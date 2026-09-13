ব্রিকস সম্মেলন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ! ই-মেলের সূত্র ধরে দেওঘর থেকে যুবককে গ্রেফতার

ব্রিকস সম্মেলন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ! ই-মেলের সূত্র ধরে দেওঘর থেকে যুবককে গ্রেফতার
Threat to blow up BRICS summit: হুমকি-মেলের পিছনে একজনেরই হাত, নাকি কোনও সংগঠিত চক্রের ভূমিকা রয়েছে, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : September 13, 2026 at 5:40 PM IST
দেওঘর, 13 সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে চলা ব্রিকস সম্মেলনে বিস্ফোরণ এবং গান্ধিনগরের গুজরাত সচিবালয় বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি । সেই ই-মেলের সূত্র ধরেই ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল গুজরাত পুলিশ । শনিবার রাতে দেওঘরের নগর থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে গুলশন কুমার সিংহ নামে ওই যুবককে পাকড়াও করা হয় । পরে আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে তাঁকে গুজরাতে নিয়ে গিয়েছে তদন্তকারী দল । ঘটনাকে ঘিরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তৎপরতাও বেড়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ব্রিকস সম্মেলন এবং গান্ধিনগরের সচিবালয়কে নিশানা করে সম্প্রতি একটি হুমকি-মেল যায় । সেই মেলে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি । বিষয়টি সামনে আসার পর 10 সেপ্টেম্বর গান্ধিনগরে মামলা দায়ের করে গুজরাত পুলিশ । তদন্তে প্রথমে অন্য এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । তার কাছ থেকে পাওয়া প্রযুক্তিগত সূত্র ধরেই তদন্তকারীদের নজর যায় গুলশনের দিকে ।
এর পরেই শুরু হয় ডিজিটাল সূত্রের খোঁজ । যে ই-মেল আইডি থেকে হুমকি পাঠানো হয়েছিল, সেটির সঙ্গে গুলশনের নামের যোগ পাওয়া যায় বলে পুলিশের দাবি । শুধু ই-মেল নয়, তাঁর পুরনো ই-মেল, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য ডিজিটাল কার্যকলাপও খতিয়ে দেখা হয় । প্রযুক্তিগত তথ্য যাচাইয়ের পর দেওঘরে পৌঁছয় গুজরাত পুলিশের তিন সদস্যের দল । দলের নেতৃত্বে ছিলেন সাইবার ক্রাইম শাখার ইনস্পেক্টর এমবি পটেল । দেওঘর পুলিশের সহায়তায় শনিবার রাতে অভিযানে নামে দলটি ।
গুলশনকে দেওঘরের একটি বাড়ি থেকে আটক করার পর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ । পরে আদালতে তোলা হলে গুজরাত পুলিশ তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি পায় । সেই অনুমতি পাওয়ার পরই তাঁকে নিয়ে গুজরাতের উদ্দেশে রওনা দেয় তদন্তকারী দল । সেখানে আরও বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ এবং ডিজিটাল তথ্যের ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, গুলশন কুমার সিংহ মূলত বিহারের জামুই জেলার বাসিন্দা । তিনি সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসাবেও কাজ করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । প্রযুক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকায় তদন্তকারীরা তাঁর ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের দিকটিও বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখছেন ।
অন্যদিকে, ব্রিকস সম্মেলনকে ঘিরে এমন হুমকি পাওয়ার সময়টিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । 12 ও 13 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 2026 সালের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন । চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিন-সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতির কারণে সম্মেলন ঘিরে আগে থেকেই নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । দিল্লিতে এনএসজি ও সোয়াট কমান্ডো মোতায়েন, শত শত সিসিটিভি এবং অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে ।
সেই আবহে ব্রিকস সম্মেলনে বিস্ফোরণের হুমকি সামনে আসায় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি । একই সঙ্গে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন, গান্ধিনগর সচিবালয়কেও নিশানা করার হুমকি থাকায় তদন্তের পরিধি আরও বেড়েছে ।
দেওঘর থেকে গ্রেফতারের পর এখন তদন্তের কেন্দ্র গুজরাত । হুমকি-মেলের পিছনে একজনেরই হাত, নাকি আরও কেউ জড়িত, কোনও সংগঠিত চক্রের ভূমিকা রয়েছে কি না, ব্যবহৃত ই-মেলের সঙ্গে আর কোনও ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের যোগ রয়েছে কি না - সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । আপাতত গুলশনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সেই জট খোলার চেষ্টা করছে গুজরাত পুলিশ ।