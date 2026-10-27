সম্পত্তি বিবাদে চলল গুলি, গুয়াহাটির হোটেলে প্রাণ গেল পাঁচজনের

সম্পত্তি বিবাদে চলল গুলি, গুয়াহাটির হোটেলে প্রাণ গেল পাঁচজনের
Guwahati shooting: হোটেলের মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই গুলি করে পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে । ঘণ্টাখানেকের মধ্য়েই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
Published : October 27, 2026 at 2:24 AM IST
গুয়াহাটি, 27 অক্টোবর : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি । প্রাণ গেল পাঁচজনের । গুরুতর আহত হলেন একজন । সোমবার রাত 9টা নাগাদ এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী রইল গুয়াহাটির হোটেল বিলাস ইন । জানা গিয়েছে, এই হোটেলের মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই গুলি করে পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে । ঘণ্টাখানেকের মধ্য়েই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
পুলিশ জানিয়েছে, এক ব্যক্তি এই হোটেলের লিস নিয়েছিল । তার গুলিতেই মালিক পক্ষের পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে । অসম পুলিশের সদর দফতর থেকে মাত্র দুকিলোমিটার দূরে জিএস রোডে অবস্থিত হোটেল বিলাস ইন। আর সেখানেই এমন কাণ্ড ঘটায় স্বভাবতই আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে । যদিও প্রশাসনের দাবি, ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার পার্থসারথি মোহান্ত বলেন, "মোট ছজনের গুলি লেগেছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি । তার মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে । অন্য জনের চিকিৎসা চলছে । এক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "ঘটনায় ব্যবহৃত বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হোটেলটির ইজারা চুক্তি সংক্রান্ত সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে । নিহতরা সবাই হোটেল মালিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইজারাদার নিজেই গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি । "
তবে শুধুই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মালিক পক্ষের অন্য সদস্যদের থেকে বিশদ তথ্য জানার কাজ শুরু হয়েছে । অন্য সমস্ত দিক থেকেও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে । অভিযুক্তকে আরও কেউ সাহায্য় করেছিল কি না সেটাও জানার চেষ্টা হচ্ছে । ওই ব্য়ক্তি বন্দুক কোথা থেকে পেল সেটাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশ কর্তারা ।