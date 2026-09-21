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নন্দনকাননে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট ! গাজর-বিনসের ডায়েটে চনমনে 5 ওরাংওটাং

Orangutans at Nandankanan Zoo: ওরাংওটাং শাবকগুলিকে আরও চনমনে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা কোয়ারেন্টাইন সেলে । সেখানে তাদের জন্য মই ও দড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

Orangutan health condition
ওরাংওটাং শাবকগুলোকে চনমনে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 2:37 PM IST

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ভুবনেশ্বর (ওড়িশা), 21 সেপ্টেম্বর: নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় কোয়ারেন্টাইনে থাকা পাঁচটি ওরাংওটাং শাবকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সবকটি শাবকের শরীরের তাপমাত্রা এবং তাদের খাবারের মাত্রাও স্বাভাবিক রয়েছে ।

ওরাংওটাং শাবকগুলির ওজন

নন্দনকাননের স্বাস্থ্য রিপোর্ট অনুযায়ী, শাবকগুলির আচরণ ও চলাফেরা এবং তাদের মলত্যাগের পরিমাণও স্বাভাবিক । শাবকগুলির খাদ্যতালিকায় ধীরে ধীরে নতুন নতুন খাবার যুক্ত করা হচ্ছে । দুধের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ানোর পাশাপাশি এখন তাদের খাবারে ভাপানো গাজর ও বিনস রাখা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞরা শক্ত খাবারও ধীরে ধীরে বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ।

মই ও দড়ি বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরাংওটাংটিগুলি (ইটিভি ভারত)

শাবকগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ওরাংওটাং শাবকগুলিকে আরও চনমনে রাখতে এবং তাদের স্বাভাবিক আচরণ বিকাশে সহায়তা করতে কোয়ারেন্টাইন সেলের পরিবেশে পরিবর্তন আনা হয়েছে । সেখানে মই ও দড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে । শাবকগুলি মই বেয়ে উপরে ওঠে এবং দড়ি ধরে ঝুলে থাকে বলে জানিয়েছেন নন্দনকাননের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রদীপ মিরাসে । তিনি বলেন, "এর মাধ্যমে তাদের দীর্ঘ সময় সক্রিয় রাখা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"

পর্যবেক্ষণ

শনিবার দিল্লি চিড়িয়াখানার ভেটেরিনারি অফিসার এবং দেরাদুনের বন্যপ্রাণী ভেটেরিনারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের বিশেষজ্ঞরা নন্দনকাননের কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন । তাঁরা শাবকগুলির স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস ও পরিচর্যা খতিয়ে দেখেন এবং পরিমাণ বাড়ানো, শক্ত খাবার চালু করার পরামর্শ দেন । এছাড়া শাবকদের কৃমি নিয়ন্ত্রণে আইভারমেকটিন (Ivermectin) বা ডোরাম্যাকটিন (Doramectin) ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । তাদের স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ ও পরিচর্যার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।

Orangutan health condition
শাবকগুলোর খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

ওরাংওটাং শাবকগুলি উদ্ধার

সাধারণত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায় এমন বিরল প্রজাতির ওরাংওটাং ৷ আর এরকম পাঁচটি ওরাংওটাং উদ্ধার হয় ওড়িশার জঙ্গল থেকে ৷ 8 সেপ্টেম্বর বালেশ্বর জেলার ভোগারাই ব্লকের উদয়পুর বন বিভাগের অন্তর্গত রানকোথার বড়পাহি এলাকায় পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ৷ খবর পেয়ে উদয়পুর বন বিভাগের একটি দল বড়পাহি এলাকায় পৌঁছে ওই পাঁচটি ওরাংওটাংকে উদ্ধার করে ৷

Orangutan health condition
নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় রয়েছে ওরাংওটাংটিগুলি (ইটিভি ভারত)

তাদের পরে ভুবনেশ্বরে নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় বিশেষ যত্ন ও পর্যবেক্ষণ রাখা হয় । পাশাপাশি, পরীক্ষা করে জানা যায়, ওড়িশা থেকে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ওরাংওটাং একই মায়ের সন্তান নয় । এই ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয় ৷ বিদেশি প্রাণী উদ্ধারের তদন্তে নামে ওড়িশার এসটিএফ ৷ ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পায় ৷ দিঘার একটি হোটেল থেকে ওরাংওটাং পাচারকারী সন্দেহে এসটিএফ তিনজনকে গ্রেফতার করে ।

TAGGED:

ORANGUTAN RESCUED IN ODISHA
ORANGUTAN
ওরাংওটাং
নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় ওরাংওটাং
ORANGUTAN HEALTH CONDITION

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