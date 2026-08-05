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NEET-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ব্যাপক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

যদিও 'নিট-ইউজি' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চলা সিবিআই তদন্ত বা বিষয়বস্তু নিয়ে কেন্দ্রের তরফে জমা দেওয়া হলফনামায় কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।

NEET paper leaks
সুপ্রিম কোর্ট (ছবি সূত্র-এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 12:33 PM IST

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নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পদ্ধতিগত ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট' (NEET) পরিচালনার প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কার সাধন করেছে । এমনটাই মঙ্গলবার কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে ৷

নির্দেশ মেনে বিচারপতি পি এস নরসিমহার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে দাখিল করা এক হলফনামায় শিক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে, এই সংস্কারগুলোর লক্ষ্য হল এমন একটি শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা-যা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতা (institutional memory) ধরে রাখবে, পরীক্ষার নিরাপত্তা জোরদার করবে এবং ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা প্রতিরোধ করবে ।

শীর্ষ আদালতের 29 মে-র নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে এই হলফনামাটি দাখিল করা হয়েছে ৷ ওই নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে কীভাবে 'নিট' পরীক্ষা পরিচালনা করা হবে এবং পরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলোর ধারাবাহিক উন্নতির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতা গড়ে তুলবে ও তা ধরে রাখবে ।

কেন্দ্র হলফনামায় জানিয়েছে, যদিও শিক্ষা মন্ত্রক 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি' (NTA)-র তদারকি করে, তবুও পরীক্ষা আয়োজনকারী সংস্থা হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের হয়ে এনটিএ 'নিট' পরীক্ষাটি পরিচালনা করে থাকে । যদিও 'নিট-ইউজি' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিষয়ে সিবিআই-এর চলমান তদন্তের গুণাগুণ বা বিষয়বস্তু নিয়ে এই হলফনামায় কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, 'পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, 2026'-এর মাধ্যমে সংসদ পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধে আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে । এই আইনটি 2024 সালের সেই আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার আওতায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রক্সি (অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়া), কম্পিউটার ব্যবস্থায় কারচুপি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল ।

কেন্দ্রের হলফনামা অনুযায়ী, এই সংশোধনীগুলো সরকারি পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও সততা ক্ষুণ্ণকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর শাস্তির বিধান কার্যকর করার বিষয়ে সরকারের দৃঢ় সংকল্পেরই প্রতিফলন । সরকার আদালতকে আরও জানিয়েছে, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য তারা 'পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ক উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স' (HPTF) গঠন করেছে ।

কেন্দ্র শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে, এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হল এমন একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা যা অভিজ্ঞতা, তথ্যের সুশৃঙ্খল ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে ৷ এর ফলে পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো হ্রাস পাবে এবং তদারকি ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে । সরকার উল্লেখ করেছে, গত 27 জুলাই গঠিত এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আধার (Aadhaar) প্রকল্পের রূপকার নন্দন নিলেকানি ।

হলফনামায় বলা হয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনার প্রক্রিয়া সুরক্ষিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সামগ্রিক সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশ জমা দেওয়ার দায়িত্ব টাস্ক ফোর্সকে দেওয়া হয়েছে । অতীতের সমস্যার পুনরাবৃত্তি রোধে এনটিএ 10-ধাপের একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা প্রোটোকল বাস্তবায়ন করেছে, যাকে কর্মকর্তারা 'দুর্গ-সদৃশ' (fortress) মডেল হিসেবে অভিহিত করেছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

প্রশ্নপত্র অনুবাদের পর্যায়ে যাতে কোনওভাবেই তা ফাঁস না হয়, সেজন্য সরকার প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজে 'এয়ার-গ্যাপড' বা অফলাইন এআই ব্যবস্থা ব্যবহার করছে এবং এরপর সীমিত পরিসরে মানুষের মাধ্যমে তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে । এখন প্রতিটি প্রশ্নপত্র ও ওএমআর (OMR) শিটে একটি স্বতন্ত্র ক্রমিক নম্বর (serial number) থাকে, যা নির্দিষ্ট একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যুক্ত । প্রশ্নপত্রগুলো ছয় স্তরের এমন প্যাকেজিংয়ে রাখা হয়, যা খোলা বা পরিবর্তনের চেষ্টা করলে সহজেই ধরা পড়ে ৷ এর মধ্যে রয়েছে স্টিলের ট্রাঙ্ক এবং 'ওয়ান-টাইম-ইউজ' বা একবার ব্যবহারযোগ্য লক, যা কেবল কেটে খোলা সম্ভব ।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, 2026'-এর আওতায় এখন সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ড এবং এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে । গত 12 মে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের জেরে এনটিএ 3 তারিখে অনুষ্ঠিত নিট (NEET) পরীক্ষা বাতিল করেছিল । এরপর 21 জুন পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয় । 2024 সালেও নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে ৷ তবে সেসময় সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষাটি বাতিল করতে অস্বীকার করে ৷ কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ এবং সরকারি পরীক্ষা বাতিলের মানদণ্ড নির্ধারণের বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল শীর্ষ আদালতের তরফে ।

গত 25 মে এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানির সময় শীর্ষ আদালত মন্তব্য করে, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে এনটিএ আগের নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি । চিকিৎসা শিক্ষায় ভর্তির পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বর্তমান সংস্থার পরিবর্তে একটি শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কেন্দ্র সরকার, এনটিএ এবং সিবিআই-এর কাছে জবাব তলব করেছিল । শীর্ষ আদালত এই আবেদনগুলোর বিষয়ে নোটিশ জারি করেছিল ৷ এর মধ্যে আইনজীবী তনভি দুবের মাধ্যমে 'ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর দায়ের করা একটি আবেদনও ছিল ।

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NEET
SUPREME COURT
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস
নিট পরীক্ষা
NEET PAPER LEAKS

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