চিরঘুমে হরিশ ! দেশের প্রথম নিষ্কৃতিমৃত্যু
দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর শেষমেশ মঙ্গলবার এল চিরবিদায়ের পালা ! হাসপাতালের তরফে জানানো হল প্রয়াত হয়েছেন হরিশ রানা ৷
Published : March 24, 2026 at 5:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: শরীর জবাব দিয়েছিল অনেক আগে ৷ দীর্ঘ বিচারের পর নিষ্কৃতিমৃত্যুতে সায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ দিল্লির এইএমসে নিয়ে এসে জীবণযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার শেষ আয়োজনটুকুও সারা হয়ে গিয়েছিল ক'দিন আগে ৷ শেষমেশ মঙ্গলবার এল চিরবিদায়ের পালা ! হাসপাতালের তরফে জানানো হল প্রয়াত হয়েছেন হরিশ রানা ৷
13 বছর আগে চারতলা ব্যালকনি থেকে পড়ে যান ৷ এরপর আর সুস্থ হননি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ৷ 31টি বসন্ত কাটিয়ে ফেলা হরিশের জীবনে বাকি বলতে কিছু ছিল না ৷ পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে 11 মার্চ তাঁর নিষ্কৃতিমৃত্যুর পক্ষে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ আদালতের নির্দেশের তিন দিন বাদে 14 মার্চ তাঁকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তার আগে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা ৷ হাসপাতালে ভর্তি করার পর ধীরে ধীরে যে জীবনদায়ী ব্যবস্থার উপর তিনি জীবিত ছিলেন তা খুলে নেওয়া হয় ৷ সেই প্রক্রিয়া শেষ হল মঙ্গলবার ৷
আদালতে 'প্যাসিভ ইউথানেসিয়া' চেয়ে আবেদন করেছিল হরিশের পরিবার ৷ শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার পর কৃত্রিম উপায়ে রোগীকে লাইফ সাপোর্টের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচোলিত চিকিৎসা আছে তা বন্ধ করার জন্য এই ধরনের অনুমতির প্রয়োজন হয় ৷ দীর্ঘ সময় শুনানির পর আদালত সেই ঐতিহাসিক নির্দেশ দেয় ৷ এর আগেও একবার পরিবারে তরফে আবেদন করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তাতে রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত ৷
হরিশ এইএমসে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর আইনজীবী মণীশ জৈন জানিয়েছিলেন, 13 বছর ধরে শয্যাশায়ী হরিশকে প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়ার সাহায্যে নিষ্কৃতি-মৃত্যুর জন্য এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়ার জন্য এইমস কর্তৃপক্ষ 5-6 জন চিকিৎসককে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করেছে ৷ হরিশ রানার পরোক্ষ নিষ্কৃতি-মৃত্যুর প্রক্রিয়াটি গোপনে সম্পন্ন হবে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন ৷ শেষমেশ সেটাই হল ৷ মঙ্গলবারই চিরঘুমের দেশে প্রবেশ করলেন হরিশ রানা ৷
নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি দেওয়া নিয়ে ভারতে চর্চা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ৷ পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ সংক্রান্ত আইন আছে ৷ কিন্তু ভারতে বিষয়টি এখনও আইন স্বীকৃতি পায়নি ৷ এরইমধ্যে 2018 সালে শীর্ষ আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ 'প্যাসিভ ইউথানেসিয়া'র পক্ষে রায় দেয় ৷ বছর পাঁচেক বাদে নিষ্কৃতিমৃত্যু পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই আদালতের দ্বারস্থ হয় হরিশের পরিবার ৷ আদালতে শুনানির সময় তিনি বারবার বলেছেন অন্য কোনও কারণে নয় তাঁর অসুস্থ ছেলের সম্মানের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই আবেদন করেছেন ৷