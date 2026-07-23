'যুবসমাজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন আপনিই', মোদিকে তির রাহুলের

'যুবসমাজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন আপনিই', মোদিকে তির রাহুলের
কোনো শাস্তির ভয় ছাড়াই নির্বিচারে এমন বর্বরতা চালিয়েছে, যেন পড়ুয়ারা আমাদের সন্তানই নয় : খাড়গে
Published : July 23, 2026 at 11:29 AM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই : প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের কথা বলেছেন বৃহস্পতিবার সকালে ৷ তাঁর সেই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী । একইসঙ্গে, নয়াদিল্লিতে পড়ুয়াদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা তিনটি দাবির কথাও আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে ‘এক্স’ (X)-এ পোস্টে লিখেছেন, "যারা যুবসমাজের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, রেহাই দেওয়া হবে না।" এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকার 'ফাস্ট ট্র্যাক আদালত' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি । মোদির সেই টুইট শেয়ার করেই রাহুলের আক্রমণ, "আমাদের যুবসমাজের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন আপনিই । আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি কবজা ও ধ্বংস করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তাতে উৎসাহ জুগিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে এর জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরক্ষাও দিয়েছেন।" এরপরেই ককরোচ জনতা পার্টির (Cockroach Janta Party) তিনটি দাবি উল্লেখ করে রাহুল লেখেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলি স্পষ্ট, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত করা, শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যারা পড়ুয়াদের উপর হামলা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ।
You are the one who has harmed the future of our youth the most.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও ৷ মোদিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর টুইট, "আপনার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আইভরি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসুন ৷ তরুণ-তরুণীদের চোখের দিকে তাকান, যারা আপনার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছে।"
এখানেই থামেননি খাড়গে ৷ তিনি যোগ করেন, "আপনার শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমাদের ফাঁকা বুলি বা ঘোষণার প্রয়োজন নেই। আপনার সরকার তরুণদের উপর লাঠিচার্জ, পেলেট গান ও শক ব্যাটন ব্যবহার করেছে ৷ কোনো শাস্তির ভয় ছাড়াই নির্বিচারে এমন বর্বরতা চালিয়েছে, যেন পড়ুয়ারা আমাদের সন্তানই নয় ৷
.@narendramodi ji,— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 23, 2026
Education system has corroded under your watch. We do not need platitudes or piecemeal announcements.
Your government lathicharged the youth, used pellet guns, shock batons, indiscriminate brutality with impunity, as if they are not our own children.
Come…
রাহুলের সুরে সুর মিলিয়ে এদিন খাড়গের অভিযোগ, বিজেপির মূল সংগঠন আরএসএস (RSS) শিক্ষা ব্যবস্থাকে কব্জা করে নিয়েছে । দেশে বেকারত্বের হার পৌঁছেছে ২৯ শতাংশে (PLFS অনুযায়ী) । কোনো বেসরকারি চাকরি নেই ৷ সরকারি চাকরিও হাতেগোনা। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বেড়েই চলেছে ৷ সব দরজা বন্ধ। তাহলে ভবিষ্যতের দাবিতে যুবসমাজ কোথায় যাবে?
প্রধানমন্ত্রী মোদীর পোস্টের পর কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, পবন খেরা এবং কে সি বেণুগোপালও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া জানান। পবন 'এক্স' (X)-এ লেখেন, "শুধুমাত্র ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদ বাঁচাতে পুরো বিজেপি তাঁর সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ।"
Just to save Dharmendra Pradhan’s chair, the entire BJP has rushed to his defence.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 23, 2026
After Nadda Ji, now Narendra Modi has emerged with another sermon on what students and the Opposition should accept.
On the very streets leading to Parliament – where Mr. Modi arrived after 8… https://t.co/EV0HF1DQSn
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