দেশে কি জারি হবে লকডাউন ? মোদির বৈঠকের আগে উত্তর দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

দেশে কি জারি হবে লকডাউন ? মোদির বৈঠকের আগে উত্তর দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
জ্বালানি সংরক্ষণ করতে ফুয়েল এমার্জেন্সির পথে হেঁটেছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-সহ একাধিক দেশ ৷ তাহলে ভারত কি এবার সেই পথে হাঁটবে ? কী জানালেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 2:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 মার্চ: মধ্য়প্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ব্যাহত হচ্ছে তেল-এলপিজি সরবরাহ ! ফলে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে ৷ এদিকে আবার পেট্রল-ডিজেলের অন্তঃশুল্ক ইতিমধ্যেই কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র ৷ ইতিমধ্যেই গ্যাস-সঙ্কট নিয়ে তোলপাড় দেশ ৷ এই পরিস্থিতিতে, লকডাউন শব্দটি ফিরে এসেছে ৷ গত মঙ্গলবার সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর, জল্পনা আরও তীব্র হয় ৷ তবে এই সমস্ত গুঞ্জন উড়িয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, লকডাউন সম্পর্কিত সব খবরই ভুয়ো, এর কোনও ভিত্তি নেই ৷
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শুক্রবার স্পষ্টভাবে জানান, "ভারতে লকডাউন হওয়ার জল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এমন কোনও প্রস্তাব পরিকল্পনা করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এই সময়ে আমাদের শান্ত থাকা, দায়িত্বশীল থাকা এবং একজোট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে গুজব ছড়ানোর এবং আতঙ্ক সৃষ্টির যে কোনও প্রচেষ্টা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ক্ষতিকর ৷" এরপরই তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, "আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চাই, ভারত সরকার মোটেই লকডাউন চালু করার কথা ভাবছে না। পুরো বিশ্বে অস্থিরতা থাকলেও ভারত সেটা সামাল দিতে পেরেছে ৷"
The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…
এরপরই দেশজুড়ে চলতে থাকা জ্বালানি সঙ্কটের মুখে দেশের অবস্থানও স্পষ্ট করেন মন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "বিশ্বের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে ৷ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণ নিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে, আমাদের নাগরিকদের জন্য জ্বালানি, শক্তি এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত ।"
এরপরই হরদীপ সিং পুরী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকারের ভূয়সি প্রশংশা করেন ৷ তিনি বলেন, "বিশ্বজোড়া সঙ্কটের সামনে ভারত বরাবরই চরম সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে ৷ আগামীতেও আমরা একসঙ্গে সময়োপযোগী বিভিন্ন কাজ করে যাব ৷" বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি থেকে ভারতীয়দের সুরক্ষা দিতে সরকারি কোষাগারের উপর আর্থিক চাপ নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন তা প্রশংসনীয় ৷ এছাড়াও তিনি অতীতের কথা মনে করিয়ে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত আগেও দৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করেছে এবং ভবিষ্যতেও একইভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে।
কেন লকডাউন নিয়ে গুজব ছড়াল ?
ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বাধার পর থেকেই সঙ্কট তৈরি হয়েছে জ্বালানি নিয়ে। এলপিজির সঙ্কট দেখা দিয়েছে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায়। পেট্রল-ডিজেলের সঙ্কটও দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কাতেই অনেকে পেট্রোল পাম্পে ভিড় করছেন। আতঙ্কে আগে থেকেই পেট্রোল-ডিজেল ভরে রাখছেন। এই নিয়েও আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি মজুত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সবরকমের প্রচেষ্টা করছে জ্বালানি ও শক্তির জোগান অক্ষুণ্ণ রাখতে।
মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মোদির বৈঠক
এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে যে সঙ্কট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি, তা খতিয়ে দেখতে দেশের রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সূত্রের খবর, আজ সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ রাজ্যগুলির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা পর্যালোচনার বৈঠক করবেন ৷ তবে, যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন আসন্ন, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হয়েছে ৷