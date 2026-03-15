চিরঘুমের পথে হরিশ রানা, নিষ্কৃতি-মৃত্যুর প্রস্তুতি শুরু দিল্লির এইমসে
এক যুগ যে কোথা দিয়ে চলে গিয়েছে, টের পাননি হরিশ রানা ৷ এবার স-সম্মানে তাঁকে বিদায় দিতে হবে ৷ ভর্তি হয়েছেন এইমস হাসপাতালে ৷
Published : March 15, 2026 at 2:17 PM IST
রাহুল চৌহান
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: চিরবিদায়ের পালা ! সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়বেন হরিশ রানা ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো সম্মানের সঙ্গে তাঁর নিষ্কৃতি-মৃত্যুর প্রস্তুতি চলছে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ৷ গতকাল বাবা অশোক রানা ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন ৷
হরিশ রানার আইনজীবী মণীশ জৈন জানিয়েছেন, 13 বছর ধরে শয্যাশায়ী হরিশকে (প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়া) পরোক্ষ নিষ্কৃতি-মৃত্যুর জন্য এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ার জন্য এইমস কর্তৃপক্ষ 5-6 জন চিকিৎসককে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করেছে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হরিশ রানার পরোক্ষ নিষ্কৃতি-মৃত্যুর প্রক্রিয়াটি গোপনে সম্পন্ন হবে ৷ এছাড়া এই তথ্যপ্রকাশের কোনও আবশ্যিকতাও নেই ৷
2013 সালে চণ্ডীগড়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক করছিলেন হরিশ রানা ৷ বাবা অশোক রানা তখন একটি নামজাদা পাঁচতারা হোটেলের কর্মী ৷ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ সৌষ্ঠবের অভ্যাসও করতেন তরুণ হরিশ ৷ বডি বিল্ডিংয়ের চর্চায় প্রায় বুঁদই হয়ে থাকতেন তিনি ৷ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন ৷
ওই বছর 20 অগস্ট একটি দুর্ঘটনায় বদলে যায় সবকিছু ৷ অশোক রানা খবর পান, তাঁর ছেলে হাসপাতালে ভর্তি ৷ চণ্ডীগড়ে যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন হরিশ, সেই বাড়ির পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর চোট পান তরুণ পড়ুয়া ৷ তারপর আর কিছুই আগের মতো হয়নি ৷
চণ্ডীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (পিজিআই) থেকে দিল্লির এইমস- ছেলেকে সুস্থ করতে সব জায়গায় ঘুরেছেন অশোক-নির্মলা ৷ বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নিয়ে গিয়েছেন ৷ ডাক্তাররা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, মাথায় আঘাত এতটাই গুরুতর যে হরিশের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা সম্ভব নয় ৷
এসব সত্ত্বেও ছেলের চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছেন অশোক ৷ সেই থেকে 13 বছর ধরে ভেজিটেটিভ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন হরিশ ৷ বাবা-মার দুঃখ, জগৎ-সংসারের মায়া সবকিছুর পারে চলে গিয়েছেন ৷ যে শরীরের ভালোবাসায় তিনি বুঁদ হয়ে থাকতেন, সেই শরীর আজ অসার ৷ মাঝেসাঝে শুধু চোখের পাতা নড়তে দেখা যায় ৷ ছেলেকে সুস্থ করার চেষ্টায় জীবনের সব সঞ্চয় শেষ করে ফেলেছেন বাবা অশোক ৷
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কোমায় রয়েছেন 31 বছরের হরিশ রানা ৷ কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এতদিন ৷ এত বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হরিশের জন্য নিষ্কৃতিমৃত্যুর আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর বাবা-মা । গত 11 মার্চ শীর্ষ আদালত 31 বছরের ওই যুবকের কৃত্রিম যন্ত্র খুলে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ৷
পরিবারের বক্তব্য শুনে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ এইমস (AIIMS)-কে নির্দেশ দিয়েছে, হরিশকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ভর্তি করানো হোক, যাতে তাঁর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম খুলে নেওয়া যায় । পাশাপাশি শীর্ষ আদালত এইমসকে যথোপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ রোগীর মর্যাদা ও সম্মান যেন বজায় থাকে ৷