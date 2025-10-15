ETV Bharat / bharat

পরিবারের সম্মতিতে এডিজি পূরণ কুমারের ময়নাতদন্ত, মৃত এএসআই'র পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

হরিয়ানার মৃত আইপিএস পূরণ কুমারের ময়নাতদন্তে সম্মতি দিলেন আইএএস স্ত্রী অমনীত পি কুমার ৷ বুধবার সকালে পিজিআইএমইআর-এ ময়নাতদন্ত শুরু হয় ৷

HARYANA IPS DEATH CASE
হরিয়ানার মৃত এডিজি পূরণ কুমার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চণ্ডীগড় ও রোহতক, 15 অক্টোবর: পরিবারের সম্মতিতে অবশেষে হরিয়ানার মৃত আইপিএস পূরণ কুমারের দেহের ময়নাতদন্ত করা হল ৷ এক আধিকারিক জানান, তাঁর ময়নাতদন্তে সম্মতি জানান আমলা স্ত্রী অমনীত পি কুমার ৷ এরপরই বুধবার সকালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (পিজিআইএমইআর) হাসপাতালে মৃত এডিজি পূরণ কুমারের দেহের ময়নাতদন্ত করা হয় ৷

এক বিবৃতিতে আইএএস অমনীত পি কুমার জানান, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষী পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে হরিয়ানার সরকার ৷ সেকারণেই ময়নাতদন্তে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে অমনীত বলেন, "সময়মত ময়নাতদন্তের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে ময়নাতদন্তে আমি সম্মত হয়েছি ৷ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, একজন ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞ, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গঠিত চিকিৎসকদের বোর্ড দ্বারা পুরো বিষয়টি সম্পন্ন করা হবে ৷ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে।"

Haryana CM Met With ASI Sandeep Lathar Family
মৃত এএসআই সন্দীপ লাথারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

ময়নাতদন্তের জন্য এদিন সকালে পিজিআইএমইআর-এ পৌঁছন মৃত পুলিশ আধিকারিকের স্ত্রী-সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা ৷ পূরণ কুমারের আমলা স্ত্রী জানান, দেশের বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশ প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে ৷ সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তদন্ত চলাকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে আর কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হবে না ৷

মঙ্গলবার স্থানীয় আদালতে কুমারের পরিবারকে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ শনাক্ত করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করে চণ্ডীগড় পুলিশ । পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত 15 অক্টোবর কুমারের স্ত্রী'কে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে জবাব দাখিল করার জন্য নোটিশ জারি করে ৷ অন্যথায় আবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানায় আদালত।

এদিকে, বুধবার রোহতকে হরিয়ানা পুলিশের মৃত এএসআই সন্দীপ লাথারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়েছে মৃত এএসআই-এর পরিবার ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সন্দীপ লাথারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী কৃষাণলাল পানওয়ার এবং মন্ত্রী মহিপাল ডান্ডে ৷

উল্লেখ্য, সন্দীপের বাবা দয়ানন্দ লাথার পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন ৷ অবসর গ্রহণের পর প্রায় 20 বছর আগে তিনি একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান ৷ সন্দীপের দাদা ভারত সিং ভারতীয় সেনায় চাকরি করতেন । দাদাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে 2007 সালে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন সন্দীপ ৷ চলতি বছরের 15 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি রোহতকে তাঁকে সম্মানিত করেন ৷

মঙ্গলবার রোহতকের বাড়িতে নিজেকে গুলি করে শেষ করে দেন পুলিশের হরিয়ানা পুলিশের এএসআই ৷ চরম এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি 6 মিনিটের ভিডিয়ো রেকর্ড করেন তিনি ৷ ভিডিয়োর পাশাপাশি সাড়ে তিন পাতার একটি সুদীর্ঘ নোটও লেখেন ৷ সেখানে একাধিক বিষয়ের উল্লেখ করেন তিনি ৷ তবে এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

ঘটনাটি নিশ্চিত করে রোহতকের এসপি এসএস ভোরিয়া জানান, সন্দীপ ছিলেন এক দক্ষ আধিকারিক ৷ কাজের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি ৷ পরিশ্রম করতে পিছপা হতেন না কখনও ৷ তবে মৃতের পাশে পড়ে থাকা নোটটি আদৌ সন্দীপের লেখা কি না, অথবা ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটি তিনিই রেকর্ড করেছিলেন কি না, এ সংক্রান্ত প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে যান এসপি ৷ তিনি বলেন, "এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া যাবে না ৷ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ৷"

পড়ুন: এডিজি পূরণ কুমারের রহস্যমৃত্য়ু তদন্তের আবহে নিজেকে শেষ করলেন হরিয়ানার এএসআই

TAGGED:

HARYANA POLICE ADG PURAN KUMAR
HARYANA ASI ENDS LIFE
হরিয়ানার এডিজির রহস্যজনক মৃত্যু
HARYANA IPS DEATH
HARYANA IPS DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.