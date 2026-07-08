বরের গলায় ডলারের মালা ! কনেপক্ষের মধ্যে মার্কিন নোটের দেদার বৃষ্টি

বরের গলায় ডলারের মালা ! কনেপক্ষের মধ্যে মার্কিন নোটের দেদার বৃষ্টি
কনে পক্ষকে চমকে দিতে এবং বিয়েকে স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব পন্থা বেছে নিলেন বর ৷ ভারতীয় নোট নয়, আমেরিকার ডলার পরে বিয়ে করতে এলেন ৷
Published : July 8, 2026 at 8:50 PM IST
জীন্দ, 8 জুলাই: বিয়ের সময় বরের গলায় নোটের মালা পরা প্রায়শই দেখা যায় ৷ এছাড়া কনে পক্ষ বরের 'জুতো লুকানো'র বদলে টাকা দাবি করে থাকে ৷ এই সময় কনের বোন বা ননদদের মোটা অঙ্কের দাবি মেটানোও সাধারণ ঘটনা ৷ কিন্তু হরিয়ানার জীন্দে এক বর কনের বোনেদের সাধারণ আবদার মেটাতে গিয়ে ভারতীয় টাকার বদলে তাঁদের মধ্যে মার্কিন ডলার দু'হাতে বিলিয়েছেন ৷ এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই বিপুল মার্কিন ডলারের নোট কোথা থেকে পেলেন লোকেশ ?
জীন্দের এই 'ডলার বর' এখন সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো সাড়া ফেলেছে ৷ জীন্দের গান্ধি নগরের বাসিন্দা লোকেশ গর্গের সঙ্গে হিসারের বাসিন্দা ইশা জৈনের বিয়ে হয় ৷ বিয়ের আগে দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনার সময় কনের বোনেরা মজা করে লোকেশকে বলেছিলেন, "দুলাভাই, জুতো লুকানোর প্রথার জন্য আমরা ভারতীয় টাকা নেব না; আমাদের ডলার চাই ৷" যদিও তাঁরা কথাটা একেবারে মজা করেই বলেছিলেন ৷ কিন্তু লোকেশের মনে এই আবদার গেঁথে যায় এবং তিনি এই বিয়েকে স্মরণীয় করে তোলার সিদ্ধান্ত নেন ৷
বিয়ের দিন জীন্দ থেকে বরযাত্রীরা হিসারে পৌঁছন ৷ বর লোকেশ গর্গ বিয়ের মণ্ডপে হাজির হওয়া মাত্র কনের বাড়ির লোকজন ও অতিথিরা তাঁকে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান ৷ তাঁর গলায় ভারতীয় নোটের মালার বদলে জ্বলজ্বল করছে মার্কিন ডলারে গাঁথা মালা ৷ আচার-অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পকেট থেকে ডলার বের করতে শুরু করেন ৷ মূল প্রবেশপথে কনের বোনেরা যখন লোকেশের পথ আটকে দাঁড়ান, তখন তিনি তাঁদের হাতে 'শগুন' বা উপহার হিসেবে মার্কিন ডলার তুলে দেন ৷
বিয়ের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রথা বরের জুতো লুকনো ৷ এই রীতি পালনের সময়েও লোকেশ ভারতীয় নোটের বদলে কনের বোনেদের ঝকঝকে মার্কিন ডলার উপহার দেন ৷ লোকেশ জানান, তাদের সেই মজার আবদারকে একটি স্মরণীয় মুহূর্তে পরিণত করতেই তিনি ডলারের মালা পরা এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানে ডলার দিয়ে 'শগুন' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় এই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ 'বিদেশি ধাঁচের' শগুন বা উপহার-সহ এই অভিনব বিয়ের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ৷ মানুষ ভিডিয়োটি ব্যাপকভাবে শেয়ার করছেন এবং জীন্দের এই 'ডলার বর'-এর স্টাইল নিয়ে সর্বত্র প্রশংসা ও আলোচনা চলছে ৷ একই সঙ্গে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, এই মার্কিন ডলার কি সত্যি ? আর যদি সত্যিই হয়, তাহলে এই বিপুল মার্কিন ডলারের নোট লোকেশ কোথা থেকে পেলেন ৷