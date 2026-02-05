ETV Bharat / bharat

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা, নাবালিকাকে গর্ভপাতের নির্দেশ হাইকোর্টের

ধর্ষণের জেরে গর্ভবতী 14 বছরের নাবালিকা ৷ মেয়েটির সঙ্গে হওয়া অবিচার বিবেচনা করে 15 সপ্তাহের ওই অন্তঃসত্ত্বাকে গর্ভপাতের অনুমতি দেয় গুজরাত হাইকোর্ট ৷

MINOR GIRL RAPE VICTIM ABORTION
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
আমেদাবাদ, 5 ফেব্রুয়ারি: নারী সুরক্ষা শব্দটা যে কতটা ঠুনকো তার উদাহরণ মেলে প্রতিনিয়তই ৷ নারী সুরক্ষার এই নড়বড়ে ছবিটা আরও একবার দেখা গেল গুজরাতের দাহোদ জেলার ধনপুর থানা এলাকায় ৷ ধর্ষণের শিকার 14 বছর 6 মাস বয়সি এক নাবালিকা ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির গুরুতর ধারা এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইনের অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ৷ মামলায় গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি 15 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাকে গর্ভপাতের নির্দেশ দেন ৷

বুধবার গুজরাত হাইকোর্ট মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, নাবালিকার প্রতি করা অবিচার এবং তার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে গর্ভপাতের অনুমতি দিয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুসারে, নাবালিকা বর্তমানে 15 সপ্তাহের গর্ভবতী ৷ হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটি প্রথমবার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল ৷ বাড়ির লোকজন নাবালিকার অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে ৷ পরে মেয়েটি ফিরে আসে ৷ তখন জানা যায়, 14 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ দাহোদ জেলার অন্তর্গত ধনপুর থানায় দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতা ও তার বাবা, মা ৷ তাঁরা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন ৷

এদিকে, মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকাকালীন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে ৷ মেয়েটিকে অপহরণ করা হয় ৷ নাবালিকাকে আদালতে হাজির করার জন্য গুজরাট হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দাখিল করে পরিবার। হেবিয়াস কর্পাস মঞ্জুর হয় ৷ হাইকোর্টের নির্দেশের পর, নাবালিকাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর সে আদালতের সামনে স্পষ্টভাবে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করে ৷

এরপর, নির্যাতিতা গর্ভপাতের জন্য হাইকোর্টে নতুন করে আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট দাহোদ সিভিল হাসপাতালকে নাবালিকার আবারও ডাক্তারি পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়। গতকাল আদালতে মেয়েটির যে মেডিক্যাল রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে নাবালিকা 15 সপ্তাহের গর্ভবতী। এরপর অনুমতি দেয় হাইকোর্ট ৷

আবেদনকারীর আইনজীবী মৌলিক সোনি বলেন, "হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট করে দিয়েছে, নাবালিকাটি ধর্ষণের শিকার ৷ তার শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষাকে আদালত সব থেকে আগে অগ্রাধিকার দেবে। আদালত দাহোদের বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছে ৷ তারপরই নাবালিকার গর্ভপাতের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়। গর্ভপাত প্রক্রিয়া চলাকালীন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি ৷"

এদিন আদালত অভিযুক্তকে খুঁজে বার করার জন্য আরও একটি নির্দেশ দিয়েছে ৷ গর্ভপাতের পর ভ্রূণের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে হবে তদন্তকারীরা ৷ ওই প্রমাণের ভিত্তিতে এই জঘন্য কাজ কে করেছে তাও জানা যাবে ৷ উল্লেখ্য, নির্যাতিতা স্পষ্টভাবে প্রথম থেকে জানিয়েছিল সে সন্তানের জন্ম দিতে চায় না। এর ভিত্তিতে, গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে আদালতে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, হাইকোর্ট মামলাটি নিষ্পত্তি করল ৷

