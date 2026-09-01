ব্রেন স্ট্রোকের চিকিৎসায় 'গাফিলতি' ! 6 বছর পর হাসপাতাল ও চিকিৎসককে 1 কোটি জরিমানা

ব্রেন স্ট্রোকের চিকিৎসায় 'গাফিলতি' ! 6 বছর পর হাসপাতাল ও চিকিৎসককে 1 কোটি জরিমানা
বাবা-মায়ের সম্মতির অপেক্ষা, কোভিড রিপোর্টের জন্য আইসোলেশন, জরুরি চিকিৎসায় দেরির অভিযোগে কড়া উপভোক্তা কমিশন । মৃত পিএইচডি গবেষকের বাবা-মাকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ ৷
Published : September 1, 2026 at 4:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: মস্তিষ্কে স্ট্রোক । হাতে সময় অল্প । প্রয়োজন ছিল দ্রুত চিকিৎসার । কিন্তু সেই জরুরি সময়েই চলল অপেক্ষা, কখন আসবেন বাবা-মা, কখন মিলবে কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট ! অভিযোগ, এই প্রক্রিয়াগত দেরিতেই নষ্ট হয়েছিল চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ সময় । শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ পিএইচডি গবেষক সূর্য প্রতাপ । ঘটনার ছ'বছর পর সেই মামলায় হাসপাতাল ও চিকিৎসককে মোট 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল হায়দরাবাদ জেলা উপভোক্তা কমিশন ।
উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সূর্য হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পিএইচডি করছিলেন । 2020 সালের 17 অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের করিডরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন সহপাঠীরা । প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে । সেখান থেকে গাচিবৌলির সিটিজেন্স স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
পরীক্ষায় ধরা পড়ে, সূর্যের মস্তিষ্কে গুরুতর স্ট্রোক হয়েছে । রক্তনালিতে জমাট বেঁধে গিয়েছিল রক্ত । চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি করা প্রয়োজন ছিল । ক্যাথেটারের মাধ্যমে রক্তনালিতে পৌঁছে জমাট রক্ত সরিয়ে দেওয়ার এই পদ্ধতিতে যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়, ততই মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি কমানোর সম্ভাবনা থাকে ।
কিন্তু মামলাকারীর অভিযোগ, চিকিৎসা শুরু করার বদলে গুরুত্বপূর্ণ সময় চলে যায় নানা প্রক্রিয়াগত কারণে । সূর্যের বাবা-মা তখন হাসপাতালে ছিলেন না । তাঁদের সম্মতি প্রয়োজন বলে হাসপাতালের তরফে চিকিৎসা নিয়ে সিদ্ধান্তে দেরি করা হয় বলে অভিযোগ । সহপাঠীরা চিকিৎসার খরচ বহনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন বলেও মামলায় জানানো হয়েছিল ।
এর মধ্যেই আরও সময় গড়ায় কোভিড পরীক্ষাকে ঘিরে । তখন দেশে করোনা সংক্রমণের সময় । সূর্যের কোভিড পরীক্ষা করা হয় । অভিযোগ, রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল । অথচ জরুরি পরিস্থিতিতে কোভিড রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আটকে রাখা উচিত নয়, এমন নির্দেশিকা তখন কার্যকর ছিল বলে মামলায় উল্লেখ করা হয় ।
ক্রমশ শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে সূর্যের । তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখতে হয় । পরে সংকটজনক অবস্থায় কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয় । শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্রেন-ডেড ঘোষণা করা হয় । 21 অগস্ট মৃত্যু হয় 30 বছরের তরুণ গবেষকের ।
ছেলের মৃত্যুর পর হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপভোক্তা কমিশনের দ্বারস্থ হন সূর্যের বাবা-মা । দীর্ঘ শুনানি, নথি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর কমিশন সিটিজেন্স স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এবং নিউরোলজিস্ট ডা. অপর্ণা বিজয়কুমারকে চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য দায়ী করে । কমিশনের নির্দেশ, মৃতের বাবা-মাকে যৌথভাবে 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে হাসপাতাল ও চিকিৎসককে । এর সঙ্গে মামলার খরচ বাবদ আরও 50 হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ক্ষতিপূরণের টাকা রায়ের 45 দিনের মধ্যে দিতে হবে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে বকেয়া টাকার উপর বার্ষিক 9 শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে ।
তবে মামলায় থাকা অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একই সিদ্ধান্ত দেয়নি কমিশন । কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল এবং মেডসিস ল্যাবসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য না থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করা হয়েছে । এই রায়ের কেন্দ্রে তাই শুধু 1 কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ নয়, আরও বড় একটি প্রশ্ন, জরুরি চিকিৎসার মুহূর্তে প্রশাসনিক নিয়ম কতটা জায়গা পেতে পারে ?
স্ট্রোকের ক্ষেত্রে চিকিৎসার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই সময়ের কয়েক ঘণ্টার দেরিও রোগীর পরিণতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে । সূর্যের মামলায় কমিশনের পর্যবেক্ষণ সেই বাস্তবতাকেই সামনে এনেছে ।
ছ'বছর আগে হাসপাতালের দরজায় এসেছিলেন এক তরুণ গবেষক । তাঁর প্রয়োজন ছিল দ্রুত চিকিৎসা । কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, চিকিৎসার আগে চলে এসেছিল অপেক্ষা । শেষ পর্যন্ত আর ফেরেননি সূর্য । কমিশনের রায়ে তাই বার্তাটা স্পষ্ট, জরুরি চিকিৎসায় রোগীর জীবন আগে, প্রক্রিয়া পরে ।
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