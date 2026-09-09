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দেশে গুটখা-খৈনি নিষিদ্ধ করেও মুখের ক্যানসার রোধ করা যায়নি: সমীক্ষা

এনএফএইচএস ও জিএটিএস-এর তথ্য অনুয়ায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় 60 থেকে 70 হাজার নতুন মুখের ক্যানসারের ঘটনা শনাক্ত হয় । আশুতোষ ঝা-এর প্রতিবেদন ৷

Tobacco Crisis in india
প্রতীকী ছবি (গেটি ইমেজেস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 2:37 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: গুটখা ও অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে দেশে ৷ তা সত্ত্বেও ভারতে মুখের ক্যানসার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে । ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে(এনএফএইচএস) এবং গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (জিএটিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে তামাকজনিত রোগ ও তার কারণে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে । এই সমীক্ষার রিপোর্টগুলোর পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় 60 থেকে 70 হাজার নতুন মুখের ক্যানসার ঘটনা শনাক্ত হয় এবং এই রোগে প্রতি বছর প্রায় 40 হাজার মানুষ প্রাণ হারান ।

গুটখার ওপর বিধিনিষেধ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ হল তথাকথিত 'টুইন-পাউচ' বা জোড়া-প্যাকেটের মডেল । যদিও বিভিন্ন স্থানে খাদ্য নিরাপত্তা বিধিনিষেধের আওতায় পান মশলার সঙ্গে সরাসরি তামাক বা নিকোটিন মেশানো নিষিদ্ধ ৷ তবুও প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা ক্রমশ পান মশলা এবং সুগন্ধযুক্ত তামাক আলাদা প্যাকেটে বাজারজাত করে আসছেন ।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, আরেকটি ভুল ধারণা হল যে তামাকমুক্ত পান মশলা সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুপারি বা আরেকা নাট নিজেই 'গ্রুপ 1' পর্যায়ের ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান (কার্সিনোজেন) হিসেবে চিহ্নিত । নিয়মিত সেবনের ফলে 'ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস' (ওএসএফ) হতে পারে-এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে মুখের ভেতরের কলা বা টিস্যু শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে ।

Tobacco Crisis in india
2023 সালে মুখের ক্যানসারের ঘটনা (ইটিভি ভারত)

আনুষ্ঠানিক ভাবে না-হলেও বাজারের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা আরেকটি উদ্বেগের বিষয় । রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পান-দোকান ও মুদি দোকান-সহ বিভিন্ন গোপন বিক্রয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুটখা এবং অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য এখনও পাওয়া যাচ্ছে । এনএফএইচএস-6 (2023-24)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিল্লিতে 15 বছর ও তার বেশি বয়সি পুরুষদের মধ্যে 21.3 শতাংশ তামাক ব্যবহার করেন, যেখানে নারীদের ক্ষেত্রে এই হার 1.7 শতাংশ । ইন্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির সভাপতি জ্যোৎস্না গোভিল জানিয়েছেন, মুখের ক্যানসারের প্রায় 60 শতাংশ ঘটনাই তামাকের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ।

'গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-2' (2016-17)-এর তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে 15 বছর ও তার বেশি বয়সি জনগোষ্ঠীর 17.8 শতাংশ মানুষ তখন তামাক ব্যবহার করতেন । পুরুষদের মধ্যে এই হার ছিল 28.9 শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে 4.8 শতাংশ । সার্ভেতে দিল্লিতে তামাক ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের চিত্রও উঠে এসেছে ৷ এর মধ্যে বিড়ি ব্যবহারের হার ছিল 8.2 শতাংশ, এরপরই ছিল খৈনি 4.9 শতাংশ), সিগারেট 4.9 শতাংশ এবং গুটখা 3 শতাংশ ।

তামাক সেবন কেবল একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ওপরই প্রভাব ফেলে না, বরং এটি পরিবারের ওপর আর্থিক বোঝা হয়েও দাঁড়াতে পারে । জ্যোৎস্না গোভিল বলেন, পরিবারে উপার্জন করেন এমন কোনও সদস্য যখন তামাকজনিত কোনও গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তখন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, আয় হারানো এবং কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো পরিবারকে আর্থিক ও মানসিক সংকটের মুখে ঠেলে দিতে পারে ।

