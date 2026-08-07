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‘স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গুলি খেয়েছেন, সাংসদ হয়ে ডিমকে ভয় পাচ্ছেন !’ মহুয়াকে বলল সুপ্রিম কোর্ট

বিদ্বেষ-ভাষণ মামলায় পুলিশি হাজিরা এড়াতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ শুক্রবার সেই মামলা শুনানি করতেই অস্বীকার করল শীর্ষ আদালত ৷

HATE SPEECH CASE
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের দায়ের করা মামলা শুনতেই চাইল না সুপ্রিম কোর্ট (নিজস্ব ছবি)
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By PTI

Published : August 7, 2026 at 2:38 PM IST

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নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ডিম-হামলার মুখে পড়েছেন ৷ ব্যতিক্রম নন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রও ৷ সেই ডিম-হামলার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে পুলিশের কাছে হাজিরা এড়াতে চেয়েছিলেন তিনি ৷ দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ৷ কিন্তু শুক্রবার সেই মামলার শুনানি করতেই রাজি হল না শীর্ষ আদালত ৷ উলটে আদালতের তরফে প্রশ্ন করা হল, সাংসদ হয়ে কেন ডিম হামলাকে ভয় পাচ্ছেন মহুয়া মৈত্র ?

উল্লেখ্য, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ভাষণ (Hate Speech) দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ একটি মামলায় তাঁকে 15 অগস্ট থানায় গিয়ে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ মহুয়া মৈত্র পুলিশের সেই হাজিরার নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷

আদালতের কাছে মহুয়া আবেদন করেন, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন ৷ তাই এই মামলায় পুলিশের কঠোর পদক্ষেপের উপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করুক আদালত ৷ নদিয়ার হোগলবেড়িয়া থানায় দায়ের করা মামলা ও তার আইনি কার্যক্রম খারিজ করা হোক ।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে গত 21 জুলাই মামলার শুনানি হয় ৷ আদালত পুলিশি তদন্ত ও অভিযোগ খারিজের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ৷ 14 অগস্ট পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ তবে কৃষ্ণনগরের সাংসদকে রক্ষাকবচও দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ তিনি নির্দেশ দেন মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আগামী 5 অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ কোনও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে পারবে না ৷ নির্দিষ্ট শর্তাবলী মেনে চলার সাপেক্ষে 5 অক্টোবর পর্যন্ত, অথবা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত (এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে), তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর বা দমনমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না ।

আদালত উল্লেখ করে, মহুয়ার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিএনএস (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা)-এর বিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ সাত বছরের কম ৷ তাই তদন্তে সহযোগিতা করলে তিনি যেকোনও কঠোর বা দমনমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী । বিচারপতি ভট্টাচার্য এই তৃণমূল সাংসদকে তদন্তে সহযোগিতা করার এবং তদন্তকারীদের সামনে হাজির হয়ে পুলিশের নোটিশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন । আগামী 1 অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৷

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর মামলাটি শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগু-র বেঞ্চে ওঠে ৷ কৃষ্ণনগরের সাংসদের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন ৷

তিনি আদালতে বলেন, ‘‘পুলিশের নোটিশ অনুযায়ী আমাকে আমার নিজের নির্বাচনী এলাকার থানায় সশরীরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে । গতবার সেখানে যাওয়ার সময় দু’টি ঘটনা ঘটেছিল ৷ প্রথমবার, ডিম ছোড়ার মতো হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার সত্যিই ডিম ছোড়া হয়েছিল ।" তাই আইনের অধীনে পুলিশের সামনে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেওয়ার আইনি অধিকার তাঁর মক্কেলের রয়েছে বলে দাবি করেন মহুয়ার আইনজীবী ।

কিন্তু এই মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগু ৷ বেঞ্চ জানায়, তারা হাইকোর্টের ওই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয় । মহুয়াকে পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সময় বেঞ্চ মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, ‘‘আপনি একজন সাংসদ । রাজনীতিতে আসার পরও আপনি ডিমের (হামলার) ভয় পাচ্ছেন ? অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তো বুকে গুলি পর্যন্ত সহ্য করেছেন ! এই ধরনের আবেদন আদৌ এই আদালতে আসা উচিত নয় ।’’

যেহেতু বেঞ্চ বিষয়টি শুনানির জন্য গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না, তাই প্রবীণ আইনজীবী আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন এবং আবেদনটি প্রত্যাহার হিসেবেই খারিজ হয়ে যায় । ফলে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পুলিশের কাছে হাজিরা দিতেই হবে মহুয়া মৈত্রকে ৷

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TAGGED:

SUPREME COURT
MAHUA MOITRA
সুপ্রিম কোর্ট
মহুয়া মৈত্র
HATE SPEECH CASE

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