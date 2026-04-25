দেশজুড়ে তীব্র হচ্ছে তাপপ্রবাহের দাপট, ফের সতর্কবার্তা মৌসম ভবনের

IMD জানিয়েছে, তাপজনিত ধকল বা 'হিট স্ট্রেস' আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একগুচ্ছ বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে।

intense summer heat affecting
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 8:55 PM IST

নয়াদিল্লি, 25 এপ্রিল: ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে গ্রীষ্মের তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন ৷ ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD) শনিবার তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একগুচ্ছ বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে।

IMD জানিয়েছে, তাপজনিত ধকল বা 'হিট স্ট্রেস' আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই 2026 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রার সংস্পর্শ যথাসম্ভব এড়াতে এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে মৌসম ভবন।

IMD-এর তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 থেকে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। এর মধ্যে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 44.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক মৌসুমী গড়ের চেয়ে অন্তত 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রেকর্ড করা হয়েছে ৷ বর্তমান তাপপ্রবাহ এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

দিল্লির তাপমাত্রার পরিসংখ্যানেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এপ্রিল মাসে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 2020 সালে 38 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ছিল ৷ 2021 সালে তা বেড়ে 42 থেকে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয় এবং 2023 সালে তা 45 থেকে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে যায় ৷ এই পরিসংখ্যানগুলো 2022 সালের মার্চ মাসে দেখা দেওয়া তীব্র তাপপ্রবাহের সময়ের তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনীয়। তবে চলতি বছরে, মৌসমের স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক আগেই এই ধরনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌসমের শুরুতেই তীব্র তাপপ্রবাহ জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত ৷ 'কাউন্সিল অন এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার' (CEEW)-এর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতের প্রায় 57 শতাংশ জেলা উচ্চ থেকে অতিউচ্চ মাত্রার তাপপ্রবাহের ঝুঁকির মুখে রয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 76 শতাংশকে প্রভাবিত করছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী হিশমি জামিল হুসাইন এই প্রবণতাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এপ্রিল মাসের তাপমাত্রা এখন একটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকত, সেখানে 2026 সালের মধ্যে তা বেড়ে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে। আমরা এখানে কেবল তাপমাত্রার ওঠানামাই দেখছি না, বরং জলবায়ুর মূল ভিত্তি বা 'বেসলাইন'-এরই একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, বর্তমানের এই তাপমাত্রাগুলো 2022 সালের তীব্র তাপপ্রবাহের চরম মাত্রার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে, অথচ এবার মৌসুমের অনেক আগেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।"

IMD পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী দিনগুলোতে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জব, হরিয়ানা, চণ্ডিগড়, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্য ভারতের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা মানুষের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলবে।

IMD জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27 এপ্রিল পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকবে এবং এরপর তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এর বিপরীতে, পূর্বাভাসের এই সময়কালে দেশের বাকি অংশগুলোতে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো উপকূলীয় রাজ্যগুলোতে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে; পাশাপাশি রাতের বেলাও তাপমাত্রা বেশি থাকায় সামগ্রিক তাপজনিত ধকল বা 'হিট স্ট্রেস' আরও তীব্র হতে পারে।

HEATWAVE
HEATWAVE IN INDIA
