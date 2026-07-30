কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি, রয়েছেন দোভালও

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি, রয়েছেন দোভালও
বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ছাড়াও মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, পীযূষ গোয়েল, হরদীপ সিং পুরী ও সর্বানন্দ সোনোয়ালরা উপস্থিত ছিলেন।
By PTI
Published : July 30, 2026 at 3:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: সংসদে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নরেন্দ্র মোদির। বৈঠকে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও ৷ বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।
এই বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ছাড়াও মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, পীযূষ গোয়েল, হরদীপ সিং পুরী ও সর্বানন্দ সোনোয়ালরা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রও এই বৈঠকে অংশ নেন। সংসদের চলমান বর্ষাকালীন অধিবেশনে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে অচলাবস্থার মধ্যেই এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ 20 জুলাই সংসদ অভিযানে মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের বাড়াবাড়ি বা বলপ্রয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অচলাবস্থা তৈরি হয় । এছাড়া, রাজ্যসভায় 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026' পেশ করার ঠিক আগেই এই বৈঠকটি হয়। উল্লেখ্য, বুধবার লোকসভায় ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়েছে।
নিম্নকক্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁস-বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনার সময় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন যে, শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করে জাতীয় রাজধানীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনও করেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, "পুলিশকে বাড়াবাড়ির নির্দেশ দিয়ে থাকলে অমিত শাহ দোষি, আর যদি তিনি এ বিষয়ে কিছুই না জেনে থাকেন, তবে তিনি অযোগ্য।"