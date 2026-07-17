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গুজরাতে সক্রিয় জইশ মডিউল ! গ্রেফতার আরও 5 জঙ্গি

জইশের গোপন নেটওয়ার্কে বড় ধাক্কা ! বিস্ফোরণের মহড়া থেকে আইইডি তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, দাবি এটিএসের ৷

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ধৃত পাঁচ জঙ্গি (ছবি-সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 3:30 PM IST

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আমদাবাদ, 17 জুলাই: পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (JeM) এর একটি সক্রিয় মডিউলের হদিশ মিলেছে গুজরাতে । সেই তদন্তে বড় সাফল্যের দাবি করল গুজরাত অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) । ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া আট সন্দেহভাজনকে জেরা করে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে এটিএস । তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতেরা জইশের মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ, জঙ্গি কার্যকলাপের প্রস্তুতি এবং বিস্ফোরক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিল ।

এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পাঁচ জনের নাম বিলাল আবিদভাই শেরা (24), মহম্মদ আয়ুব কাদিওয়াল ওরফে মহম্মদ খাডিয়াসন (22), মহম্মদ আয়ুবভাই সুনাসরা ওরফে মহম্মদ খালি (20), শফিয়া রইস মুখি ওরফে শফি চাপি (21) এবং মহম্মদ হাসান হানিফভাই করাডিয়া ওরফে হাসান হায়দারপুরি (20) । সকলেই বানাসকাঁঠা ও পাটন জেলার বাসিন্দা । তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় থেকে কার্যকলাপ চালাতেন ।

গুজরাত এটিএসের ডিআইজি সুনীল জোশীর দাবি, ধৃতদের মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে জইশ-ই-মহম্মদের পতাকা, সংগঠনের প্রধান মাসুদ আজহারের লেখা জিহাদি বইয়ের মুদ্রিত কপি, মাসুদ আজহারকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি এবং জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাখা প্রায় 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে ।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ধৃতেরা 'একলা মুজাহিদ কীভাবে জিহাদ করবে' জাতীয় উগ্রপন্থী বইয়ের ফটোকপি করে পড়াশোনা করত এবং অন্য মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যেও সেই মতাদর্শ ছড়ানোর চেষ্টা চালাত । তদন্তকারীদের দাবি, 2023 সাল থেকে 2026 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে গুজরাতের অন্তত আটটি আলাদা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ও টাইমার মেকানিজম ব্যবহার করে বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষাও চালানো হয়েছিল । ধৃতদের কাছ থেকে আইইডি (ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি এটিএসের ।

প্রাথমিক তদন্তে এটিএসের অনুমান, ধৃতেরা শুধু মতাদর্শ প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ধাপে ধাপে একটি সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টাও করছিল । নতুন সদস্য সংগ্রহ, উগ্রপন্থী সাহিত্য বিতরণ এবং বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণের মতো কার্যকলাপের সূত্রও তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে জানা গিয়েছে ।

ঘটনার সূত্রপাত একটি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে । এটিএস জানতে পারে, গুজরাতে কয়েক জন ব্যক্তি জইশ-ই-মহম্মদের মতাদর্শ ছড়িয়ে একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে গত 2 জুলাই এটিএস থানায় মামলা দায়ের করা হয় । বেআইনি কার্যকলাপ (নিবারণ) আইন (UAPA)-এর একাধিক ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ।

15 জুলাই ধৃত পাঁচজনকে আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের আটদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় । তদন্তকারীরা এখন ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইছেন, এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আর কারা যুক্ত এবং পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কতটা গভীর ছিল ।

এটিএসের দাবি, এই জঙ্গি মডিউলে আরও কয়েক জনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সূত্র ধরে গুজরাতের পাশাপাশি রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকাতেও তল্লাশি ও তদন্ত চালানো হচ্ছে । দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের নাশকতার ছক ভেস্তে দিতে তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন এটিএসের আধিকারিকেরা ।

TAGGED:

ATS ARRESTED FIVE TERRORISTS
GUJARAT
JAISH E MOHAMMED MODULE
মাদ্রাসাকে ঘাঁটি করে জঙ্গি মতাদর্শ
FIVE TERRORISTS ARRESTED

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