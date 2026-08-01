ETV Bharat / bharat

ভয়াবহ বন্যাতেও বিয়েতে নাছোড়বান্দা, নৌকায় চড়ে বউ নিয়ে ফিরলেন বর

বরযাত্রী নিয়ে নৌকায় করে বিয়ের আসরে যুবক ৷ কারণ বিয়ের দিনক্ষণ আগেই ঠিক করা ছিল ৷

unique weeding
নৌকায় চড়ে বিয়ে করতে গেলেন বর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জাজপুর (ওড়িশা), 1 অগস্ট: ওড়িশায় ভয়াবহ বন্যা ৷ জল থইথই করছে চারিদিক ৷ কিন্তু বিয়েতে নাছোড়বান্দা বর ৷ নৌকায় চড়েই বরযাত্রী নিয়ে দিলেন রওনা ৷ জল পেরিয়ে পৌঁছলেন বিয়ের আসরেও ৷ আবার নৌকা করেই বাড়ি ফিরলেন বউ নিয়ে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার জাজপুরে ৷ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে বর ও কনের এই অভিনব যাত্রা এখন পুরো জেলায় চর্চায় ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈতরণী, কানি, খরস্রোতা ও ব্রাহ্মণী নদীর দল বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে জাজপুরে । রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ এবং নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে বন্যার জল । তবে এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিয়ের আয়োজন থেমে থাকেনি । বন্যার আগেই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা ছিল ৷ তাই বন্যা নিয়ে কোনও চিন্তা না করে বর প্রশাসনের সহায়তায় জাজপুর সদর ব্লকের শিমলিয়া গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং একটি দেশি নৌকায় চড়ে বিয়ে করতে ধেনকানালের ভুবন এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন ।

ভয়াবহ বন্যাতেও বিয়েতে নাছোড়বান্দা, নৌকায় চড়ে বউ নিয়ে ফিরলেন বর (ইটিভি ভারত)

এই দৃশ্য স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তবে স্থানীয়রা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতায়াত বা পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন । তাঁদের মতে, বন্যাদুর্গত এলাকার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোর সমাধান না হওয়ায় আজও এমন বিপজ্জনক যাত্রার প্রয়োজন পড়ছে ।

unique weeding
বিয়েতে নাছোড়বান্দা বর (ইটিভি ভারত)

বর প্রমোদ পাধি বলেন, "সমস্যাটা বরাবরই এমন । যে সেতুটি তৈরি করা হয়েছে, তা এড়িয়ে অন্য কোনও পথে যাওয়ার উপায় নেই । তাই ভারী বৃষ্টি তো দূরের কথা, সামান্য বন্যা হলেই আমাদের যাতায়াতে সমস্যা পোহাতে হয় । আমি বিয়ে করেছি তাতে আনন্দিত, কিন্তু যাতায়াতের এই কষ্টের কারণে মনে কিছুটা দুঃখও রয়েই গিয়েছে । আজও আমরা এভাবেই যাব ৷ এই বিয়ে আমার কাছে এক স্মৃতি হয়ে থাকবে ।"

unique weeding
ওড়িশায় ভয়াবহ বন্যা (ইটিভি ভারত)

বরপক্ষের কথায়, "আমরা আমাদের কাকার বিয়ে দিতে যাচ্ছি । আমরা বরের সঙ্গে ভুবনে যাচ্ছি । গ্রামটির চারপাশে এখন জল রয়েছে । আমরা নৌকায় করে এসেছি এবং তারপর এখান থেকে গাড়ি করে যাব । বিয়ের জন্য আমরা খুবই আনন্দিত । নৌকায় চড়ে আসতে পেরেও আমরা খুব খুশি । ছোটবেলায় আমরা নৌকায় চড়তাম, কিন্তু তখন আমরা বসে থাকতাম না ৷ আর এখন আমরা বসে থাকি । তাই আমরা খুবই আনন্দিত ।"

unique weeding
নৌকা করেই ফিরলেন বউ নিয়ে (ইটিভি ভারত)

জেলায় বন্যার আশঙ্কার মধ্যেই এমন একটি বিয়ে এখন সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে । বন্যা ব্যাপক দুর্ভোগ ও ভয়ের সৃষ্টি করলেও বর ও কনের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি । শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক-সবার মুখেই ছিল বর-কনের সেই আনন্দের প্রতিফলন । এত বড় বন্যাও এই বিয়ের উদ্দীপনাকে ম্লান করতে পারেনি । এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও বরের আনন্দে কোনও কমতি দেখা যায়নি । সংবাদমাধ্যমের কাছে বর জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতিতে বিয়ে করতে যাওয়াটা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে ।

unique weeding
জল পেরিয়ে বিয়ের আসরে বর (ইটিভি ভারত)

বর্তমান সময়ে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না, তবে এই ঘটনাটি পুরো এলাকায় আনন্দের সঞ্চার করেছে । শিমলিয়া পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আসা বরের বউদি বলেন, "আমি খুবই আনন্দিত । আমরা নৌকায় করে এসেছি, বিষয়টি আমাদের কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে । গ্রামে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বর নৌকায় চড়ে এসেছে এবং আমরাও নৌকায় করেই এসেছি ।"

গত 29 জুলাউ শিমলিয়া পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নৌকায় চড়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রমোদ পাধি । বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বর ও কনে নদীর তীরে ফিরে আসেন এবং নৌকায় চড়ে শিমলিয়াতে নিজেদের বাড়ির পথে যাত্রা করেন । এমন ব্যতিক্রমী বিয়ের দৃশ্য পুরো এলাকায় আনন্দের জোয়ার এনেছে ।

TAGGED:

ODISHA FLOOD
MARRIAGE IN FLOOD
ওড়িশায় বন্যা
অভিনব বিয়ে
UNIQUE WEEDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.