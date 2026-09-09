দেশে গুটখা-খৈনি নিষিদ্ধ করেও মুখের ক্যানসার রোধ করা যায়নি: সমীক্ষা

দেশে গুটখা-খৈনি নিষিদ্ধ করেও মুখের ক্যানসার রোধ করা যায়নি: সমীক্ষা
এনএফএইচএস ও জিএটিএস-এর তথ্য অনুয়ায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় 60 থেকে 70 হাজার নতুন মুখের ক্যানসারের ঘটনা শনাক্ত হয় । আশুতোষ ঝা-এর প্রতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 2:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: গুটখা ও অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে দেশে ৷ তা সত্ত্বেও ভারতে মুখের ক্যানসার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে । ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে(এনএফএইচএস) এবং গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (জিএটিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে তামাকজনিত রোগ ও তার কারণে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে । এই সমীক্ষার রিপোর্টগুলোর পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় 60 থেকে 70 হাজার নতুন মুখের ক্যানসার ঘটনা শনাক্ত হয় এবং এই রোগে প্রতি বছর প্রায় 40 হাজার মানুষ প্রাণ হারান ।
গুটখার ওপর বিধিনিষেধ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ হল তথাকথিত 'টুইন-পাউচ' বা জোড়া-প্যাকেটের মডেল । যদিও বিভিন্ন স্থানে খাদ্য নিরাপত্তা বিধিনিষেধের আওতায় পান মশলার সঙ্গে সরাসরি তামাক বা নিকোটিন মেশানো নিষিদ্ধ ৷ তবুও প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা ক্রমশ পান মশলা এবং সুগন্ধযুক্ত তামাক আলাদা প্যাকেটে বাজারজাত করে আসছেন ।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, আরেকটি ভুল ধারণা হল যে তামাকমুক্ত পান মশলা সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুপারি বা আরেকা নাট নিজেই 'গ্রুপ 1' পর্যায়ের ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান (কার্সিনোজেন) হিসেবে চিহ্নিত । নিয়মিত সেবনের ফলে 'ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস' (ওএসএফ) হতে পারে-এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে মুখের ভেতরের কলা বা টিস্যু শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে ।
আনুষ্ঠানিক ভাবে না-হলেও বাজারের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা আরেকটি উদ্বেগের বিষয় । রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পান-দোকান ও মুদি দোকান-সহ বিভিন্ন গোপন বিক্রয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুটখা এবং অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য এখনও পাওয়া যাচ্ছে । এনএফএইচএস-6 (2023-24)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিল্লিতে 15 বছর ও তার বেশি বয়সি পুরুষদের মধ্যে 21.3 শতাংশ তামাক ব্যবহার করেন, যেখানে নারীদের ক্ষেত্রে এই হার 1.7 শতাংশ । ইন্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির সভাপতি জ্যোৎস্না গোভিল জানিয়েছেন, মুখের ক্যানসারের প্রায় 60 শতাংশ ঘটনাই তামাকের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ।
'গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-2' (2016-17)-এর তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে 15 বছর ও তার বেশি বয়সি জনগোষ্ঠীর 17.8 শতাংশ মানুষ তখন তামাক ব্যবহার করতেন । পুরুষদের মধ্যে এই হার ছিল 28.9 শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে 4.8 শতাংশ । সার্ভেতে দিল্লিতে তামাক ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের চিত্রও উঠে এসেছে ৷ এর মধ্যে বিড়ি ব্যবহারের হার ছিল 8.2 শতাংশ, এরপরই ছিল খৈনি 4.9 শতাংশ), সিগারেট 4.9 শতাংশ এবং গুটখা 3 শতাংশ ।
তামাক সেবন কেবল একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ওপরই প্রভাব ফেলে না, বরং এটি পরিবারের ওপর আর্থিক বোঝা হয়েও দাঁড়াতে পারে । জ্যোৎস্না গোভিল বলেন, পরিবারে উপার্জন করেন এমন কোনও সদস্য যখন তামাকজনিত কোনও গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তখন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, আয় হারানো এবং কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো পরিবারকে আর্থিক ও মানসিক সংকটের মুখে ঠেলে দিতে পারে ।
