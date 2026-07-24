রাজ্য পুলিশের ডিজি অফিসে নিজেকে গুলি, মৃত হেড কনস্টেবল
9 বছর ধরে 'গ্রেহাউন্ডস' (Greyhounds) বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। গত 2 জুলাই থেকে তিনি ডিজিপি অফিসে 'শো গার্ড'-এর দায়িত্বে ছিলেন ।
Published : July 24, 2026 at 12:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: রাজ্য পুলিশের ডিজির অফিসে গিয়ে নিজেকে শেষ করলেন এক হেড কনস্টেবল ৷ সার্ভিস রিভলভার দিয়ে নিজেকে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ডিজি অফিসে গুলির শব্দ শুনে কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ শৌচালয়ে গিয়ে পুলিশ কর্মীরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন । দ্রুত শীর্ষ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান পুলিশ কর্মীরা। সাইফাবাদ থানার আধিকারিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, নলগোণ্ডা জেলার চিটওয়ালা মণ্ডলের ভেলিমিনেডু এলাকার বাসিন্দা ওই হেড কনস্টেবল ভিরুকোন্ডালু স্বামী (41) 9 বছর ধরে 'গ্রেহাউন্ডস' (Greyhounds) বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন । হায়দরাবাদের লাঙ্গার হাউসে থাকতেন তিনি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গত 2 জুলাই থেকে তিনি ডিজিপি অফিসে 'শো গার্ড'-এর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মৌনিকা এবং হরি ও মণি নামে দুই সন্তান রয়েছে । সম্প্রতি তিনি হায়াতনগরে একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। জানা গিয়েছে, এর জন্য তিনি 40 লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি, জুয়া খেলতে গিয়ে আরও 10 লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা চাপে তাঁর কাঁধে ৷ ঋণ শোধ করার জন্য জমি বিক্রি করতে চাইলেও পরিবারের সদস্যরা তাতে বাধা দিচ্ছিলেন বলে দাবি । এই বিষয় নিয়ে গত তিন মাস ধরে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের বাদানুবাদ লেগেই ছিল ৷
বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বছরখানেক আগে স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপে ভিরুকোন্ডালু জানিয়েছিলেন, যে কোনও মুহূর্তে চরম পদক্ষেপ নিতে পারেন ৷ যদিও পুলিশ মহলে সুনাম ছিল তাঁর। পুলিশে চাকরি করার পাশাপাশি একজন ভালো ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন বলেও জানা যায় ৷ এই ঘটনায় সাইফাবাদ পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনাস্থলে পাওয়া একটি ডায়েরিও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ সেখানে স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা, "আমি তোমার সঙ্গেই বেঁচে থাকতে চাই । কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আর বাঁচতে দিচ্ছেন না । এই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার। তোমরা পাশে না থাকলে এতদিন বেঁচে থাকতেই পারতাম না।"
পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, "এখন যে জীবন কাটাচ্ছি, তা তোমাদেরই দেওয়া । কোনও এক সময় যদি আমাকে চলে যেতে হয়, তবে এই দিনগুলো তোমাদের জন্যই উৎসর্গ করা রইল। সব দোষ আমারই ৷ আমার স্ত্রী বা সন্তানদের কোনও দোষ নেই।" বুধবার রাতে এই চিঠি লেখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ।