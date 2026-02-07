29 বছর সুবিচারের লড়াই ! ঘুষ মামলায় আদালতে বেকসুর হতেই মৃত্যু প্রাক্তন পুলিশকর্মীর

29 বছর সুবিচারের লড়াই ! ঘুষ মামলায় আদালতে বেকসুর হতেই মৃত্যু প্রাক্তন পুলিশকর্মীর
পুলিশ কনস্টেবল থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি ঘুষ নিয়েছেন ৷ এরপর প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় ৷ কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত ৷ তারপর ?
Published : February 7, 2026 at 3:18 PM IST
আমেদাবাদ, 7 ফেব্রুয়ারি: তিনি ঘুষ নেননি ৷ এটা প্রমাণ করতে জীবনের 29টি বছর চলে গিয়েছে ৷ দীর্ঘ লড়াই শেষে আদালত প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবলকে নির্দোষ ঘোষণা করে ৷ কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমনই, হাইকোর্টের এই রায় ঘোষণার রাতে মৃত্যু হল ওই প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর ৷ স্বাভাবিক কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বল জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷
ঘটনাটি গুজরাতের আমেদাবাদের ৷ সালটা 1997 ৷ কনস্টেবল তখন আমেদাবাদের ভেজালপুল এলাকার বিশালা জংশনের কাছে পোস্টিং ছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি 20 টাকা ঘুষ নিয়েছেন ৷ এই অভিযোগের পর দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) একটি ফাঁদ পাতে এবং তল্লাশি চালায় ৷ এরপর তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পথে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷
দীর্ঘ শুনানির পর আমেদাবাদের জেলা দায়রা আদালত 2004 সালে কনস্টেবলকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ তাঁকে তিন বছরের কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন কনস্টেবল ৷ তিনি যে নির্দোষ, সেই আবেদন জানান বিচারপতিদের কাছে ৷
লম্বা শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি এসভি পিন্টো রায় ঘোষণা করেন যে কনস্টেবল ঘুষ নেননি ৷ তিনি নির্দোষ ৷ বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কনস্টেবল থাকাকালীন তিনি যে ঘুষ নিয়েছেন, তার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ নেই ৷ যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা ঘুষ নেওয়ার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য নয় ৷ গুজরাত হাইকোর্ট জেলা দায়রা আদালতের রায় খারিজ করে এবং প্রাক্তন পুলিশকর্মীকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয় ৷
প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবলের তরফে আইনজীবী নিতিন গান্ধি আদালতে সওয়াল করেন ৷ হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর প্রাক্তন কনস্টেবল আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর ঘাড় থেকে তিন দশকের বোঝা নেমে গিয়েছে ৷ হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর তিনি আইনজীবীর কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ৷ এতগুলি বছর ধরে যে কলঙ্ক তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তা থেকে মুক্তি পেলেন ৷ তিনি যে ঘুষ নেননি, তা প্রমাণিত হয়েছে ৷
এদিকে ভাগ্যের এমনই পরিহাস, যেন তাঁর এই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ঈশ্বরের দূত ৷ হাইকোর্ট থেকে আনন্দে বাড়ি ফেরেন প্রাক্তন পুলিশ কর্মী ৷ তারপর ওই রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ৷ মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল, কোনও রহস্য নয় ৷