সন্দেহভাজন জইশ জঙ্গিকে গ্রেফতার করল গুজরাত এটিএস ! উদ্ধার AK-47 ও কার্তুজ
Suspected Jaish-e-Mohammed Terrorist Comes from Assam: অসম হয়ে গুজরাতের ভদোদরায় এসেছিল ধৃত সন্দেহভাজন জঙ্গি ৷
Published : November 27, 2026 at 1:52 PM IST
আমেদাবাদ, 27 নভেম্বর: গুজরাত অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড বা এটিএস-এর জালে সন্দেহভাজন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এটিএস আধিকারিকরা ভদোদরায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ওই জইশ জঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃতের কাছ থেকে একটি AK-47 ও 23টি তাজা কার্জুত উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ৷
জানা গিয়েছে, ভদোদরার গ্রামীণ এলাকায় এই অভিযান চালিয়েছিলেন গুজরাত এটিএস-এর গোয়েন্দারা ৷ সেখানকার জারোড বাসস্ট্যান্ড থেকে এক যুবককে আটক করা হয় ৷ অভিযোগ, তার কাছে একটি AK-47 রাইফেল উদ্ধার করেছেন আধিকারিকরা ৷ সেই সঙ্গে 23টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ৷
গুজরাত এটিএস সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ধৃত যুবক অসম থেকে জারোডে এসেছেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে এটিএস ৷ ধৃতের উদ্দেশ্য কী ছিল, কোনও নাশকতার ছক ছিল কি না, আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে সে পেয়েছে, কোথায় ও কার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সব তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
এই মুহূর্তে গোয়েন্দাদের তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু হল, AK-47 এর উৎস ৷ এটিএস জানার চেষ্টা করছে যে অস্ত্রটি কোথা থেকে কেনা হয়েছিল এবং অভিযুক্তকে এটি কে সরবরাহ করেছিল । পাশাপাশি কার জন্য এটি আনা হয়েছিল সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ এছাড়াও, তদন্তে এটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে এই ঘটনাটি কোনও বড় বেআইনি অস্ত্র কারবারি বা চোরাচালান চক্রের সঙ্গে যুক্ত, নাকি এটি একজন ব্যক্তিকে নিয়ে ঘটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ৷ ধৃত এই AK-47 রাইফেল কার থেকে পেয়েছে, কোথায় তা হাতবদল হয়েছে, তাও তদন্ত করে দেখছে এটিএস ৷
অভিযুক্তের অসম থেকে গুজরাত আসার যাত্রাপথও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ মূলত, পথ সে কারও সঙ্গে দেখা করেছিল কি না, গুজরাত পৌঁছানোর আগে তার সঙ্গে আরও কোনও অস্ত্র ছিল কি না, এমন নানা দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ অন্যদিকে, ভদোদরায় সন্দেহভাজন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায়, রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