সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা চক্রসম্বরের একটি প্রধান স্থান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এর ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে দলাই লামা, গালদান ত্রিপা, গেলুং দ্রাকপা এবং তাকসাং রিনবোচের মতো বৌদ্ধ গুরুরাও এখানে এসেছেন। এই ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী ড্রিলবুরি পর্বত প্রদক্ষিণ করতে আসেন।
প্রায় 9 কিলোমিটার খাড়া চড়াইয়ের পর ড্রিলবুরি পর্বত প্রায় 15000 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে, ড্রিলবুরি শৃঙ্গ একবার প্রদক্ষিণ করা কৈলাস পর্বত তেরোবার প্রদক্ষিণের সমান। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে, তীর্থযাত্রীরা প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করার জন্য আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এখানে আসেন।