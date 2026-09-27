ETV Bharat / bharat

'বিনা হেলমেটে' স্কুটারে ভ্রমণ গিটারের ! জরিমানা করল এআই ক্যামেরা

Guitar Slapped with Fine AI Camera Glitch : হেলমেটহীন সহযাত্রী (Pillion Rider) ভেবে সোজা 500 টাকার ফাইন করেছে ট্রাফিক সিগন্যালের এআই ক্যামেরা ৷

AI CAMERA
গিটার নিয়ে যাচ্ছেন শৌভিক (এক্স স্ক্রিনশট)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বেঙ্গালুরু, 27 সেপ্টেম্বর: ট্রাফিক আইন ভাঙলে জরিমানা করার জন্য যমদূতের মতো ওত পেতে রয়েছে এআই (Artificial Intelligence) ক্যামেরা। কিন্তু সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারই যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবে কী হবে ? ভারতের সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরুতে দেখা গেল তারই নমুনা । পিঠে ঝোলানো গিটার ব্যাগটিকে (Guitar Bag) 'হেলমেটহীন সহযাত্রী' (Pillion Rider) ভেবে এক স্কুটার আরোহীকে সোজা 500 টাকা ফাইন করল ট্রাফিক সিগন্যালের এআই ক্যামেরা ! আপাতত শৌভিকের গিটারের এই 'বিনা হেলমেটে' ভ্রমণের গল্প নেটপাড়ায় হাসির খোরাক জোগাচ্ছে।

ঠিক কী ঘটেছিল ?
ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর হেব্বাল-টিন ফ্যাক্টরি রুটের একটি ট্রাফিক সিগন্যালে। যুবক শৌভিক দত্ত নিজের স্কুটারে চড়ে যাচ্ছিলেন। পিঠে ছিল তাঁর অতি প্রিয় গিটারটি। সিগন্যালে থাকা হাই-টেক এআই ক্যামেরা স্কুটারটির ছবি তোলার সময় শৌভিকের পিঠের গিটার ব্যাগটিকে একজন মানুষ বলে ভুল করে বসে। এরপরই ক্যামেরাটি ধরে নেয়, স্কুটারের পিছনে বসা 'সহযাত্রী' হেলমেট পরেননি ! ব্যস, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যায় চালান।

যখন 500 টাকা ফাইন হওয়ার নোটিফিকেশন পৌঁছয়, আকাশ থেকে পড়েন শৌভিক ও তাঁর স্ত্রী। চালানের ছবি ও ট্রাফিক ক্যামেরার তোলা ফুটেজ পরীক্ষা করতেই আসল ঘটনা সামনে আসে। দেখা যায়, কোনও মানুষ নয়, আসলে একটি গিটার ট্রাফিক আইন ভাঙায় জরিমানা করা হয়েছে !

সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড়
এই ঘটনার পর শৌভিক অবিলম্বে নিজের 'এক্স' (টুইটার) হ্যান্ডেলে জরিমানার রসিদ এবং এআই ক্যামেরার তোলা সেই ছবি শেয়ার করে বেঙ্গালুরু ট্রাফিক পুলিশকে ট্যাগ করেন। মুহূর্তে ভাইরাল হয় সেই পোস্ট। প্রযুক্তির এই ভুল নিয়ে নেটিজেনরা মজাদার মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। একজন শৌভিকের পোস্টে কমেন্ট করেছেন, "তাহলে কি এবার গিটারকেও হেলমেট পরাতে হবে ?"

পুলিশের প্রতিক্রিয়া
বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসেছে বেঙ্গালুরু ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ। এই যান্ত্রিক ত্রুটি বা ভুল জরিমানার ক্ষেত্রে নাগরিকদের ইমেইল বা নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় চিহ্নিত 11 দুর্ঘটনাপ্রবণ ‘হটস্পট’

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় ট্রাফিক পুলিশের জন্য ছাতা ! গৃহবধূর মানবিকতায় মুগ্ধ শহর

TAGGED:

GUITAR SLAPPED WITH FINE
TRAFFIC FINE CAMERA GLITCH
স্কুটারে গিটার জরিমানা
500 টাকা ফাইন
GUITAR SLAPPED WITH TRAFFIC FINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.