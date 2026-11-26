হাসিনার প্রত্যাবর্তন ঘিরে ফের উত্তাল বাংলাদেশ ! ওপারের অস্থিরতা নিয়ে বড় বার্তা শ্রিংলার
Bangladesh turmoil once again: শ্রিংলার দাবি, অতীতে টিভি খুললেই কাশ্মীরে নিয়মিত সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা দেখা যেত, বর্তমানে সেখানে শান্তি ফিরেছে, সেই সূত্রে অর্থনীতি-পর্যটনের প্রসার ঘটেছে।
Published : November 26, 2026 at 8:14 PM IST
দার্জিলিং, 26 নভেম্বর: সংবিধান দিবসকে সামনে রেখে ভারতের সাংবিধানিক পথচলা, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দার্জিলিংয়ের রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ।
বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সংবিধানের ব্যবহার নিয়ে কথা বলেছেন, তেমনি বাংলাদেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহকে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন ।
দীর্ঘদিন বিদেশসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে শ্রিংলার । এ ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণ, "ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে সেদেশের সঙ্গে । তাই সেখানে যা ঘটছে, তা কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, এর প্রভাব ভারতের উপরেও পড়ে !"
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "সেখানে কী ঘটছে, কীভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা হচ্ছে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং সরকার কীভাবে অর্থনীতি ও মানুষের নিরাপত্তা সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে- এসব বিষয়ে ভারতের সতর্ক নজর রাখা জরুরি ।"
প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে যা করণীয়, তা করা উচিত বলে মনে করলেও তিনি স্পষ্ট করেন যে বিষয়টি মূলত বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের উপরই নির্ভরশীল । একই সঙ্গে ভারতের নিজের স্বার্থ যেন কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে পূর্ণ নজর রাখার উপর জোর দেন দার্জিলিংয়ের এই রাজ্যসভার সাংসদ ।
জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে শ্রিংলা দাবি করেন, ডঃ আম্বেদকর 370 নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন না, কারণ কাশ্মীরের মর্যাদা নিয়ে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয় বলেই তিনি মনে করতেন । তাঁর অভিযোগ, অতীতে কংগ্রেস সরকার 370 এবং 35এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে অস্থায়ী মর্যাদায় রেখেছিল । সংবিধান থেকে এই অনুচ্ছেদ দু'টি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরের বাসিন্দাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে ।
শ্রিংলার দাবি, অতীতে টিভি খুললেই কাশ্মীরে নিয়মিত প্রতিবাদ, পাথর ছোড়ার ঘটনা এবং সন্ত্রাসবাদী হামলার মতো বিষয়গুলি দেখা যেত, বর্তমানে সেখানে শান্তি ফিরেছে, সেই সূত্রে জম্মু ও কাশ্মীরে অর্থনীতি ও পর্যটনের প্রসার ঘটেছে ।
সাংবিধানিক বিধানের অপব্যবহার ও অতীতের শাসনকালের সমালোচনা করে শ্রিংলা বলেন, 356 নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে নির্বাচিত রাজ্য সরকার বরখাস্ত করার নজির অতীতেও বহুবার দেখা গেছে । জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "নাগরিকদের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হওয়ার মতো ঘটনা ইতিহাসে একবারই ঘটেছে এবং তা কংগ্রেসের আমলেই ।"
তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, 356 ধারা বা জরুরি অবস্থার মতো পথে হাঁটার কথা বিজেপি সরকার কখনও ভাবেনি । সংবিধান দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে শ্রিংলা বলেন, এই দিনটি সংবিধান এবং এর রূপকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ ।
গণপরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের অবদান স্মরণ করে তিনি জানান, বর্তমান সময়ে সংবিধানের মূল্যবোধ ও নীতি অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে । তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জিএসটি, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (ইডব্লিউএস) সংরক্ষণ এবং মহিলা সংরক্ষণের মতো উদ্যোগ ও প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে, যা সংবিধানকে সম্মান জানানোরই অংশ ।