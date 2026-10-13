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হাসপাতালগুলিকে পরিষেবার খরচ প্রদর্শন করতে চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের

Hospitals To Display Treatment Rates: বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে কোন চিকিৎসার জন্য কত খরচ হবে, তা পরিষ্কার ডিসপ্লে করে জানাতে হবে ৷

Medical Expenses
চিকিৎসা পরিষেবার খরচ কত, তা স্পষ্ট জানাতে হবে (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 6:15 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সংস্থায় কোন পরিষেবার কত খরচ তা স্পষ্ট করে প্রদর্শন করার আর্জি জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি (AiMeD)-এর কঅর্ডিনেটর ডাঃ রাজীব নাথ ৷

তিনি জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তাদের চিকিৎসা পরিষেবার মূল্য ডিসপ্লে করার নির্দেশের ফলে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধে হবে ৷ ন্যায্য মূল্যে চিকিৎসার প্রচার হবে ৷ যদিও তিনি সওয়াল করেন, স্বচ্ছতা শুধু হাসপাতালের বিলিং কাউন্টারে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না ৷ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্র-সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রেও এই স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে ৷

ডাঃ নাথ ইটিভি ভারতকে আরও বলেন, "এআইএমইডি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করছে ৷ এতে রোগী এবং ন্যায মূল্যের ক্ষমতায়ন হবে ৷" কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য় সলিলা শ্রীবাস্তব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিবদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, প্রযোজ্য বিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনা করতে এবং রোগী ও তাঁদের সঙ্গীরা যাতে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত খরচের বিষয়ে সহজে তথ্য পেতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে বলা হচ্ছে ৷

'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, 2010' এবং 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস (সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট) রুলস, 2012'-এর অধীনে, যেসব এলাকায় এই আইন কার্যকর সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিটি পরিষেবার মূল্য এবং সুযোগ-সুবিধার তালিকা প্রদর্শন করতে হবে ৷ মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই তথ্য স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি— উভয় ভাষাতেই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে ৷"

সূত্রের খবর, যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কেন্দ্রীয় আইনটি প্রযোজ্য নয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ৷ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যসেবার মূল্য প্রকাশের বিধান রয়েছে ৷ মন্ত্রকের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য রোগীদের চিকিৎসার সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা এবং বিল সংক্রান্ত বিভ্রান্তি বা বিবাদ এড়ানো— এমনটাই জানানো হয়েছে ৷

তবে ডাঃ নাথের মতে, পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হল এটি নিশ্চিত করা যে, রোগীরা যাতে কেবল হাসপাতালের ধার্য করা মূল্যই নয়, বরং সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়, তাও বুঝতে পারেন ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পরামর্শ এবং সেই সঙ্গে কর্ণাটক খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের একটি নির্দেশ— যাতে হাসপাতালের বিলে পণ্যের 'ল্যান্ডিং প্রাইস' (আমদানি বা সংগ্রহের প্রকৃত মূল্য) এবং সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে— উভয়কেই স্বাগত জানিয়েছেন ডাঃ নাথ ৷ তিনি বলেন, এই পদক্ষেপগুলি রোগীর স্বার্থে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে ৷

উল্লেখ্য, কর্ণাটক খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন সম্প্রতি একটি নির্দেশিকায় সমস্ত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশক, পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের হাসপাতালের বিলে পণ্যের 'ল্যান্ডিং প্রাইস' এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে ৷

ডাঃ নাথ বিক্রয়ের প্রথম ধাপে— অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যের 'ল্যান্ডিং কস্ট' (আমদানি খরচসহ মূল্য) বা প্রস্তুতকারকের 'এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস' (কারখানা থেকে বের হওয়ার সময়কার মূল্য) থেকে শুরু করে লাভের অংশ বা 'মার্জিন' যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তিনি এই উদ্দেশ্যে আমদানিকারকদের কাছে প্রাথমিক বিক্রয়ের সময় ধার্য করা জিএসটি (GST)-কে বিক্রয়ের প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাবও দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো তৈরির আহ্বান জানাচ্ছি এবং 'আইমেড' (AiMeD) তা প্রণয়নে সহায়তা করতে প্রস্তুত ।"

বস্তুত, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বিষয়টি যেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির এখতিয়ারভুক্ত, তাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য সচিবদের ব্যক্তিগত মনোযোগ কামনা করেছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারির অনুরোধ জানিয়েছে ৷

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চিকিৎসার খরচ প্রদর্শন
হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ প্রদর্শন
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