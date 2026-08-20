গুজরাতে বিষমদে মৃত্যু 7 জনের, চিকিৎসাধীন আরও 39 জন
ঘটনায় 21 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ 12 জন অবৈধ মদ বিক্রেতাকে আটকও করেছে ৷
Published : August 20, 2026 at 7:01 PM IST
ভাবনগর, 20 অগস্ট: 'ড্রাই' গুজরাতে বিষমদে মৃত্যু ! ভাবনগর জেলায় ভেজাল মদ্যপানের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ আরও 39 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুজরাত 'ড্রাই স্টেট' বা মদ্যপান-নিষিদ্ধ রাজ্য হিসাবে ঘোষিত ৷ অ্যালকোহল উৎপাদন, বিক্রি ও সেবন রাজ্যে সম্পূর্ণ আইনত নিষিদ্ধ ৷ সেখানেই বিষমদে মৃত্যু হল সাত জনের ৷
ঘটনায় 21 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ 12 জন অবৈধ মদ বিক্রেতাকে আটকও করেছে ৷ ভাবনগর রেঞ্জের আইজি আরভি আসারি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, 7 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় 40 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "ভারতের থানার অন্তর্গত খারাকাদি গ্রামে বিষাক্ত ও রাসায়নিক-মিশ্রিত মদ্যপানের ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পরই মামলা দায়ের করা হয়েছিল ৷ পরবর্তীতে 21 জনের নামে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷"
পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ মামলা পরিচালনার জন্য রাজ্য মনিটরিং সেলের একটি দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে ওই আধিকারিক জানান ৷ আইজি বলেন, "এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 12 জনকে আটক করা হয়েছে ৷" পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সকলেই একটি জনপ্রিয় 'ইন্ডিয়ান-মেড ফরেন লিকার' ব্র্যান্ডের নকল বোতলে ভরা ভেজাল মদ পান করেছিলেন ৷ ভাবনগরের কালেক্টর মণীশ কুমার জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ প্রশাসনের কাছে খবর আসে, খারাকাদি গ্রামে একটি পার্টির সময় অবৈধ মদ্যপান করে পাঁচ বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তিনি জানান, পরে জানা যায় ভাবনগর শহরের অন্যান্য গ্রাম ও এলাকার মানুষও এতে আক্রান্ত হয়েছেন ৷
পুলিশ সুপার নীতেশ পাণ্ডে জানান, কয়েক দিন আগে ওই গ্রামে বেশকিছু মানুষ একটি আইএমএফএল ব্র্যান্ডের নকল বোতল থেকে মদ্যপান করেছিলেন ৷ এরপরই তাঁদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। স্যর টি হাসপাতাল এবং আমেদাবাদের কিডনি হাসপাতাল আইকেডিআরসি (IKDRC)-র চিকিৎসকদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, অসুস্থদের পরীক্ষার পর একটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে—তাঁদের অধিকাংশই নকল মদের বোতল থেকে পান করেছিলেন ৷
প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, এই বোতলগুলি মধ্যপ্রদেশ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ঠিক কোথা থেকে এগুলি আনা হয়েছিল, কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং কে এগুলি ভাবনগরে পাঠিয়েছিল—সেই বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সুপার জানান। ওই আধিকারিকের মতে, অবৈধ মদ বিক্রেতাদের কাছ থেকে একই ব্র্যান্ডের বিপুল সংখ্যক বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ভেজাল মদ সরবরাহের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিক্রেতাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ৷