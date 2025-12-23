যোগী সরকারের আবেদন খারিজ, আখলাক গণপিটুনি মামলায় প্রতিদিন শুনানির নির্দেশ আদালতের

যোগী সরকারের আবেদন খারিজ, আখলাক গণপিটুনি মামলায় প্রতিদিন শুনানির নির্দেশ আদালতের
2015 সালে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় প্রৌঢ় মহম্মদ আখলাকের ৷ এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা সব চার্জ প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিল যোগী সরকার ৷
Published : December 23, 2025 at 8:44 PM IST
নয়ডা, 23 ডিসেম্বর: যোগী সরকারের আবেদন খারিজ করে দাদরি গণপিটুনি হত্যা মামলায় প্রতিদিন শুনানি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল সুরজপুরের একটি আদালত ৷ উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে মহম্মদ আখলাক হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে সুরজপুরের অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত সরকারের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷
দশ বছর আগে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় দাদরির বাসিন্দা প্রৌঢ় মহম্মদ আখলাকের (52) ৷ এই মামলায় নিম্ন আদালতকে প্রতিদিন বিচারপর্ব চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত ৷ আখলাকের পরিবারের তরফে আইনজীবী ইউসুফ সাইফি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের আবেদনটিকে 'ভিত্তিহীন' বলে উল্লেখ করেন বিচারক ৷ আগামী 6 জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
আইনজীবীর কথায়, " এই মামলায় রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিল ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত ৷ প্রতিদিন বিচারপর্ব চালিয়ে দ্রুত তা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷"
#WATCH | Gautam Buddha Nagar, UP: On UP government's appeal to withdraw the case against the Akhlaq lynching case accused, Akhlaq's lawyer, Advocate Yusuf Saifi, says, " the mob lynching case, which was ongoing in court with evidence... the government filed an application through… pic.twitter.com/CMYEVjTSTg— ANI (@ANI) December 23, 2025
সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, "এই গণপিটুনির মামলায় তথ্য প্রমাণ রয়েছে ৷ সরকার আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থাকা সব অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করেছিল ৷ তাদের যুক্তি ছিল, এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রক্ষা করতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ খারিজ করা হোক ৷ কিন্তু বিচারক তাদের আবেদনে কোনও গুরুত্ব দেননি ৷ এই নির্দেশ দিয়ে তিনি নজির সৃষ্টি করেছেন ৷ আখলাকের পরিবার বিচার পেয়েছে ৷ বিচারক প্রতিদিন নিয়মিত শুনানি চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷"
2015 সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেটার নয়ডায় দাদরিতে বিসাহদা গ্রামে গণপিটুনির জেরে মৃত্যু হয় মহম্মদ আখলাকের ৷ তাঁর বাড়িতে গো-মাংস রয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ৷ জারচা থানা এলাকায় তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় একদল উন্মত্ত জনতা ৷ তারা প্রৌঢ় আখলাককে (52) পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর আহত হন তাঁর 22 বছর বয়সি ছেলে দানিশ ৷ সারা দেশে এই ঘটনায় সমালোচনার ঝড় ওঠে ৷
দাদরি কাণ্ডে 18 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাদের মধ্যে 3 জন সেই সময় নাবালক ছিল ৷ এক বছর পর 2016 সালে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয় ৷ 14 জন অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত ৷ গৌতম বুদ্ধ নগরের আদালতে এই মামলার শুনানি চলছে ৷
আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রবীণ সিপিএম নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা কারাট ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, "আমরা গ্রেটার নয়ডা জেলা আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ উত্তরপ্রদেশ সরকার গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিল ৷ সেই আবেদন খারিজ করেছে আদালত ৷ এই রায় বিচারের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ ৷ উত্তরপ্রদেশের ডবল ইঞ্জিন সরকারের উপর এটা একটা বড় থাপ্পড় ৷"