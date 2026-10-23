হরিয়ানায় বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের বিরোধিতায় কর্মবিরতি, অন্ধকারে বাসিন্দা থেকে পড়ুয়া

হরিয়ানায় বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের বিরোধিতায় কর্মবিরতি, অন্ধকারে বাসিন্দা থেকে পড়ুয়া
Haryana Power Strike: হরিয়ানায় একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স দিয়েছে বিজেপি সরকার ৷ এর বিরুদ্ধে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মীরা ৷
Published : October 23, 2026 at 5:28 PM IST
গুরুগ্রাম, 23 অক্টোবর: আজই অর্থাৎ আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন হরিয়ানার বিদ্যুৎ মন্ত্রী অনিল ভিজ ৷ গত 22 অক্টোবর থেকে টানা তিনদিন 24 অক্টোবর পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা ৷
হরিয়ানার বিজেপি সরকার রাজ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে তিনদিনের কর্মবিরতি পালন করছেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মচারীরা ৷ এর ফলে গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, নুহ, রেওয়াড়ি, কুরুক্ষেত্র এবং হরিয়ানার অন্যান্য অঞ্চল কার্যত অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে ৷ বিদ্যুৎ সংযোগ না-থাকায় আলো নেই, তাছাড়া জল সরবরাহ, ব্যবসা এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে ৷
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার পড়ুয়া জল পাচ্ছেন না, ইন্টারনেট সংযোগ নেই ৷ এলাকার বাসিন্দারাও ক্ষোভে ফুঁসছেন ৷ বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহালের দাবিতে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন ৷
এই আবহে মন্ত্রী অনিল ভিজের আশ্বাস, শুক্রবার পাঁচকুলায় সরকারের সঙ্গে ইউনিয়নের নেতারা আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে ৷ মন্ত্রী এও জানান, কর্মচারীদের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে ৷ তিনি জানান, কর্মচারীদের ইউনিয়নের দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রী ইলেক্ট্রিসিটি অ্যাক্ট, 2003-এর 108 নম্বর ধারা প্রয়োগ করতে রাজি ৷
বিদ্যুৎ সংযোগ না-থাকায় কুরুক্ষেত্র শহরের 90 শতাংশ এলাকায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ৷ ব্যাহত হচ্ছে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের রোজকার জীবন ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকা পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ না-থাকার ফলে খাবারদাবারের পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁদের চরম সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷ বিদ্যুতের অভাবে হস্টেল থেকে মেস, ক্যান্টিনগুলি অচল হয়ে গিয়েছে ৷ পড়ুয়াদের ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে খাবারদাবার, জল এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনতে হচ্ছে ৷ ফলে খরচা বেশি হচ্ছে ৷
কর্ম বিরতির প্রভাব পড়েছে পড়াশোনাতেও ৷ ল্যাপটপ বা ব্যাটারিতে চার্জ না-থাকায় লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে অসুবিধে হচ্ছে পড়ুয়াদের ৷ পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া তনুজ চৌহান জানান, তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ বিদ্যুৎ না-থাকায় ফোনে চার্জ দিতে পারেননি আর পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছেন না ৷
মোবাইল, ল্যাপটপে চার্জ দিতে কেউ কেউ এলএনজেপি সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছেন ৷ আবার কেউ স্টেশনে ৷ বিদ্যুৎ সংযোগ না-থাকলে তার বিকল্প জেনারেটরের বন্দোবস্ত করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ তার দাম দিতে হচ্ছে পড়ুয়াদের এবং তারা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ৷
গত 19 অক্টোবর হরিয়ানা ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন (এইচইআরসি)-র নির্দেশে, 'ইলেভেন পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড' বেসরকারি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে 25 বছরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স অনুমোদন করেছে ৷ এর ফলে গ্রাহকরা ইচ্ছেমতো বিদ্যুৎ সংস্থার কাছ থেকে সংযোগ নিতে পারবে ৷
এই কোম্পানিটি গুরুগ্রাম শহর, গুরুগ্রাম সাবার্বান, মানেসর, সোহনা এবং নুহ-তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে ৷ আগামী পাঁচ বছর ধরে এই নেটওয়ার্ক তৈরি হবে ৷ মনে করা হচ্ছে, 2027-28 অর্থবর্ষে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে নুহ-তে ৷
স্মার্ট মিটার থেকে ডিজিটাল বিল এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য 2026-27 থেকে 2030-31 অর্থবর্ষের মধ্যে 4 হাজার 717 কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে ইলেভেন পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড ৷ এই বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে 80 শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি থেকে এবং 20 শতাংশ তাপবিদ্যুৎ থেকে ৷
বর্তমান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এখন যে সরবরাহকারী সংস্থার থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, সেখান থেকেই পাবেন ৷ পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের এলাকায় এই নতুন কোম্পানির থেকেও বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার সুযোগ পাবেন ৷
এখানে সরকারি বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা জনগণের টাকায় বছরের পর বছর ধরে বণ্টন পরিকাঠামো গড়ে তোলা নিয়ে সওয়াল করেছেন ৷ তাঁরা এই পরিকাঠামো বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করছেন ৷
হরিয়ানা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য জীবন ঠাকুর সাংবাদিকদের বলেন, "বেসরকারি সংস্থাকে লাইসেন্স দিচ্ছে সরকার ৷ এর ফলে পুরো ব্যবস্থাটা অচল হয়ে যাবে ৷ আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি ৷ এই সেক্টরটি বেসরকারিকরণ করলে, তারা তাদের ইচ্ছেমতো দর ঠিক করবে ৷ ফলে কৃষক থেকে শ্রমিক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷ এই অবস্থায় আমাদের কাছে ধর্মঘট ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই ৷"