রিপোর্টে উল্লিখিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী, 2017-18 সালে ভারতে তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যুর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় 1.77 লক্ষ কোটি টাকা ৷ এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত ব্যয় এবং কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে সৃষ্ট ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল । 2019-21 সালের মধ্যেকার সময়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় 35 থেকে 54 বছর বয়সি ভারতীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে তামাক সেবন এবং মৃত্যুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্রও পাওয়া গিয়েছে ।
রিপোর্টে দিল্লিতে মুখের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে । 2023 সালে মোট 2901 জন রোগীর মধ্যে মুখের ক্যানসার শনাক্ত হয়েছিল ৷ যাদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন 2429 জন এবং নারী 472 জন । 2024 সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 3051-এ ৷ এর মধ্যে পুরুষ ছিলেন 2569 জন এবং নারী 482 জন ।
সার্ভেতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দিল্লির এই পরিসংখ্যানে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে ক্যানসার চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের প্রভাব রয়েছে । রাজধানীর প্রধান হাসপাতাল ও ক্যানসার কেন্দ্রগুলোতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং মুখের ক্যানসারের অনেক রোগী যাদের রোগ ইতিমধ্যে জটিল বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে তারাও দিল্লিতে চিকিৎসার জন্য আসেন ।
ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুখের ক্যানসার এখন আর কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । জ্যোৎস্না গোভিলের মতে, 25 থেকে 40 বছর বয়সি মানুষেরাও ক্রমশ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন । পিজিআইএমএস-এর ডেন্টাল বিভাগের প্রধান চিকিৎসক মঞ্জুনাথ পরামর্শ দিয়েছেন, ঠমানুষের গুটখা ও তামাক সেবন বন্ধ করা উচিত এবং মুখের ভেতর কোনও অস্বাভাবিকতা দীর্ঘস্থায়ীভাবে দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।
ডেন্টাল বিভাগের অধ্যাপক চিকিৎসক হারনীত সিং-ও জোর দিয়ে বলেছেন, কেবল যারা ধূমপান করেন তারাই নয়, বরং গুটখা-সহ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীরাও মুখের ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন । তিনি বলেন, "মুখের ভেতরে কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে তা একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত ।"
রোহতক পিজিআইএমএস-এর ডেন্টাল বিভাগ গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার করছে । এর মাধ্যমে মানুষকে মুখের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে জানানো হচ্ছে এবং স্ক্রিনিং ও সময়মতো চিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে । এই উদ্যোগের আওতায় তামাক ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ এই লক্ষ্যে তামাক বর্জন বা ছাড়ার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্রও চালু করা হয়েছে ।
রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কঠোরভাবে বিধিনিষেধ কার্যকর করাও জরুরি । বিধিনিষেধগুলো যদি বাস্তবে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিফলিত না হয়, তবে তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা মুখের ক্যানসারের প্রকোপ কমানোর প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতেই থাকবে ।
জিএটিএস 2016-17-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে 15 বছর বা তার বেশি বয়সি প্রায় 26.7 কোটি মানুষ তামাক ব্যবহার করতেন । রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 28.6 শতাংশ মানুষ তখন তামাক ব্যবহারকারী ছিলেন ৷ এর মধ্যে পুরুষদের হার ছিল 42.4 শতাংশ এবং নারীদের হার 14.2 শতাংশ ।
অন্যদিকে, এনএফএইচএস-6-এর তথ্যে দেখা গিয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে 15 বছর বা তার বেশি বয়সি পুরুষদের মধ্যে 38.1 শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে 8.4 শতাংশ কোনও না কোনওভাবে তামাক সেবন করেন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে 120 কোটিরও বেশি মানুষ তামাক ব্যবহার করেন । প্রতি বছর তামাকের কারণে 70 লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় ৷ এর মধ্যে 16 লাখেরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের (সেকেন্ড-হ্যান্ড স্মোক) শিকার হওয়া অধূমপায়ী ।