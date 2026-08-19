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প্রস্রাব মেশানো জল খেতে ছাত্রীদের বাধ্য করল ছাত্ররা ! প্রধান শিক্ষক বললেন, 10 টাকার টফি কিনে খাও

ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদন্ত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট দুই দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্টও তলব করেছেন।

Urine mixed into schoolgirls water
স্কুলছাত্রীদের জলে বোতলে প্রস্রাব মেশানোর অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 12:45 PM IST

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গুনা, 19 অগস্ট: পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রীর জলের বোতলে প্রস্রাব মিশিয়ে জোর করে খাওয়ানোর অভিযোগ কয়েকজন ছাত্রদের বিরুদ্ধে ৷ আর এই অভিযোগ নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলেও মেলেনি কোনও সুরাহা ৷ তিনি আমলই দেননি বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পরে অভিভাবকদের তরফে অভিযোগ দায়েরের পর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রশাসন ৷ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদন্ত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট দুই দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্টও তলব করেছেন।

ঘটনাটি অ্যারনের একটি সরকারি স্কুলে ঘটেছে। পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রীর অভিযোগ, কিছু ছাত্র তাদের জলের বোতলে প্রস্রাব ভরে তাদের তা পান করতে বাধ্য করে। তারা অভিযোগ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি তাদের একটি অদ্ভুত উত্তর দেন বলে অভিযোগ। ছাত্রীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকে তাদের বলেন, "জলের স্বাদ খারাপ হলে, 10 টাকার টফি কিনে খাও।" এরপরই ছাত্রীরা তাদের বাড়িতে সবটা জানায়। মেয়েদের অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিভাবকরা স্কুলে জড়ো হন ৷ স্কুলের গেট বন্ধ করে বন্ধের দাবিও করেন তাঁরা।

অভিভাবকরা জানান, মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে ৷ এরপরও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া তাঁদের আরও হতবাক করেছে। এই বিষয়ে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও জানান তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে অ্যারনের এসডিএম মঞ্জুষা খাত্রীর নির্দেশে তহশিলদার এবং ব্লক শিক্ষা আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আধিকারিকরা ছাত্রী, তাদের পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য ছাত্রীদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন বলে খবর। প্রশাসন ব্লক শিক্ষা আধিকারিককে দুই দিনের মধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আধিকারিকদের মতে, তদন্তে ছাত্রীদের জবানবন্দি, অন্যান্য ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য নেওয়া হয়েছে ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান আধিকারিকরা।

এই বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমর সিং রাঠোর বলেন, "ঘটনাটি সম্পর্কে জানার পরই তহশিলদার এবং ব্লক শিক্ষা আধিকারিককে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। ব্লক শিক্ষা আধিকারিকরা তদন্ত করে দুই দিনের মধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দেবেন। তদন্ত রিপোর্টের তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এই বিষয়ে গুনা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার কানিয়াল বলেন, "দুই ছাত্রীর অভিযোগ, কিছু ছাত্র তাদের জলের বোতলে প্রস্রাব মিশিয়ে তাদের পান করিয়েছে। তারা প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করলে, তিনি তাদের জানান যে, চকোলেট খেয়ে নাও ৷ গোটা বিষয়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, এটি ওই ক্লাসেরই কয়েকজন ছাত্রের কাজ ৷ তাদের অভিভাবকদের তলব করা হয়েছে এবং প্রধান শিক্ষককেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে।"

Last Updated : August 19, 2026 at 12:45 PM IST

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স্কুলছাত্রীদের জলে বোতলে প্রস্রাব
URINE MIXED INTO SCHOOLGIRLS WATER

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