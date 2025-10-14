এডিজি পূরণ কুমারের রহস্যমৃত্য়ু তদন্তের আবহে নিজেকে শেষ করলেন হরিয়ানার এএসআই

এডিজি পূরণ কুমারের রহস্যমৃত্য়ু তদন্তের আবহে নিজেকে শেষ করলেন হরিয়ানার এএসআই
ফের হরিয়ানা পুলিশের এক আধিকারিকের মৃত্যু ৷ এডিজি পূরণ কুমারের মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে নিজেকে শেষ করে দিলেন এএসআই সন্দীপ কুমার ৷
Published : October 14, 2025 at 9:06 PM IST
রোহতক, 14 অক্টোবর: নিজেকে শেষ করে দিলেন হরিয়ানা পুলিশের এএসআই সন্দীপ কুমার ৷ রোহতকের বাড়িতে নিজেকে গুলি করার আগে একটি 6 মিনিটের ভিডিয়ো রেকর্ড করেন তিনি ৷ ভিডিয়োর পাশাপাশি সাড়ে তিন পাতার একটি সুদীর্ঘ নোটও লেখেন তিনি ৷ তাতে একাধিক বিষয়ের উল্লেখ করেন তিনি ৷ তবে এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
ঘটনার কথা স্বীকার করে রোহতকের এসপি এসএস ভোরিয়া জানিয়েছেন, সন্দীপ ছিলেন এক দক্ষ আধিকারিক ৷ কাজের সঙ্গে কখনও আপস করেননি ৷ পরিশ্রম করতে পিছপা হতেন না কখনও ৷ তবে মৃতের পাশ থেকে পাওয়া নোটটি সন্দীপের লেখা কি না, অথবা ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটি তিনিই রেকর্ড করেছিলেন কি না, এ সংক্রান্ত প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে এসপি বলেন, "এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া যাবে না ৷ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ৷"
সম্প্রতি আইপিএস আধিকারিক পূরণ কুমারের মৃত্যু ঘিরে প্রবল বিতর্ক হয় ৷ একটি তিনি নোটে লেখেন, তাঁকে জাতপাত সংক্রান্ত বিষয়ে তুলে অপমান করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় হরিয়ানা পুলিশের ডিজি শত্রুজিৎ সিং কাপুর থেকে শুরু করে রোহতকের প্রাক্তন এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়ার-সহ আরও বেশ কয়েকজন প্রবীণ আধিকারিক যুক্ত ৷ প্রতিদিনের হেনস্তা সহ্য করতে না-পেরেই তিনি নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ৷
স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এ নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁর আইএএস স্ত্রী ৷ অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ চিঠি লিখেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীকেও ৷ স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশও ৷ হরিয়ানার আইপিএস পূরণ কুমারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি শত্রুজিৎ সিং কাপুরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে 1992 ব্যাচের আইপিএস ওম প্রকাশ সিংকে ডিজিপি'র দায়িত্ব দিয়েছে হরিয়ানা সরকার ৷
এদিকে মঙ্গলবার মৃত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ এরই মধ্যে হরিয়ানা পুলিশের আরও এক আধিকারিক নিজেকে শেষ করে দিলেন ৷ সবমিলিয়ে আইপিএস পূরণ কুমারের মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক আরও বড় আকার নিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