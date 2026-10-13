হাসপাতালগুলিকে পরিষেবার খরচ প্রদর্শন করতে চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের

হাসপাতালগুলিকে পরিষেবার খরচ প্রদর্শন করতে চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের
Hospitals To Display Treatment Rates: বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে কোন চিকিৎসার জন্য কত খরচ হবে, তা পরিষ্কার ডিসপ্লে করে জানাতে হবে ৷
Published : October 13, 2026 at 6:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সংস্থায় কোন পরিষেবার কত খরচ তা স্পষ্ট করে প্রদর্শন করার আর্জি জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি (AiMeD)-এর কঅর্ডিনেটর ডাঃ রাজীব নাথ ৷
তিনি জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তাদের চিকিৎসা পরিষেবার মূল্য ডিসপ্লে করার নির্দেশের ফলে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধে হবে ৷ ন্যায্য মূল্যে চিকিৎসার প্রচার হবে ৷ যদিও তিনি সওয়াল করেন, স্বচ্ছতা শুধু হাসপাতালের বিলিং কাউন্টারে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না ৷ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্র-সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রেও এই স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে ৷
Centre Urges States/UTs to Ensure Prominent Display of Healthcare Service Rates at Clinical Establishments Union Health Secretary writes to Chief Secretaries of all States and UTs, calling for effective implementation of provisions relating to transparent display of healthcare charges Move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes and strengthen trust in healthcare services States/UTs also urged to facilitate transparent display of package rates for international patients visiting India on Medical and Ayush Visas #HealthForAll https://t.co/iYpwpHC3eS— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 12, 2026
ডাঃ নাথ ইটিভি ভারতকে আরও বলেন, "এআইএমইডি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করছে ৷ এতে রোগী এবং ন্যায মূল্যের ক্ষমতায়ন হবে ৷" কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য় সলিলা শ্রীবাস্তব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিবদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, প্রযোজ্য বিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনা করতে এবং রোগী ও তাঁদের সঙ্গীরা যাতে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত খরচের বিষয়ে সহজে তথ্য পেতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে বলা হচ্ছে ৷
'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, 2010' এবং 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস (সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট) রুলস, 2012'-এর অধীনে, যেসব এলাকায় এই আইন কার্যকর সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিটি পরিষেবার মূল্য এবং সুযোগ-সুবিধার তালিকা প্রদর্শন করতে হবে ৷ মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই তথ্য স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি— উভয় ভাষাতেই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে ৷"
সূত্রের খবর, যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কেন্দ্রীয় আইনটি প্রযোজ্য নয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ৷ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যসেবার মূল্য প্রকাশের বিধান রয়েছে ৷ মন্ত্রকের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য রোগীদের চিকিৎসার সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা এবং বিল সংক্রান্ত বিভ্রান্তি বা বিবাদ এড়ানো— এমনটাই জানানো হয়েছে ৷
তবে ডাঃ নাথের মতে, পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হল এটি নিশ্চিত করা যে, রোগীরা যাতে কেবল হাসপাতালের ধার্য করা মূল্যই নয়, বরং সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়, তাও বুঝতে পারেন ৷
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পরামর্শ এবং সেই সঙ্গে কর্ণাটক খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের একটি নির্দেশ— যাতে হাসপাতালের বিলে পণ্যের 'ল্যান্ডিং প্রাইস' (আমদানি বা সংগ্রহের প্রকৃত মূল্য) এবং সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে— উভয়কেই স্বাগত জানিয়েছেন ডাঃ নাথ ৷ তিনি বলেন, এই পদক্ষেপগুলি রোগীর স্বার্থে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে ৷
উল্লেখ্য, কর্ণাটক খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন সম্প্রতি একটি নির্দেশিকায় সমস্ত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশক, পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের হাসপাতালের বিলে পণ্যের 'ল্যান্ডিং প্রাইস' এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে ৷
ডাঃ নাথ বিক্রয়ের প্রথম ধাপে— অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যের 'ল্যান্ডিং কস্ট' (আমদানি খরচসহ মূল্য) বা প্রস্তুতকারকের 'এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস' (কারখানা থেকে বের হওয়ার সময়কার মূল্য) থেকে শুরু করে লাভের অংশ বা 'মার্জিন' যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তিনি এই উদ্দেশ্যে আমদানিকারকদের কাছে প্রাথমিক বিক্রয়ের সময় ধার্য করা জিএসটি (GST)-কে বিক্রয়ের প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাবও দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো তৈরির আহ্বান জানাচ্ছি এবং 'আইমেড' (AiMeD) তা প্রণয়নে সহায়তা করতে প্রস্তুত ।"
বস্তুত, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বিষয়টি যেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির এখতিয়ারভুক্ত, তাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য সচিবদের ব্যক্তিগত মনোযোগ কামনা করেছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারির অনুরোধ জানিয়েছে ৷