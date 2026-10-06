জ্ঞানেশ কুমার একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাঁকে সরে যেতেই হবে: কার্তি চিদাম্বরম
Karti Chidambaram slams Gyanesh Kumar: ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কার্তি বলেন, জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ।
Published : October 6, 2026 at 3:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: বিরোধীদের জোট 'ইন্ডিয়া' ব্লকের প্রতিবাদ মিছিলের দিনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়াল কংগ্রেস ৷ কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ কার্তি চিদাম্বরম জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করেছেন । তিনি বলেন, জ্ঞানেশ কুমারের পুরো কার্যকালে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ সন্দেহের মুখে পড়েছে এবং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে, 'ইন্ডিয়া' শিবিরের সাংসদদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের অভিমুখে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়া কার্তি চিদাম্বরম বলেন, "আমাদের দাবি হল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে । তাঁর পদে টিকে থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই ।"
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন তিনজন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত - একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) এবং দুজন নির্বাচন কমিশনার (EC)। যে কোনও সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত । কিন্তু মনে হচ্ছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ।"
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "পুরো SIR প্রক্রিয়া, 'ফর্ম 6'-এর নতুন বিন্যাস এবং 'ফর্ম 7'-এর অপব্যবহার - এসবই অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, যা ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করছে ।"
উল্লেখ্য, সোমবার সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে যে, ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত সংশোধিত 'ফর্ম 6'-কে তারা অনুমোদন দেয়নি । অথচ নির্বাচন কমিশন 26 সেপ্টেম্বর দাবি করেছিল যে, SIR-এর আওতায় 'ফর্ম 6'-এর সঙ্গে যুক্ত ঘোষণাপত্রটি সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছিল ।
'ফর্ম 6' নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চিদাম্বরম বলেন, "ফর্ম 6 হল নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য । কিন্তু এতে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, তার কোনওটিই ভোটার হিসেবে নাম তোলার জন্য প্রাসঙ্গিক নয় । সেখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে আপনার বাবা-মা ভোটার কি না । আপনার ভোটাধিকার আপনার বাবা-মা ভোটার কি না, তার ওপর নির্ভর করে না । আপনার ভোটাধিকার নির্ভর করে আপনি ভারতীয় নাগরিক কি না, আপনার বয়স 18 বছরের বেশি কি না এবং আপনি কোনও নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা কি না - এগুলির ওপর ।"
তিনি আরও বলেন, "এমনকি সুপ্রিম কোর্টও জানতে চাইছে যে, ফর্ম 6-এ এই পরিবর্তনের অনুমোদন কে দিয়েছে ? শুধু আমরাই নই, বরং সমগ্র সুশীল সমাজই এই প্রশ্ন তুলছে । নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ সন্দেহজনক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ করা উচিত ।"
'ইন্ডিয়া' শিবিরের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "এটি এখন একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে । মানুষই এর দাবি জানাচ্ছে । এটি কেবল কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্যে একটি গণ-আন্দোলন । জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ করা উচিত ।"