সর্বপ্রথম বর্ষবরণে মাতে কোন দেশ, ভারতের থেকে কত ঘণ্টা আগে 'নিউ ইয়ার' উদযাপন হয় বিদেশে ?

সর্বপ্রথম বর্ষবরণে মাতে কোন দেশ, ভারতের থেকে কত ঘণ্টা আগে 'নিউ ইয়ার' উদযাপন হয় বিদেশে ?
সময়, অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার কারণে ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগে নতুন বছরকে সবার আগে স্বাগত জানায় কিরিবাতি । পরবর্তীতে কারা, রইল তালিকা ৷
Published : December 31, 2025 at 11:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 ডিসেম্বর: মাত্র কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা ৷ তারপরই বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে মাতবে গোটা বিশ্ব ৷ বিশেষ এই দিনটি উদযাপনে এক এক দেশের রীতি, সংস্কৃতি এক এক রকমের ৷ যদিও আনন্দের মাত্রা সর্বত্রই এক ৷ জানেন কী সর্বপ্রথম নতুন বছরকে স্বাগত জানায় বিশ্বের কোন দেশ ?
পৃথিবীর ঘোরা এবং সময়, অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার কারণে বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নববর্ষ উদযাপন করে । একেবারে পূর্বে আন্তর্জাতিক সময় রেখার কাছাকাছি দেশগুলি থেকে উদযাপন শুরু ৷ এরপর সূর্যের গতিপথ অনুসরণ একে একে পশ্চিমের দেশগুলিতে বর্ষবরণ উদযাপন করা হয় ৷ অবশ্য, কোথাও কোথাও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্যালেন্ডারের কারণেও নববর্ষের তারিখ ভিন্ন হয় ৷
'নিউ ইয়ার' প্রথম উদযাপন করা দেশ
আন্তর্জাতিক সময় রেখার একেবারে পূর্বে অবস্থানের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলি সবার আগে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় ৷ সবার আগে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র কিরিবাতি, যা কিরিটিমাটি বা ক্রিসমাস দ্বীপ নামেও পরিচিত ৷ আন্তর্জাতিক সময় রেখার একেবারে পূর্বে অবস্থিত এই দেশ ৷ দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দ্বীপ যাতে একই ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারে, সেই কথা ভেবে 1995 সালে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে নতুনভাবে সাজায় কিরিবাতি সরকার ৷ আর তারপরই বিষয়টি সম্ভব হয়েছে ৷
আন্তর্জাতিক সময় রেখা মেনে ভারতীয় প্রমাণ সময় থেকে প্রায় 8.5 ঘণ্টা আগে চলে কিরিবাতির সময় ৷ অর্থাৎ, ভারতে যখন বিকেল সাড়ে 3টে, কিরিবাতিতে তখন মধ্যরাত বা 12টা ৷ সুতরাং, ভারতে উদযাপনের প্রায় 9 ঘণ্টা আগেই সেই দেশে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয় ৷ এরপর তালিকায় রয়েছে সামোয়া এবং টোঙ্গার মতো অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলি ৷ প্রথম বর্ষবরণ উদযাপনের তালিকায় রয়েছে নিউজিল্যান্ডও ৷
সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী বর্ষবরণ
- কিরিবাতি - 1 জানুয়ারি রাত 12টা
- সামোয়া -31 ডিসেম্বর রাত 11টা
- টোঙ্গা - 31 ডিসেম্বর রাত 11টা
- তোকেলাও - 31 ডিসেম্বর রাত 11টা
- নিউজিল্যান্ড - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা 45 মিনিট
- রাশিয়া - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা
- ফিজি - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা
- মার্শাল দ্বীপ - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা
- নাউরু - 31 ডিসেম্বক রাত 10টা
- ওয়ালিস এবং ফুটুনা - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা
- তুবালু - 31 ডিসেম্বর রাত 10টা
- অস্ট্রেলিয়া - 31 ডিসেম্বর রাত সাড়ে 9টা
কিরিবাতি
কিরিবাতি নামটি ‘কিরিবাস’ হিসাবে উচ্চারিত হয় ৷ কারণ, স্থানীয় গিলবার্তিজ ভাষায় ‘ti’ অক্ষরটি ‘স’ হিসাবে উচ্চারিত হয় । এই দ্বীপরাষ্ট্রটি 1979 সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ৷ বিশ্বের অন্যতম নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হল কিরিবাতি ।
সামোয়া
আন্তর্জাতিক সময় রেখায় কিরিবাতির কাছাকাছি থাকায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সামোয়া বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় ৷ সামোয়ার পরের স্থানে রয়েছে টোঙ্গা ৷
কোন দেশ সবশেষে 'নিউ ইয়ার' উদযাপন করে ?
আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চলের 11 নম্বর জোনের অন্তর্গত হওয়ায় আমেরিকান সামোয়া সবার শেষে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় ৷ কিরিবাতির সময় থেকে প্রায় 25 ঘণ্টা পর এই দেশে 'নিউ ইয়ার' উদযাপন করা হয় ৷