বাইকারকে ধাক্কা দিয়ে পলাতক গাড়ির চালক গ্রেফতার, তরুণীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ পুলিশে

বাইকারকে ধাক্কা দিয়ে পলাতক গাড়ির চালক গ্রেফতার, তরুণীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ পুলিশে
Hit-And-Run in Gurugram: গুরুগ্রামে কীভাবে বারবার ধাওয়া করে ধাক্কা মারা হয় বাইকে, তা আগেই জানিয়েছেন তরুণী ৷ এদিকে অভিযুক্ত গ্রেফতার হতেই দিলেন পাল্টা অভিযোগ ৷
Published : September 15, 2026 at 3:00 PM IST
গুরুগ্রাম, 15 সেপ্টেম্বর: গুরুগ্রামের গল্ফ কোর্স রোডে তরুণী 'সিয়া'র বাইকে ধাক্কা মারে সাদা রঙের গাড়ি ৷ রাস্তায় পড়ে যেতেই বাইকার ছিটকে যান রাস্তায় ৷ বাইকটিকে বেশ খানিকটা টেনে নিয়ে যায় চারচাকার চালক ৷ সেই গা-শিউরে ওঠা হিট অ্যান্ড রানের ঘটনা নেটারগিকদের মুখে এখন চর্চিত ৷ এরপরই পুলিশ পদক্ষেপ করে ৷
রবিবারের ওই ঘটনায় মঙ্গলবার গাড়িচালক কল্যাণ বাঁইস্লাকে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ গলফ কোর্স রোডে বাইকার সিয়াকে ধাক্কা দেওয়ার ভিডিয়োর উপর ভিত্তি করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ সোমবার সেক্টর 56 থানায় একটি মামলা দায়ের করে। সিয়া ভিডিয়োটি তাঁর ইনস্টাগ্রামে আপলোড করেছিলেন। ভিডিওটিতে দেখা যায়, গাড়িটি বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে সিয়াকে ধাক্কা দেয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর পুলিশ এফআইআর-এ হত্যাচেষ্টার অভিযোগ যুক্ত করে। এই মামলায় গুরুগ্রাম পুলিশ খুনের চেষ্টার (বিএনএস-এর 109 ধারা) অভিযোগ যুক্ত করার পর কল্যাণকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ওই ধারায় 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি রয়েছে ৷
তবে অভিযুক্ত দাবি করেন, বাইক আরোহীরা তাঁর গাড়ির সামনে ও পিছনে এলোমেলোভাবে বাইক চালাচ্ছিল এবং তাদের ওভারটেক করার চেষ্টা করার সময় বাইকটি গাড়ির পাশে ধাক্কা খায়। অভিযুক্ত কল্যাণের পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী নবীন বাঁইস্লা বলেন, "এটা শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা ছিল এবং তিনি তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওরা বাইক আরোহী ছিল এবং আমার বন্ধুকে উত্যক্ত করছিল। মাঝে মাঝে ওরা এমন অঙ্গভঙ্গি করছিল যেন তাঁকে রেস করার জন্য বলছে। সামনে এগোনোর জন্য সে যখন গাড়ির গতি সামান্য বাড়িয়েছিল, তখন সে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সামনে একটি ইউ-টার্ন ছিল এবং গাড়িটি বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এর বাইরে আর কিছু নয় ৷"
এদিকে, হরিয়ানার মন্ত্রী গৌরব গৌতম আশ্বাস দিয়েছেন, দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "দোষীর শাস্তি হবেই ৷ অপরাধী যেই হোক না কেন, সে যদি আমার নিজের পরিবারেরও হয়, তাঁকেও ধরা হবে।"
ভয়ানক ওই ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে বাইকার দাবি করেছেন, বাইক না-থামানোয় ইচ্ছা করে ধাক্কা মারা হয় সিয়াকে। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, গুরুগ্রামের ব্যস্ত রাস্তায় একের পর এক গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন সিয়া। এমন সময় একটি সাদা গাড়িকে সিয়ার মোটরবাইকের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এর পর অন্য একটি গাড়িকে পাশ কাটানোর সময় খানিকটা ইচ্ছা করেই সিয়ার বাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গে বাইক নিয়ে মাঝরাস্তায় ছিটকে পড়েন সিয়া।
তাঁকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে ছিটকে যেতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বাইকে ধাক্কা মারা গাড়িটি। অন্য দিকে, পিছন থেকে বাইক নিয়ে আসা সিয়ার সহ-বাইকার বাইক থামিয়ে তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান। স্থানীয়েরাও এগিয়ে যান সিয়ার দিকে। তাঁকে ধরাধরি করে তোলেন। সেই ভিডিয়োই প্রকাশ্যে এসেছে।