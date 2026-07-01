বিয়ের রেজিস্ট্রশন যথেষ্ট নয়, অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকের বাঁধনও জরুরি: রায় হাইকোর্টের

বিয়ের রেজিস্ট্রশন যথেষ্ট নয়, অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকের বাঁধনও জরুরি: রায় হাইকোর্টের
রেজিস্ট্রেশনের মাধ্য়মে বিয়ে করলেই তা বিয়ে নয় ৷ হিন্দু বিয়ে মানে অগ্নিকে সাক্ষী মেনে তাঁর চারদিকে সাত পাকে বাঁধা পড়তে হবে, রায় হাইকোর্টের ৷
Published : July 1, 2026 at 2:08 PM IST
আমেদাবাদ, 1 জুলাই: রেজিস্ট্রেশন করলেই বিয়ে বৈধ হয় না ৷ হিন্দু রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান মেনে সাত পাকে বাঁধা পড়তে হয়, তবেই তাকে বিয়ে বলে বিবেচনা করা হবে ৷ একটি মামলায় এমন রায় দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট ৷ গত 23 জুন আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভৌগোলিক অবস্থান বা সংস্কৃতি বিভিন্নতা থাকতেই পারে ৷ কিন্তু অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকে বাঁধা পড়ার মতো আচার-অনুষ্ঠান মানলে বর-কনের আত্মা শুদ্ধ হয়, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় ৷ তখনই বিবাহ সম্পন্ন হয় ৷
ব্রিটেনে বসবাসকারী কৌশল সোনার বিয়ের মামলা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, আমেদাবাদের এক মহিলা একটি বিয়ের শংসাপত্র দেখিয়ে দাবি করেছেন কৌশল তাঁর স্বামী ৷ এদিকে তিনি ব্রিটেনে থাকেন এবং ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর কোনও দাম্পত্য় সম্পর্ক নেই ৷ কোনও দিন তিনি ওই মহিলার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকেননি ৷
এই বিয়েকে বাতিল ঘোষণা করার আবেদন জানিয়ে পারিবারিক আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন কৌশল ৷ কিন্তু ফ্যামিলি কোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ এরপর গুজরাত হাইকোর্টে আবেদন জানান কৌশল ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি ইলেশ ভোরা এবং বিচারপতি আরটি ভাচানির ডিভিশন বেঞ্চ ফ্যামিলি কোর্টের রায় খারিজ করে দেয় ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তার চারদিকে বর-কনে সাত পাকে বাঁধা পড়েন ৷ এই সংস্কার বিয়েকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং আইনি মর্যাদা দেয় ৷
আদালতে কৌশল জানান, এই বিয়ের কথা তিনি কিছুই জানতেন না ৷ নিজেকে স্ত্রী বলে দাবি করা ওই মহিলা তাঁর বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে নিজেকে স্ত্রী বলে জানিয়েছেন ৷ দাবির সমর্থনে বিয়ের শংসাপত্র দেখিয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, কৌশলের সঙ্গে তাঁর আইনি বিয়ে হয়েছে ৷ তখন এই বিয়ের বিষয়টি জানতে পারেন কৌশল ৷
এদিকে ব্রিটেন-বাসী কৌশলের দাবি, তিনি ওই মহিলার সঙ্গে কোনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি ৷ বিয়ের কোনও আচার পালন বা অনুষ্ঠান- কিছু হয়নি ৷ এমনকী তাঁরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাসও করেননি ৷ কৌশলের অভিযোগ, ওই শংসাপত্রে তাঁর যে স্বাক্ষর ব্য়বহার করা হয়েছে, তা ভুয়ো ৷ তিনি তাঁর স্বাক্ষর ব্যবহারের অনুমতি দেননি ৷ তাই বিয়ে খারিজ করা হোক ৷
এই মামলায় হাইকোর্ট উল্লেখ করে, বিবাদী পক্ষ মহিলা দ্বিধাহীনভাবে ফ্যামিলি কোর্টে স্বীকার করেছেন, তাঁদের এই বিয়েতে কোনও আচার-অনুষ্ঠান হয়নি ৷ হিন্দু রীতি-নীতিও মানা হয়নি ৷ তাঁরা কখনও স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে থাকেননি বা সেই সম্পর্ক ছিল না তাঁদের মধ্যে ৷ এই ক্ষেত্রে ফ্যামিলি কোর্ট আবেদনকারী কৌশলের আবেদন খারিজ করে ভুল করেছে ৷
এইক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ আইনের 7 নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি ইলেশ ভোরা এবং বিচারপতি আরটি ভাচানির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন করতে হলে আচার-রীতি নীতি মানতে হবে এবং অনুষ্ঠান করতে হবে ৷ তবেই তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন ৷
তাই কৌশল সোনারের মামলার ক্ষেত্রে এরকম কোনও আচার-অনুষ্ঠান হয়নি ৷ হিন্দু বিয়ের একেবারে প্রাথমিক ও আবশ্যিক ধাপ এখানে হয়নি ৷ অতএব, এই বিয়ে বৈধ নয় ৷ আদালত আরও বলে, "চিরাচরিত হিন্দু রীতিতে স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলে গণ্য করা হয় ৷ বিবাহে সমান অংশীদার তাঁরও ৷ হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন বা সংস্কার ৷ নতুন পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে ৷" তাই বিয়ে শুধু নাচ-গানের অনুষ্ঠান বা 'খাওয়াদাওয়া ও ফুর্তি' বা টাকাপয়সার লেনদেনের বিষয় নয় ৷