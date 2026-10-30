জোশীমঠের কাছে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, ক্যাপ্টেন-সহ 6 যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি

জোশীমঠের কাছে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, ক্যাপ্টেন-সহ 6 যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি
Helicopter Missing in Chamoli: বদ্রিনাথ ও জোশীমঠের মাঝামাঝি এলাকায় হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রশাসনের ৷ উড়ানের সময় প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল ৷
Published : October 30, 2026 at 3:08 PM IST
চামোলি (উত্তরাখণ্ড), 30 অক্টোবর: বদ্রিনাথ ধাম থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গেল একটি হেলিকপ্টার ৷ শুক্রবার বেলা 2টো 15 মিনিটে ক্যাপ্টেন-সহ 6 জনকে নিয়ে উড়েছিল হেলিকপ্টারটি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশীমঠের কাছে ৷ জানা গিয়েছে, উড়ানের সময় প্রবল তুষারপাত হচ্ছিল ৷ তার মধ্যেই বদ্রিনাথ ধাম থেকে যাত্রীদের নিয়ে ওড়ে সেটি ৷ মাঝপথেই হেলিকপ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, তুষারপাতের মধ্যে পড়ে হেলিকপ্টারটি জোশীমঠের কাছাকাছি কোথাও ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে জরুরি ভিত্তিতে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, 2টো 15 মিনিটে উড়ানের পর হাতি পাহাড় এলাকায় হেলিকপ্টারটি ক্যাপ্টেন-সহ ছয় জন যাত্রীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ পাহাড়ি ওই এলাকায় ঠিক কোথায় হেলিকপ্টারটি রয়েছে, তা জানতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রশাসনকে ৷ তার উপর তুষারপাত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে ৷ উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ, প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে উদ্ধার কাজের জন্য নামানো হয়েছে ৷
বিস্তারিত আসছে...