রিপোর্টে উল্লিখিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী, 2017-18 সালে ভারতে তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যুর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় 1.77 লক্ষ কোটি টাকা ৷ এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত ব্যয় এবং কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে সৃষ্ট ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল । 2019-21 সালের মধ্যেকার সময়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় 35 থেকে 54 বছর বয়সি ভারতীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে তামাক সেবন এবং মৃত্যুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্রও পাওয়া গিয়েছে ।

Tobacco Crisis in india
নারী ও পুরুষদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের পরিসংখ্যান (ইটিভি ভারত)

রিপোর্টে দিল্লিতে মুখের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে । 2023 সালে মোট 2901 জন রোগীর মধ্যে মুখের ক্যানসার শনাক্ত হয়েছিল ৷ যাদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন 2429 জন এবং নারী 472 জন । 2024 সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 3051-এ ৷ এর মধ্যে পুরুষ ছিলেন 2569 জন এবং নারী 482 জন ।

সার্ভেতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দিল্লির এই পরিসংখ্যানে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে ক্যানসার চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের প্রভাব রয়েছে । রাজধানীর প্রধান হাসপাতাল ও ক্যানসার কেন্দ্রগুলোতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং মুখের ক্যানসারের অনেক রোগী যাদের রোগ ইতিমধ্যে জটিল বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে তারাও দিল্লিতে চিকিৎসার জন্য আসেন ।

ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুখের ক্যানসার এখন আর কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । জ্যোৎস্না গোভিলের মতে, 25 থেকে 40 বছর বয়সি মানুষেরাও ক্রমশ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন । পিজিআইএমএস-এর ডেন্টাল বিভাগের প্রধান চিকিৎসক মঞ্জুনাথ পরামর্শ দিয়েছেন, ঠমানুষের গুটখা ও তামাক সেবন বন্ধ করা উচিত এবং মুখের ভেতর কোনও অস্বাভাবিকতা দীর্ঘস্থায়ীভাবে দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।

ডেন্টাল বিভাগের অধ্যাপক চিকিৎসক হারনীত সিং-ও জোর দিয়ে বলেছেন, কেবল যারা ধূমপান করেন তারাই নয়, বরং গুটখা-সহ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীরাও মুখের ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন । তিনি বলেন, "মুখের ভেতরে কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে তা একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত ।"

Tobacco Crisis in india
ভারতে কতটা তামাক সেবন করা হয়, সে বিষয়ক তথ্য (ইটিভি ভারত)

রোহতক পিজিআইএমএস-এর ডেন্টাল বিভাগ গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার করছে । এর মাধ্যমে মানুষকে মুখের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে জানানো হচ্ছে এবং স্ক্রিনিং ও সময়মতো চিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে । এই উদ্যোগের আওতায় তামাক ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ এই লক্ষ্যে তামাক বর্জন বা ছাড়ার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্রও চালু করা হয়েছে ।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কঠোরভাবে বিধিনিষেধ কার্যকর করাও জরুরি । বিধিনিষেধগুলো যদি বাস্তবে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিফলিত না হয়, তবে তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা মুখের ক্যানসারের প্রকোপ কমানোর প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতেই থাকবে ।

জিএটিএস 2016-17-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে 15 বছর বা তার বেশি বয়সি প্রায় 26.7 কোটি মানুষ তামাক ব্যবহার করতেন । রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 28.6 শতাংশ মানুষ তখন তামাক ব্যবহারকারী ছিলেন ৷ এর মধ্যে পুরুষদের হার ছিল 42.4 শতাংশ এবং নারীদের হার 14.2 শতাংশ ।

অন্যদিকে, এনএফএইচএস-6-এর তথ্যে দেখা গিয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে 15 বছর বা তার বেশি বয়সি পুরুষদের মধ্যে 38.1 শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে 8.4 শতাংশ কোনও না কোনওভাবে তামাক সেবন করেন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে 120 কোটিরও বেশি মানুষ তামাক ব্যবহার করেন । প্রতি বছর তামাকের কারণে 70 লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় ৷ এর মধ্যে 16 লাখেরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের (সেকেন্ড-হ্যান্ড স্মোক) শিকার হওয়া অধূমপায়ী ।

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ORAL CANCER
TOBACCO
মুখের ক্যানসার
তামাক
TOBACCO CRISIS IN INDIA

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