গোমূত্র-গোবর দিয়েই 'ন্যাচরাল ফার্মিং', আপেলের ফলন বাড়ছে ক'য়েকগুন
গোবর, গোমূত্র, ব্যাসন, আখের গুড়ে তৈরি হচ্ছে মিশ্রণ যা সারের কাজ করছে। আর আপেল ফলছে কয়েকগুন বেশি ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 3, 2026 at 6:11 PM IST
হরিপুর (হিমাচল প্রদেশ), 3 সেপ্টেম্বর: গোবর বা গোমূত্র নিয়ে আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক এখন সীমাহীন। তবে সেই গোবর ও গোমূত্রের সৌজন্যে হিমাচলের আপেল ব্যবসায়ীরা মোটা টাকার মুনাফা করছেন। কেমিক্যাল সার নয়, কীটনাশক নয় গোবর, গোমূত্র, ব্যাসন, আখের গুড়ের মিশ্রণ জমিকে করছে প্রাণবন্ত। ফলছে সোনা। অর্থকড়ি আপেল চাষ বেড়ে হচ্ছে কয়েকগুন। তাই ন্যাচরাল ফার্মিংয়েই এখন বেশি জোর দিচ্ছেন হিমাচলের আপেল চাষিরা।
আপেল রাজ্য বলেই হিমাচল প্রদেশ পরিচয় অনেকাংশে। সবথেকে বেশি আপেল চাষ হয়। তবে একাংশ চাষি ক্রমশ ছাড়ছেন কীটনাশকের ও কেমিক্যাল সারের ব্যবহার। ঝোঁক বাড়াচ্ছেন ন্যাচরাল ফর্মিংয়ে। সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে সরকারও।
ইউরোপ থেকে আসছে আপেল গাছের চারা। গোবর, গোমূত্র, ব্যাসন, আখের গুড়ে তৈরি হচ্ছে মিশ্রণ যা সারের কাজ করছে। মাটিতে সেই মিশ্রণ পড়তেই মাটির উর্বরতা কয়েকগুন বাড়ছে।
হরিপুরের আপেল চাষি বিজয় গুপ্তা জানাচ্ছেন, যে টাকা দিয়ে তাঁরা কীটনাশক বা কেমিক্যাল সার কিনবেন তার থেকে অনেক অল্প খরচে এই মিশ্রণ তৈরি হয়। বিদেশ থেকে সরকারের সাহায্যে চারা এনে চাষ করা হয়। হিমাচলের যে চিরাচরিত প্রজাতি আপেল গাছ সেটা একটি সিজনে যে পরিমাণ ফল দেয় ও তার গুণমান যা হয় তার থেকে ন্যাচরাল ফার্ম ক'য়েকগুণ বেশিতে ফলন হচ্ছে। অন্য আপেল ক্রেট 150-200 টাকা হলে এই পদ্ধতিতে আপেল ফলানো হয় সেটা ক্রেট পিছু 300-400 টাকা বিক্রি করা যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াতে সহায়তা করছে এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (আত্মা)।
কৃষি আধিকারিক বর্ষা গুপ্তা ও অর্জুন কুমার বলেন, "কৃষকদের এই প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির অংশ হিসেব বিশেষ করে পদ্ধতিটি গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে বা প্রথম ছয় মাস জমিতে জীবামৃত প্রয়োগ করতে হয়।" তাঁদের কথায়, "কারিগরী নির্দেশনা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষিপণ্যের বিপণন ও বাজার সংযোগের ক্ষেত্রেও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।"
আপেল ছাড়াও এই পদ্ধতিতে ভুট্টা, বিট, বার্লি, হলুদ ও আদার ভালো পরিমাণে চাষ হয়। হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত 'পাঙ্গি উপত্যকা'য় প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে গৃহীত উদ্যোগগুলোও তুলে ধরেন কৃষি বিভাগের কর্তারা।